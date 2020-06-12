«Большинство медиков работает с бессимптомным коронавирусом, иначе некому будет». Поликлиники Беларуси начали делать платные тесты на антитела

Еще 8 мая министр здравоохранения Владимир Караник сказал, что в ближайшее время сделать платный экспресс-тест на антитела к COVID-19 за 4,2 доллара сможет каждый желающий белорус. В следующие две недели тесты стали появляться, но почти сразу же и исчезать из платных услуг поликлиник. Например, 18 мая пройти платный экспресс-тест за 40 рублей (для медиков - 36) предложила Марьиногорская ЦРБ. А к вечеру этого же дня все отменилось «в связи с задержкой в получении разрешительных документов».

В начале июня стало известно, что некоторые страны открывают свои границы для граждан эпидемиологически благополучных стран. Для Беларуси, которая таковой не является, предоставили право приезжать в другие страны только со справкой об отсутствии коронавируса. 5 июня Минздрав сообщил, что придумал форму такой справки. Тест на коронавирус можно пройти во всех областных (а также минском городском и республиканском) центрах гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья и в РНПЦ эпидемиологии и микробиологии. Стоит он чуть больше 40 рублей. Кроме паспорта, вам придется принести еще и копию оплаченного билета за границу, чтобы доказать, что вы собираетесь выезжать из страны.

«Забор материала для проведения исследований на инфекцию COVID-19 проводится натощак либо не ранее чем через 1,5 часа после приема пищи, желательно не чистить зубы, за два часа до сдачи материала на исследование необходимо воздержаться от курения. Выдача результатов осуществляется при предъявлении паспорта и документа об оплате на следующий день после забора материала», - говорится на сайте Могилевского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

Такой тест обычно проводится с помощью мазка из носа и горла, и после него вы получаете заключение на русском и английском языке, которое можно предъявить при путешествии в другую страну.

«Каждый день люди жалуются, что мы не проводим тесты»

В отличие от мазка, экспресс-тест делается по крови из пальца и показывает, заражены вы либо уже переболели. Пригодится он вам только в случае, если вы захотите стать донором плазмы крови. А вот насчет того, можно ли уехать с его результатом заграницу, разъяснений нет. Врачи говорят, что вряд ли.

11 - 12 июня экспресс тесты на антитела к коронавирусу начали поступать в некоторые районные поликлиники городов. Так, в справочном отделе одной могилевской поликлиники пояснили, что начали проводить их еще 11 июня.

- Тесты у нас появились вчера, стоят 26 рублей. Пройти можно в будние дни с 8 до 12 часов. Сколько человек сдало, не знаю - к нам они отчитываться не приходят, - сухо пояснила по телефону девушка.

В Гомеле я не нашла поликлиник, в которых есть платные тесты, но многие советовали уточнять их наличие в онкодиспансере. Уточнить не удалось - весь день телефон либо молчал, либо был занят. В Бресте платный экспресс-тест можно было пройти буквально на днях, сейчас, говорят, они уже закончились. Историей том, как сдавала анализ, с нами поделилась брестчанка Александра:

- Я была на больничном, врач говорил - это обычная простуда, для теста нет показаний. Легкие у меня были чистые, одышки не было, только горло сильно болело. У нас город гудит, что заболевших очень много, поэтому и начала подозревать: ну чем еще я умудрилась летом заболеть? На одном из брестских сайтов увидела новость, что стали платно проводить тесты на антитела. Звонила - не дозвонилась, решила поехать. Успела до обеда заплатить в кассу 20 рублей и сдала кровь из пальца, остальных уже просили приходить в понедельник. В итоге тест у меня подтвердил один из двух видов антител на COVID-19, которые означают, что я сейчас больна. Положительный результат в справке указывается красным цветом, а отрицательный - черным. Я оглянулась на стоящих рядом людей, которые, как и я, пришли за результатами - у многих тоже был красный цвет в бумажках. Судя по удивленным лицам, они бессимптомно болели. Медработники сказали, что не ожидали такого ажиотажа: чуть не пол Бреста пришли делать тест! Но меня удивило другое: сегодня мне врач сказал: не факт, что у меня коронавирус, потому что эти экспресс-тесты часто ложные, нужно пройти еще раз. В понедельник снова пойду проходить экспресс-тест, почему не мазок - не знаю, но врач сказала, в этом нет смысла. При этом я живу с мужем, который ходит на работу, а врач, к которому я ходила с больничным, в преклонном возрасте и без какой-либо защиты…

Раньше медиков обязательно проверяли на наличие коронавируса раз в 2 недели, сейчас - только по показаниям.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В нескольких минских районных поликлиниках 12 июня нам сообщили, что тестов пока нет, но их ждут «на днях». В одну из минских поликлиник тесты поступили, но для свободной продажи - буквально пара штук. На условиях анонимности главврач поликлиники пояснил нам, как это работает.

