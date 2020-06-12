Белорусский ученый-эпидемиолог: «Тепло и солнце коронавирус не убивают. Но выходить на улицу можно и нужно!»

«Рано думать, что пандемия пошла на спад»

В этом году настоящего лета белорусы ждали как никогда. Не только потому, что погода в мае - начале июня была осенняя, но еще и в надежде, что в летних условиях коронавирус не справится с высокой температурой и пандемия пойдет на спад.

Как только столбик термометра устремился вверх, белорусы как ни в чем не бывало вышли семьями и большими компаниями на шашлыки, начали собираться на террасах кафе и практически перестали пользоваться масками и средствами защиты в магазинах и общественном транспорте. Хотя Минздрав по-прежнему официально призывает белорусов к дистанцированию и соблюдению мер безопасности, а министр здравоохранения Владимир Караник уже заявил: «Мы не можем исключать второй волны заболеваемости коронавирусом и должны быть к этому готовы».

- Цифры уже пошли вниз. А весь мир открывает границы, все уже не страшно! - слышу разговор женщин в метро.

Медики не соглашаются:

- Работаю в одной из гомельских больниц. И, могу сказать, ситуация у нас не самая обнадеживающая. Возможно, статистика немного и пошатнулась в сторону уменьшения, но оно слишком незначительное, чтобы полагать, что мы победили коронавирус - рассказывает Наталья.

«Сейчас нам надо жить по принципу «любые меры безопасности лишними не бывают».Фото: Святослав ЗОРКИЙ

«Сейчас нам надо жить по принципу «любые меры безопасности лишними не бывают»

Чтобы больше узнать о свойствах вируса в условиях летней погоды, мы обратились к доктору медицинских наук, заведующему кафедрой эпидемиологии БГМУ Григорию Чистенко.

- Коронавирус слишком мало изучен, чтобы что-то утверждать, но давайте порассуждаем, - предлагает Григорий Николаевич. - COVID-19 - аэрозольная инфекция. По всем канонам эпидемиологии заболеваемость аэрозольными инфекциями в теплое время года действительно существенно снижается. И в первую очередь потому, что с приходом тепла изменяется характер общения людей - они элементарно реже находятся в закрытых помещениях. А аэрозольными инфекциями заражаются не на открытом воздухе. И это, казалось бы, мощный фактор. Но! Коронавирусная инфекция все перевернула с ног на голову. Судите сами: уже тепло, а заболеваемость не уходит в разных странах мира. Несколько дней назад, когда столбики термометра зашкаливали, в мире был зарегистрирован самый высокий суточный показатель заболеваемости - больше 140 тысяч новых случаев. Хотя еще во время прохладной весны мы считали большим приростом 80, 90, 100 тысяч новых случаев заражений в мире. Это говорит о том, что на число зараженных коронавирусом больше влияет не погода и солнце, а поведение человека. Причем чем выше плотность населения в городе, тем выше заболеваемость.

- Что же делать, если расслабляться нельзя?

- Если говорить о профилактике заболеваемости, есть три направления. Первое - меры, направленные на источники инфекции, то есть на инфицированных. Второе - механизм передачи. Речь идет о взаимодействии больных со здоровыми. Третье направление - изменение восприимчивости. То есть вакцинация.

Но вакцины нет, а прервать механизм аэрозольной передачи в городах практически невозможно. Остается только первое направление - работа с инфицированными. Могу сказать, что оно самое малоэффективное. Но выбора пока нет. Сегодня основные силы должны быть брошены на раннее выявление носителей, нахождение всех с ними контактировавших и проведение в отношении их определенных мероприятий. На это сегодня и делается акцент. Наш главный козырь в том, что мы сохранили сильную санитарно-эпидемиологическую службу, которая работает в связке с подразделениями оперативного реагирования Минздрава и правоохранительными органами.

