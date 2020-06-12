Проверка слухов: «Карта покупок» больше не работает?

Об обысках в офисе Белгазпромбанка Комитет госконтроля сообщил 11 июня. Вечером этого же дня банк в одностороннем порядке расторг контракт на обслуживание краудфандинговой платформы MolaMola, на которой волонтеры собирали деньги на средства защиты для медиков. Тут же пошли слухи, что популярная карта рассрочки «Карта покупок» также приостановила работу. В одном из гастрономов столицы появилось объявление: «Уважаемые покупатели! Белгазпромбанк временно приостановил оплату товара «Картой покупок».

- «Картой покупок» можно рассчитываться во всех магазинах-партнерах, которые указаны на сайте, их более 26 тысяч. Платежи по карте осуществляются до 20 числа каждого месяца. Возможно, отдельный магазин приостановил работу с «Картой покупок», но это индивидуальный случай. Вся информация на сайте актуальна, банк обслуживает клиентов в штатном режиме, - сообщил специалист справочной службы банка.

К слову, на сайте 12 июня в разделе «Новые партнеры» появились цветочный бутик в Могилеве, павильон кожгалантереи в Минске и бар в Молодечно. В колл-центре одного из крупных партнеров - онлайн-гипермаркете «21 век» - рассказали, что, как и прежде, «Картой покупок» можно рассчитаться онлайн (рассрочка 5 месяцев) или через терминал курьера, а также в пунктах выдачи (рассрочка 3 месяца).

В одном из Telegram-каналов сообщили, что «Белпочта» - клиент банка - не принимает оплату пластиковыми картами. Эту информацию также опровергли в справочной службе «Белпочты» и в нескольких отделениях связи в Минске.

В офисах страховой компании «Кентавр» - одной из старейших на рынке Беларуси (основана в 1991 году) - 11 июня в также прошли обыски.

«В ходе обыска были изъяты компьютеры генерального директора и первого заместителя генерального директора. Администрация ЗАСО «Кентавр» хотела бы отметить, что представители Департамента финансовых расследований вели себя корректно и в рамках должностных обязанностей. Страховое общество «Кентавр» продолжает работать в штатном режиме и приносит извинения своим клиентам за временные неудобства», - сообщается на сайте компании.

- Клиенты могут как оформить страховку, так и написать заявление на страховые выплаты. Мы работаем в обычном режиме, - подтвердил по телефону консультант компании.

12 июня начальник управления информационной политики Белгазпромбанка Сергей Скляров сообщил журналистам, что на текущий момент вся коммуникация будет осуществляться через новостную ленту банка. Пресс-служба Белгазпромбанка официально сообщила: «Данные события (речь идет об обысках. - Авт.) не повлияют на финансовую устойчивость банка, исполнение принятых обязательств и обслуживание клиентов, платежи которых осуществляются в обычном режиме».

Белгазпромбанк также заявил, что акционеры банка - компания «Газпром» и Газпромбанк - готовы полностью поддержать Белгазпромбанк и способствовать разрешению сложившейся ситуации.

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