- Вы представьте, что будет, если вы напишете, что у нас есть тесты на антитела в продаже. Завтра у нас уже будет очередь стоять в тысячу человек, которые будут ругаться и требовать тестов. А их всего 200, а не 2000. У всех вокруг и так коронапсихоз: каждый день люди жалуются, что мы не проводим тесты, - говорит главврач. - Но это не наша прихоть: дали мало и по фиксированной цене в 15 рублей, так что и поликлиника ничего на этом не заработает. Тесты получила каждая поликлиника в зависимости от количества прикрепленных к ней людей. Большинству не хватает даже для того, чтобы проверить своих работников.

Кроме работников поликлиник, есть еще и договоры с компаниями, которые забронировали тесты для своих работников. Как правило, это айтишники, которым нужно по работе куда-либо уезжать.

- Несколько организаций заключили с нами договоры на эти платные тесты, поэтому сначала мы должны обеспечить договорные обязательства, потом отдаем своим работникам, а потом уже оставшееся в кассу. Но что отдавать в кассу, если у нас более 300 работников и многие хотят сделать тест? У нас очень много сотрудников болеют или переболели, остальные - контакты первого уровня. Даже медики сейчас почти не могут провериться на наличие вируса, не говоря уже о простых людях. Раньше было постановление Минздрава №433, по которому медработников проверяли раз в две недели. Тогда у нас болело 10% всех работников. А потом постановление №557 отменило обязательные тесты. Оно и понятно: большинство медиков работает с бессимптомным Covid-19, потому что иначе работать некому будет. Очень хотелось бы попросить людей не паниковать: этот тест не вылечит вас, если вы больны. Да, с его помощью можно узнать бессимптомного носителя или обнаружить антитела. Но на один положительный тест - десяток отрицательных. А пока будете бегать по больницам и контактировать с зараженными медиками, то точно подхватите вирус.

Как я прошла тест: 15 рублей, час ожидания и врач со словами «Радуйтесь!»

Я решила не ждать и отправилась сдать тест, пока он есть в наличии. У меня была полная уверенность в том, что я уже переболела Covid-19 - три недели с температурой, одышкой и кашлем, плюс воспаление щитовидной железы. Тогда врач объяснил, что это может быть последствием коронавируса.

С полной уверенностью, что стану донором антител, я отправилась в кассу поликлиники. Оплатила 15 рублей и уже через 5 минут сдавала кровь в кабинете. Медсестра мне удивилась:

- Ого, вы первая, кто сдает платно у нас. Четыре наших работника только сдали, - говорит она и достает странную треугольную пластиковую штуку. - Вот, нам даже для этого специальный ланцет выделили! Говорят, им не больно колоть.

Укола я и правда не почувствовала. Затем несколько капель крови из пальца поместили в пробирку и сказали приходить через 40 минут. На выходе из кабинета невольно подслушала разговор по телефону женщины в белом халате:

- Представляешь, у нас сегодня появились платные тесты по 15 рублей, так что давай в понедельник приезжай! Но только не тяни, сразу с утра, а то могут закончиться.

Результат моего теста показал, что я не болею и раньше не болела COVID-19. Но это не точно.Фото: Таисия ЧЕРНУХО

Через час я вернулась в поликлинику, где врач сообщила: «У вас ничего нет - ни коронавируса, ни антител. Так что радуйтесь!» С одной стороны, оно и хорошо, конечно, а с другой - выходит, что три недели болезни были «зря» и худшее может быть впереди. К тому времени анализ сдали уже 10 человек – у троих из них коронавирус подтвердился.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Минздрав Беларуси заявил, что выезжающим сделают тест на коронавирус. Мы проверили, где и на каких условиях (подробности)

«Тянули до последнего и не выдавали расчетники». В мае медики снова остались без обещанных надбавок и написали письмо президенту (подробности) «В расчетнике написано: к выплате ноль! Как жить месяц?»: что получили медики за работу с коронавирусом в мае 2020 (подробности)