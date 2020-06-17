Мороженое - 73 грамма, а пиво - 440 миллилитров! Почему в Беларуси пропали товары весом 100 граммов или объемом 1 литр

С объемами упаковок в последнее время творится что-то неладное. Мы прошлись по магазинам с четкой задачей: купить 100-граммовую пачку мороженого, 1 кг гречки и риса и литр подсолнечного масла. Оказалось, сделать это не так просто!

Чем меньше объем упаковки, тем дороже

Год назад для всех съедобных товаров стали обязательными требования писать на продуктах «честные цены», то есть стоимость 1 килограмма или литра. Исключение - алкоголь, яйца, наборы продуктов и продукты меньше 50 граммов или 50 миллилитров, на которых «честные цены» нужно указывать из расчета за 100 граммов. С тех пор внимательный покупатель читает мелкий шрифт на ценнике... Но далеко не все обращают внимание на цену килограмма или литра - часто, выбирая, к примеру, между двумя бутылками молока берут бутылку подешевле. И даже не замечают, что она - 0,9 литра, а стоит столько же, сколько литр у другого производителя.

Заглядываю в отдел круп в крупном гипермаркете в попытках найти рис или гречку весом в 1 кг. Нахожу лишь от 400 до 900 граммов и зову на помощь продавца.

- Да вы что! Их давно уже фасуют максимум по 900 граммов, - женщина смотрит на меня как на инопланетянку. - Да и то, дешевый дробленый.

И все-таки я нахожу индийский рис в упаковке 1 кг, но цена заоблачная - 14,4 рубля.

Литровую бутылку подсолнечного масла обнаруживаю тоже не с ходу - дважды ошибаюсь и принимаю за литр бутылку объемом 0,9 литра. Вообще, ощущение, что производители масла ненавидят бутылки по 1 литру - большинство тары объемом 800 мл, но есть и 810, 850 или 870 мл. В чем логика? Все очень просто: упаковка на несколько миллилитров меньше, а цены - как за литр. Бизнес и ничего личного.

Сливочное масло в морозильнике есть по 100 и 200 граммов, но чаще - по 180. Впрочем, стоимость за 1 кг можно подсмотреть на ценнике.

На полке со сладостями внимательно изучаю шоколадки. Элитный шоколад - ровно 100 граммов (и цена в 9 рублей), недорогой есть объемом 83 и 97 граммов (по одинаковой цене - 2,95 рубля). Впрочем, высчитывать разницу на калькуляторе не придется - под этой ценой мелким шрифтом указана цена 1 кг шоколада. Есть шоколадки по 85 граммов, есть по 112. А маленькие батончики - 28, 43, 47 и 50,5 грамма. Почему 28, а не 30? Или 47, а не ровно 50? Загадка.

На какую упаковку сока ни глянь - нет литра.Фото: Таисия ЧЕРНУХО

Чаще мудрят с объемом импортные производители

Справедливо можно похвалить отечественного производителя: намного реже можно найти что-то белорусское весом 87 граммов. Если недоливают-недосыпают, то хотя бы круглое число. Например, белорусский шоколад - 90 или 100 граммов, каши - от 400 до 800 граммов, сок по 1 литру. Вода обычно продается по 5 л или 6 л. В качестве диковинки - упаковка 5,55 литра. Похоже, это просто фишка производителя, который любит цифру 5. Кстати, цены на литр воды отличаются кардинально. Например, надпись «вода для детей» делает ее дороже иногда в несколько раз! Чем детская вода отличается по составу от взрослой? Подозреваю, что ничем. Но для себя платить за литр воды из альпийских родников 5,13 рубля еще подумаешь, а для любимого чада - не жалко.

К слову, детское питание продается практически всегда в баночках странного объема - 47 граммов, 175, 1050, 180 граммов. И еще, похоже, производители детских смесей остерегаются объема в полкило - после 400 граммов сразу следует 600.

На полках с соками есть упаковки по 1 литру, 930, 950, 970 и 750 миллилитров. Если взять белорусские сокосодержащие напитки, то в них тоже чаще всего 0,9 литра, правда, как и требуют правила, везде указана цена за литр.

А вот с пивом все куда интереснее - вместо стандартного 0,5 литра теперь пенный напиток все чаще разливают в бутылки или банки объемом 450 и 440 мл, а вместо литрового пластика - в пластик 920 мл. При этом на ценнике нет стоимости литра напитка - для алкоголя это правило не действует, а бутылку в 920 мл вы вряд ли отличите на глаз от бутылки в 1 литр.