Разбираемся дальше. На открытом воздухе у вируса действительно меньше шансов распространиться, и бывать на улице нужно. Но не толпами. Самые опасные места сегодня - общественный транспорт, лифты, магазины и прочие заведения с массовым скоплением людей. Ничего нового… С приходом тепла можно и нужно позволить себе больше прогулок, но с соблюдением всех мер безопасности.

- Сейчас многие поедут еще и к водоемам, в аквапарки. А в воде заразиться можно?

- Вы когда-нибудь слышали, чтобы кто-нибудь заразился гриппом через воду? Нет. Плавать - это хорошо. Рискованно контактировать с другими людьми. Опять же - ничего нового. Через воду вы скорее подцепите кишечную инфекцию, а не аэрозольную.

- Вопрос, которым сейчас стали часто задаваться: в каплях пота человека вирус живет?

- Думаю, вряд ли. По крайней мере, считаю это довольно натянутой историей без всякой доказательной базы. Повторюсь: коронавирус - аэрозольная инфекция. Место ее первичной локализации - дыхательные пути. То есть, он внедряется в дыхательные пути и выделятся преимущественно из верхних дыхательных путей. Если бы все дело было только в поте или просто мытье рук, мы бы давно справились с этим вирусом. Опять же, виноваты не руки, на которых может находиться вирус, а человек, который не носит маску и поэтому касается слизистых оболочек по статистике порядка 300 раз в день. Сейчас всем нам нужно продолжать жить по принципу «любые гигиенические мероприятия лишними не бывают». Ношение маски - одно из них.

Кафе, бары и прочие заведения с массовым скоплением людей медики по-прежнему просят по-возможности не посещать.Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

- Но недавно даже эксперты ВОЗ усомнились в их эффективности.

- Скажу так: любые барьеры ограничивают проникновение возбудителя инфекции.

Простыми словами, вирус содержится в составе капелек. Капельная фаза аэрозоли - первая. И в этот период вирус распространяется на 1-2 метра. Капли довольно крупные, поэтому хорошая маска способна их задержать. Далее капельки начинают подсыхать. Вторая фаза аэрозоля - капельно-ядрышковая. Это подсохшие капельки размером меньше 100 микрометров. Они могут плавать в воздухе. И маска от них мало спасает. Но, допустим, вы в маске и другой человек тоже. Это значит, что вероятность того, что вирус из ваших дыхательных путей проникнет в дыхательные пути и на слизистую другого человека, существенно сокращается. Хоть и не дает 100% гарантии. Но уже этот факт оправдывает ношение масок.

- Когда же распространение вируса пойдет на спад?

- Если исходить из общих эпидемиологических позиций, то любой вирус должен пройти 3-5 пассажей, «жизней», чтобы снизить свой потенциал. Судя по опыту других стран, на это уходит несколько месяцев.

КСТАТИ

«Ни жара, ни солнце, ни влажность сами по себе вирус не убьют»

Недавно ВОЗ опровергла предположение о том, что коронавирус боится экстремально высоких температур. По словам главы подразделения экстренных заболеваний ВОЗ Марии Ван Керкхове, в разных климатических условиях COVID-19 проявляется одинаково. Недаром эпидемия сейчас бушует в Бразилии - в стране с жарким засушливым климатом.

И все же среди ученых есть мнение, что вирус плохо переносит температуры выше 50 градусов. Даже если это так, с климатом это связано слабо - ведь в большинстве зон обитания человека таких температур не бывает.

А вот краткие выводы, к которым пришли ученые Массачусетского технологического института и Центра динамики инфекционных заболеваний Гарвардского университета:

- Ни жара, ни солнце, ни влажность сами по себе вирус не убьют вирус. В любом случае нужны лекарства, вакцины, социальная дистанция, маски. Притом даже тем, кто COVID-19 уже переболел. Антитела к коронавирусу вырабатываются не у всех людей, но даже если они и есть, неясно, как долго они способны защитить человека от новой инфекции.

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