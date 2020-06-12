2020-06-12T17:57:51+03:00
Экономика
КП Беларусь

На молоке белорусы зарабатывают в два раза больше, чем на мясе

А картошку почти всю съедаем сами
Ольга ШУМАНСКАЯ
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Беларусь продает за границу две трети производимой продукцииБеларусь продает за границу две трети производимой продукцииФото: Павел МАРТИНЧИК
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В среднем белорус выпивает около 700 граммов молока в день. При этом производство молока в три раза превышает потребление - более чем две трети белорусской молочки уходит на экспорт, принося в бюджет внушительные суммы: в прошлом году от продажи молочной продукции страна выручила 2,3 миллиарда долларов.

- Белорусы считаются нацией мясоедов, так как мясо в стране потребляется в больших объемах: 94 килограмма на человека в год, - говорит Алексей Богданов, начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Минсельхозпрода.

Оказывается, белорусы едят больше мяса, чем итальянцы (90 кг), немцы (88 кг) и французы (87 кг). Но мы и не в абсолютных мировых лидерах по мясоедству - в этом рейтинге пальма первенства принадлежит США, где в среднем съедают 120 килограммов мяса.

Лидерство интересное, но в пересчете на дни цифра выглядит уже более скромно - средний белорус съедает около 260 граммов мяса в день. Кстати, его мы также производим намного больше, чем едим: около 30% мясной продукции уходит на продажу за границу, с чего страна зарабатывает около 1 млрд долларов США.

Конечно, никуда без картошки, и что интересно, картофель мы производим в основном для своих нужд: из 6 млн тонн выращенной за год бульбы на экспорт уходит только 6%. Таким образом, каждый белорус съедает аж 610 килограммов картошки в год, или 1,6 килограмма в день, что оставляет за нами мировое лидерство в потреблении этого продукта. А вот за границу мы продаем относительно немного второго хлеба - около 360 тысяч тонн, на чем зарабатываем 60 млн долларов.

А еще каждый белорус в среднем ест около 200 граммов овощей, меньше одного яйца и 160 граммов муки. Все эти продукты страна также производит с излишком, который отправляют на продажу за рубеж.

КСТАТИ

Судя по данным официальной статистики, белорусы стали меньше есть картофеля. Так, если в 2017 году потребление картофеля на одного человека составляло 675 килограммов, в 2018-м - 618 килограммов, то в 2019 году только 610 килограммов.

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