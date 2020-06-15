Уже в июне белорусские туристы смогут посетить Тунис - и даже без карантина

Тунис готов принять белорусских туристов с 27 июня без прохождения 7-дневного карантина. С 28 июня консолидатор чартерных рейсов, туроператор «Интерсити», уже предлагает первый вылет в этом сезоне из Минска. На 1 июля запланирован вылет из Гомеля, 2 июля - из Витебска, 5 июля - из Гродно, 7 июля - из Бреста.

Правда, пока Тунис не озвучил все детали условий приема туристов из различных стран. На данный момент велика вероятность, что справки об отсутствии коронавируса не потребуются. В этом заинтересованы все участники рынка - отельеры, принимающие компании, туроператоры и туристы. Все подробности должны появиться в начале следующей недели, - сообщает toursoyuz.by

Чтобы показать, какие приняты меры для безопасности туристов, местное министерство сделало рекламный ролик. Так, в отелях будут измерять температуру, обрабатывать антисептиком ручки дверей, следить за расстоянием между шезлонгами и так далее. В этом местное министерство туризма находит плюсы: у туристов появится много простора только для себя. Путевки можно купить уже сейчас. Цены от 2619 рублей на двоих на 12 дней (4-звездочный отель, все включено).

С 17 июня в Литве отменяют карантин, который был введен 16 марта. С конца апреля там прослеживается тенденция снижения заражений COVID-19. За последнюю неделю в 41 из 660 самоуправлений Литвы не было ни одного случая заболевания COVID-19. Но въезд в Литву пока разрешен не всем - только гражданам тех европейских государств, в которых за последние 14 дней количество заболеваний COVID-19 на 100 000 жителей не превышает 15 случаев. Если в стране, откуда въезжает турист, 15 - 25 случаев на 100 тысяч населения, то гражданам этих стран разрешат перемещение по Литве после соблюдения 14-дневной изоляции. Пока до 24 июня граждане Беларуси не могут пересекать литовскую границу.

В ближайшее время может открыться для туристов белорусско-российская разница. С таким предложением обратились белорусские чиновники во время видеоконференции с участием заместителя председателя правительства России Алексея Оверчука.

- Предложение белорусской стороны - чтобы наши граждане могли съездить в Россию на учебу, отдых, оздоровление, работу, к родственникам. Будем максимально оперативно отрабатывать, чтобы снять ограничения в первую очередь со стороны РФ, потому что с нашей стороны нет и не было никаких ограничений, - сказал заместитель премьер-министра Игорь Петришенко.

Конкретные сроки пока не называются, но есть намерения, чтобы это было «как можно раньше».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«На первый рейс в Албанию столько желающих, что «Белавиа» заменила самолет на более вместительный»

Узнали, по каким правилам белорусских туристов допустят на первый чартерный рейс. И какие нововведения ждут нас на доступных во время пандемии коронавируса курортах (подробнее)