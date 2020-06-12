«Сын спросил, почему мы стоим в очереди, а не сдаем экзамены»: сходили в минскую гимназию, около которой ночевали родители

Документы от родителей, которые хотят отдать своих детей в начальные классы при гимназии, начинают принимать 12 июня в 9 утра. Каждый год в некоторые гимназии очередь собирается еще с вечера или даже за сутки. В этом году первый человек пришел в 7.40 11 июня - за сутки до начала приема документов. Кто-то приходил со своими стульями, как на рыбалке, другие менялись, придерживая очередь.

- Вы меня не снимайте, пожалуйста, я сейчас на работе должна быть, - улыбается утром 12 июня одна из мам. - Люди скажут, что мы не в своем уме, с 4 утра здесь стоим.

В этом году в первые классы 4-й гимназии набирают 96 человек. Никакие дома по прописке сюда не относятся, поэтому на все места могут претендовать любые желающие: кто успел, тот и попал. В большинство гимназий основная часть первоклассников попадают по прописке. В очереди родители стоят, чтобы попасть на свободные места, но у них заявления начнут принимать позже.

Некоторые родители приготовились особенно: взяли кресла и термосыФото: Мария ЭЛЕШЕВИЧ

«Я свой долг выполнил. А если ребенок не потянет классе в пятом - настаивать не буду»

Сергей отправляет в гимназию дочку, очередь занял еще 10 июня. Правда, все время у школы не находился. Вернулся к 8 часам в день подачи документов.

- Мы изучали много отзывов, здесь педагоги хорошие. Рассматривали и вариант частной школы, - рассказывает Сергей, почему решили идти в эту гимназию.

- Так вы посмотрите, как здесь выпускники сдают тестирование. Вот поэтому и занимаем очередь, - присоединяется к разговору еще один папа. Виктор тоже пришел в четверг и уже не помнит, во сколько.

Сергей и ВикторФото: Мария ЭЛЕШЕВИЧ

На вопросы о том, не устал ли сидеть на крыльце, Виктор отвечает:

-А что тут такого, мне посидеть несложно. Знаю, что в других школах идут в управление образования, а здесь что, отстоим и все.

- А дети знают, что вы стоите в очереди? Побоятся после такого и двойку принести.

- Я ребенка нагружать не планирую, буду помогать. Классе в пятом посмотрим. Если не потянет, настаивать не буду. Я свой долг выполнил.

- Мы под большим впечатлением! - выходят из гимназии мама с папой, которые в списке были девятыми. На дверях школы вывеска с просьбой не собираться в школе в большом количестве. Чтобы обезопасить родителей, каждому дали номерок, как на почте, где написано время, к которому надо подходить в гимназию.

Родителей просят соблюдать меры безопасностиФото: Мария ЭЛЕШЕВИЧ

- Вообще мы договорились, что занять место можно для себя и еще для пяти человек, - рассказывает один из пап. - Те, кто живет рядом, сбрасывали фото еще за сутки: «Вот, посмотрите, сколько здесь уже людей».

Оксана была одной из тех, кто был у школы еще 10 июня. Вместе с сыном Богданом они приехали на велосипедах.

- Мы прыйшлі недзе каля дзявятай раніцы. Сядзелі, размаўлялі з Багданам, дзеці гулялі, тут было шмат дзяцей, - рассказывает Оксана, чем они занимались в очереди. - Мы занялі месца, увечары прыйшоў бацька, а мы пайшлі адпачываць.

Гимназию, говорит Оксана, выбрали из-за белорусского языка.

- Я з дзяцінства чытала Багдану кніжкі на беларускай, спявала песні… Калі Багдану было тры гады, мы прыйшлі сюды на спектакль. Тады яшчэ не планавалі, дзе вучыцца. Але спадабалася - і будынак, і арганізацыя, і адчуванне... Жывем мы не вельмі блізка, прыйдзецца ездзіць. У нас побач ёсць школа, але яна вялікая, там шмат дзяцей. Тут абяцаюць, што будзе 24 чалавекі ў класе, 4 класы. Гэта хораша і для дзяцей, і для настаўніка.

Разговариваем с Оксаной о том, что теперь не сдают экзамены после 4 класса.

- Раней, мне здаецца, было больш стымулаў у дзяцей, калі трэба было здаваць іспыты, - высказывает мнение Оксана. - Багдан у мяне, дарэчы, запытваў: мама, а чаму мы стаім у чарзе? Раней жа было больш зразумела, калі здавалі іспыты.

Вот и еще один папа, который пришел к крыльцу, чтобы дочка попала в первый класс при гимназии, почти за сутки.

- Занял очередь для Милы - запись в первый класс, - написал в фейсбуке Александр в 12.05 11 июня. - Я в самом начале очереди - 32-й. Собственно запись начнется завтра в 9 утра. У меня есть кресло и спальник.

Утром площадка у школы выглядит немноголюдно, но только потому, что родители получили талончики с номерами и временем и временно разошлисьФото: Мария ЭЛЕШЕВИЧ

В комментариях у Александра стали интересоваться, зачем все-таки папа пришел так рано.

- Мы пришли так рано, чтоб быть уверенными, что дитя пройдет. Те, кто пришел 12 июня к 9 утра, тоже успел. Никто не знает, сколько будет претендентов на 96 мест, - объяснил Александр, почему заночевал под школой. – Школу мы выбирали из-за высокого уровня образования (в основном по отзывам выпускников). В частности - физико-математической, лингвистической и в проекте химико-биологической. Более всего рассчитываем на последнюю. Нам важен белорусский язык обучения и то, что гимназия не прикреплена к определенному микрорайону.