Если вы полны решимости разбудить в себе математические способности - попробуйте выбрать наиболее выгодный вариант в отделе консервов. На любой баночке консервированного горошка или кукурузы сразу три цифры: объем, масса нетто и масса нетто основного продукта. И перевести все это в 1 кг, чтобы понять, цена какой баночки реально ниже, - это уже высшая математика.

Есть даже манка в упаковке 450 граммов.Фото: Таисия ЧЕРНУХО

Как химичат с бытовой химией

В отделе бытовой химии и косметики похожая история: если крем - то 45 мл, если кондиционер для белья - то 1460 или 993 мл, гель для душа - 420 или 430 мл, а жидкое мыло - 370 и 240 г. Интим-гель продавался вообще объемом в неожиданные 148 граммов, и при этом производитель - Беларусь. Так что иногда и наши любят схитрить и недолить немножко. При этом выбрать из всего обилия предложений наиболее выгодный вариант можно только с калькулятором - для непродовольственных товаров «честная цена» за литр или килограмм не указывается. Кроме того, цены одинаковых по объему кусков мыла могут отличаться в разы - это зависит еще и от состава, и от страны-производителя.

Мороженое тает на глазах

Те взрослые, которые выросли из советских детей, помнят еще пломбир не только по 20 копеек, но и весом в 100 граммов. Найти 100-граммовую пачку мороженого сегодня - тот еще квест. Только в одной из сетей я на такую нарвалась - это был хрустящий рожок со сливочным мороженым с ароматом ванили. Рядом лежали брикетики и стаканчики по 40, 42, 48, 50, 60, 62, 70, 71, 72, 73, 75 граммов… Причем все упаковки практически одинакового размера, и на вид определить, будет в стаканчике 43 грамма или 75, невозможно. Справедливости ради замечу, что фруктовый лед еще по старинке по 100 граммов замораживают. И загадочное нечто под названием «десерт плодово-ягодный в сливочной какаосодержащей глазури».

В отделе бытовой химии и косметики тоже самое: хоть чуть-чуть, но не дольют.Фото: Таисия ЧЕРНУХО

Упаковка тетрапак лучше и для экологии, и для кошелька

В отделе молочки нашлась еще одна закономерность - пластиковая упаковка почти гарантирует недолитые 10 - 50 мл. Так, 950 или 930 мл молока обычно продают в пластиковой упаковке, а вот в тетрапаке, как правило, ровно 1 л. Сметана в пакетике - 400 граммов, в стаканчике - 380. Правда, вместо пол-литрового тетрапака молоко и кефир теперь разливают в тетрапак 480 мл. Как раз над ценником с кефиром склонилась женщина, явно пытаясь разглядеть цену за 1 литр.

- Я давно заметила, что молоко стали продавать не как раньше, по 1 литру, а как попало, - комментирует она. - Но теперь хоть стали указывать цену за литр, можно сравнить и купить подешевле. Правда, написано так мелко, что я еле-еле могу разглядеть эти цифры. Хорошо, что муку и сахар пока продают по 1 килограмму, потому что все остальные объемы хоть по кусочку, но оттяпали. Но я не осуждаю производителей - у них сейчас не лучшие времена, приходится как-то крутиться, чтобы не разориться совсем.

Шоколадки есть не только на любой вкус, но и на любой вес. Чаще всего - меньше 100 граммов.Фото: Таисия ЧЕРНУХО

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

«Цену поднимать было опасно, поэтому уменьшили объем»

- У нас производители научились недоливать объем где-то с 2009 года, когда грянул кризис. Цену поднимать было опасно, потребитель просто отказался бы от покупки этого продукта. А вот незначительно уменьшенный вес мог не сразу обратить на себя внимание, - объясняет маркетолог Анастасия Пульмановская. - Например, есть у производителя 100 литров молока. Раньше это было бы 100 упаковок с этим продуктом, а уменьшив объем до 950 мл у предприятия уже 105 упаковок. Что он с этого имеет? Конечно, заработок. Цена за товар остается прежней, а издержки становятся меньше. Причем в первую очередь это касается дешевых и социально значимых товаров. Ведь к дорогому продукту покупатель предъявляет куда больше требований, но не особо заметит его подорожание. А такой продукт, как, например, молоко, вы купите в любом объеме, просто потому что он вам жизненно необходим.