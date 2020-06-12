2020-06-12T17:58:47+03:00
Минск
КП Беларусь

Смотрите, как писатель Альгерд Бахаревич через окно провел первую в Беларуси безопасную автограф-сессию

Необычная встреча с самыми преданными читателями была посвящена выходу его нового романа «Апошняя кніга пана А.» [фото]
Сергей ТРЕФИЛОВ
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Альгерд Бахаревич подписывал новую книгу.Альгерд Бахаревич подписывал новую книгу.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
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Собственно, Альгерд особенно и не рекламировал встречу. Утром в день старта продаж, 12 июня, просто написал в своем Фейсбуке, что в здании на столичной улцие Марьевской, где находится издательство «Янушкевіч», есть одно симпатичное окно. Желающие могут заглянуть и подписать там новую книгу писателя.

Белорусский писатель Альгерд Бахаревич. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Белорусский писатель Альгерд Бахаревич.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

На автограф-сессии была и прошлая книга Бахаревича. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

На автограф-сессии была и прошлая книга Бахаревича.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Постепенно, без очереди, люди прибывали, коротко беседовали с автором, получали автограф, а их сменяли новые читатели. Писатель был в маске с надписью ZARAZ! и признавался, что для него все происходящее в новинку.

Благодаря окну удалось соблюсти безопасную дистанцию. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Благодаря окну удалось соблюсти безопасную дистанцию.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Многие читатели приходили к Бахаревичу в маске. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Многие читатели приходили к Бахаревичу в маске.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Сделать снимок с писателем тоже можно было через окно. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Сделать снимок с писателем тоже можно было через окно.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Напэўна, я ўпершыню ў жыцці стаю ў масцы проста ў акне і падпісваю кнігі, спрабуючы трымаць дыстанцыю. То бок адчуваецца, што гэта нейкі незвычайны год і для літаратуры, і для грамадства ў цэлым, і для мяне, - делится Бахаревич. - Але кніга выйшла. Гэта значыць, што свет яшчэ застаецца, жыць можна.

Автограф-сессия получилась необычной, как, впрочем, и весь этот год. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Автограф-сессия получилась необычной, как, впрочем, и весь этот год.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Очередь была на безопасной дистанции. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Очередь была на безопасной дистанции.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Книги Бахаревич подписывал с 16.00. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Книги Бахаревич подписывал с 16.00.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Спрашиваем, почему новинка называется «Апошняя кніга пана А.». «Адказ на гэта пытанне, вядома, ёсць у кнізе», - говорит писатель, но обещает приоткрыть карты в интервью «Комсомолке», которое скоро выйдет.

Кстати, на титуле книги стоят логотипы двух издательства – белорусского «Янушкевіч» и чешского «Вясна». Директор нашего, Андрей Янушкевич, говорит, что это не первый проект с чехами.

В «Апошняй кнізе пана А.» - почти 500 страниц. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В «Апошняй кнізе пана А.» - почти 500 страниц.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Поддерживала супруга поэтесса и переводчица Юлия Тимофеева. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Поддерживала супруга поэтесса и переводчица Юлия Тимофеева.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Тым больш аўтар у добрых стасунках і з намі, і з «Вясной». Таму палічылі, што ў цяперашніх варунках, калі кніжны рынак падае, налепшае – кааперавацца: так лягчэй, мінімізуюцца рызыкі.

На книгу принимали предзаказы всего четыре дня с предоплатой.

- Мы хацелі быць упэўненымі, што маем кнігу на руках, таму не спяшаліся. Але тая актыўнасць, што выклікалі кнігі (больш як сотня перадзамоў),падказала: новыя кнігі Бахарэвіча чакаюць.

«Апошняя кніга пана А.» вышла в сотруднчиестве белорусского и чешского издательств. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

«Апошняя кніга пана А.» вышла в сотруднчиестве белорусского и чешского издательств.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Альгерд Бахаревич расскажет подробно о своей новой книге в интервью "КП". Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Альгерд Бахаревич расскажет подробно о своей новой книге в интервью "КП".Фото: Святослав ЗОРКИЙ

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