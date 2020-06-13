2020-06-14T10:05:58+03:00
Звезды
КП Беларусь

Что с фестивалями летом 2020: FSP отложили на год, а Земфира приедет осенью

К сожалению, многие организаторы летних оупен-эйров заявили о переносе либо вовсе отменили мероприятия
Сергей МАЛИНОВСКИЙ
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Ходят слухи, что не состоится в этом году и A-Фест из-за сложной эпидемиологической ситуации.Ходят слухи, что не состоится в этом году и A-Фест из-за сложной эпидемиологической ситуации.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
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Эта тенденция не только наша - увы, многие организаторы известных международных фестивалей уже заявили, что вынуждены отменить мероприятия из-за коронавируса - как, например, «Коачелла» и «Сигет». А что же у нас?

ОТМЕНЫ

Stereo Weekend был запланирован в Ботаническом саду 18 - 19 июля. Фестиваль неплохо выстрелил в 2018 году, все ждали продолжения. Из артистов должны были приехать и выступить «Бумбокс», Манижа и Alina Pash. Увы, организаторы заявили, что фестиваль переносится на следующий год с новыми датами - 10 - 11 июля 2021 года. Будут выступать те же артисты либо уже другие - пока не сообщается.

Freaky Summer Party должны были вернуться в этом году после двухлетнего перерыва - но, увы, не суждено. Организаторы решили не подвергать участников фестиваля опасности и заявили о переносе на 24 - 25 июля следующего года.

Lidbeer-2020 решили не проводить, как говорят организаторы, из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки. Так что культурная столица этого года (по решению коллегии Минкульта) - город Лида - осталась в этом году без своего главного культурного мероприятия.

Ходят слухи, что не состоится в этом году и A-Фест из-за сложной эпидемиологической ситуации.

Многие организаторы летних оупен-эйров заявили о переносе либо вовсе отменили мероприятия. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Многие организаторы летних оупен-эйров заявили о переносе либо вовсе отменили мероприятия.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В ПЛАНАХ

XXIX Международный фестиваль искусств «Славянский базар в Витебске», как и анонсировалось, должен пройти 13 - 21 июля. Заявлено огромное количество артистов - и не только из России, но и, например, Израиля (будет гала-концерт). Понятно, что многие иностранцы просто физически не смогут приехать, если к этому времени не откроют границы. Но будем надеяться на лучшее.

Viva Braslav, заявленный как главный музыкальный уикенд этого лета, должен состояться 25 - 26 июля. Артисты - наши «ЛСП», ультрамодные россияне Zivert и Matrang, украинец Monatik и другие. Организаторы настроены оптимистично и пока занимаются подготовкой фестиваля в штатном режиме.

«Рок за Бобров», несмотря ни на что, ожидает еще больше гостей, чем в прошлом году (а было свыше 50 тысяч зрителей). К тому же фестиваль переезжает на более масштабную и максимально удобную площадку - аэродром «Липки». Билеты есть в продаже, организаторы верят, что к 1 августа ситуация с коронавирусом уже будет в норме. Из артистов заявлены «Пошлая Молли», «Порнофильмы», Noize MC, «J:Морс», «Звери» - всего 10 групп.

Sprava запланирован 7 - 9 августа в деревне Белая Церковь. Отменять организаторы его пока не планируют, билеты есть в продаже. Заявлены Troitsa, «Микро-кабаре» (проект участников «Серебряной свадьбы», которая распалась) и другие.

Фестиваль The Vёska в Белорусском государственном музее народной архитектуры и быта в Озерце (это под Минском) должен состояться 29 августа. Хедлайнером была заявлена Земфира. Компанию артистке планировали составить одни из самых интересных инди-рокеров современности - британцы Foals. Из белорусов должны были выступить Molchat Doma, Nizkiz и Shuma. Но, увы, группа Foals не приедет из-за смещения графика гастролей. Однако в Минске она выступит 25 мая 2021 года с сольным концертом. Что касается самого фестиваля, билеты есть в продаже.

Наконец, самый громкий сольный концерт этого года - «Би-2» на стадионе «Динамо» (планировалось 35 тысяч зрителей), который должен был состояться 6 июня, перенесли на 12 сентября.

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