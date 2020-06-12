2020-06-12T16:15:01+03:00
Общество
КП Беларусь

Проверка слухов: «Карта покупок» больше не работает?

Узнали, что происходит с клиентами и услугами Белгазпромбанка после обысков в головном офисе в Минске
Эвика ОТТО
Поделиться:
Узнали, что происходит с клиентами и услугами Белгазпромбанка после обысков в головном офисе в Минске.Узнали, что происходит с клиентами и услугами Белгазпромбанка после обысков в головном офисе в Минске.Фото: Дмитрий ЛАСЬКО
Изменить размер текста:

Об обысках в офисе Белгазпромбанка Комитет госконтроля сообщил 11 июня. Вечером этого же дня банк в одностороннем порядке расторг контракт на обслуживание краудфандинговой платформы MolaMola, на которой волонтеры собирали деньги на средства защиты для медиков. Тут же пошли слухи, что популярная карта рассрочки «Карта покупок» также приостановила работу. В одном из гастрономов столицы появилось объявление: «Уважаемые покупатели! Белгазпромбанк временно приостановил оплату товара «Картой покупок».

- «Картой покупок» можно рассчитываться во всех магазинах-партнерах, которые указаны на сайте, их более 26 тысяч. Платежи по карте осуществляются до 20 числа каждого месяца. Возможно, отдельный магазин приостановил работу с «Картой покупок», но это индивидуальный случай. Вся информация на сайте актуальна, банк обслуживает клиентов в штатном режиме, - сообщил специалист справочной службы банка.

К слову, на сайте 12 июня в разделе «Новые партнеры» появились цветочный бутик в Могилеве, павильон кожгалантереи в Минске и бар в Молодечно. В колл-центре одного из крупных партнеров - онлайн-гипермаркете «21 век» - рассказали, что, как и прежде, «Картой покупок» можно рассчитаться онлайн (рассрочка 5 месяцев) или через терминал курьера, а также в пунктах выдачи (рассрочка 3 месяца).

В одном из Telegram-каналов сообщили, что «Белпочта» - клиент банка - не принимает оплату пластиковыми картами. Эту информацию также опровергли в справочной службе «Белпочты» и в нескольких отделениях связи в Минске.

В офисах страховой компании «Кентавр» - одной из старейших на рынке Беларуси (основана в 1991 году) - 11 июня в также прошли обыски.

«В ходе обыска были изъяты компьютеры генерального директора и первого заместителя генерального директора. Администрация ЗАСО «Кентавр» хотела бы отметить, что представители Департамента финансовых расследований вели себя корректно и в рамках должностных обязанностей. Страховое общество «Кентавр» продолжает работать в штатном режиме и приносит извинения своим клиентам за временные неудобства», - сообщается на сайте компании.

- Клиенты могут как оформить страховку, так и написать заявление на страховые выплаты. Мы работаем в обычном режиме, - подтвердил по телефону консультант компании.

12 июня начальник управления информационной политики Белгазпромбанка Сергей Скляров сообщил журналистам, что на текущий момент вся коммуникация будет осуществляться через новостную ленту банка. Пресс-служба Белгазпромбанка официально сообщила: «Данные события (речь идет об обысках. - Авт.) не повлияют на финансовую устойчивость банка, исполнение принятых обязательств и обслуживание клиентов, платежи которых осуществляются в обычном режиме».

Белгазпромбанк также заявил, что акционеры банка - компания «Газпром» и Газпромбанк - готовы полностью поддержать Белгазпромбанк и способствовать разрешению сложившейся ситуации.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Госконтроль сообщил об обысках в офисе «Белгазпромбанка»

Причина: уклонение от уплаты налогов и легализация средств, полученных незаконно (подробнее).

Бабарико: «Прямого компромата на меня нет»

Потенциальный кандидат в президенты попросил говорить правду тем, кто подвергся преследованиям и допросам (подробнее).

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Поздравьте медработников с профессиональным праздником!
Традиционно перед Днем медика, который будет праздноваться 21 июня, мы предлагаем вам рассказать свою историю о том, как медицинский работник помог вам или вашим близким, а мы опубликуем ее в газете и на сайте
«2-3 недели назад казалось, что идем на спад - сейчас снова все места заняты»: врач-травматолог стал инфекционистом и борется с коронавирусом
Поговорили о том, чем отличается работа белорусских медиков в новых условиях, к чему приводит «тихая гипоксия» и почему заболевших все же больше, чем в официальной статистике
«Я очень рад, что жил в эпоху перемен»: белорусский рок-н-ролльщик 1960-х о том, как менялась страна и о рецептах оптимизма во время коронавируса
Музыкант Сергей Занимонец не ностальгирует по юности, зато пишет книги, копирует Айвазовского, ходит с сыном в музей и на «Рамштайн» [фото + видео]
«Если тесты на коронавирус продавать в любой аптеке, будет хаос и паника»: спросили у импортеров, почему тестов нет и когда будут
Мы задались наивным вопросом: почему в белорусских аптеках можно купить тесты на ВИЧ и гепатит, а на коронавирус - нельзя? Тем более, Минздрав обещал
Новости 24
Бывшая глава Нацбанка Надежда Ермакова может возглавить Белгазпромбанк
Лукашенко о Бабарико: «Когда рыльце в пушку, не лезь туда. Потому что тебя измочалит сам народ»
Супруга Владимира Зеленского заболела коронавирусом
Александр Лукашенко заявил о том, что собрал уже полтора миллиона подписей
Лукашенко сказал, чтобы использовали торф и щепу, а не выпрашивали нефть и газ
Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 12 июня 2020 года: 704 новых случая заражения, выписаны больше 1000 человек
Украинец несколько лет обманывал белорусских почтовиков и получал пенсию по паспорту умершего тестя
«Вирус никуда не исчез». Представитель ВОЗ в Беларуси призвал носить маски, несмотря на усталость
Белорусские правозащитники призвали власть не запугивать людей, участвующих в выборах
Бывший вице-мэр Могилева задержан. Он является координатором инициативной группы Бабарико
"Восстановить дом или построить "будку". Лукашенко поручил упростить условия для приобретения загородных участков
Лукашенко о подготовке Полоцка к его приезду: «Не волнуйтесь, чистый и аккуратный город с собой не увезу!»
Лукашенко: служба 115 должна работать как скорая помощь
МЧС: В Минске в техническом водоеме утонула 25-летняя женщина
Лукашенко: проблему сбора и переработки бытового мусора необходимо решить в ближайшие 2 - 3 года
«Деревня Камаи, не знаю яки дом гарыць!» Трагедия в Поставском районе - на пожаре погибла пенсионерка
Караник о коронавирусе в Беларуси: «Мы начинаем спускаться с плато»
Лукашенко с вертолета остался недоволен полями Витебщины: «Корма будут некачественные - опять будем бороться с падежом скота»
Лукашенко Путину: «К успехам сильной и процветающей России в Беларуси относятся с уважением»