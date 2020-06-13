2020-06-13T00:00:08+03:00
Общество
КП Беларусь

Коронавирус в Беларуси, последние новости на 13 июня 2020 года: долгожданный спуск Беларуси с плато и первые платные тесты в поликлиниках для всех

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Беларуси на субботу, 13 июня 2020 года
Ирина КАЛИНИНА
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В мире уже 7,649 млн человек, зараженных коронавирусом. Всего от COVID-19 умерло 425 203 человека.

На первом месте по заболеваемости - США, где количество зараженных 2,099 млн человек. На втором – Бразилия (809 398). На третьем месте - Россия (511 423). Еще недавно четвертую строчку занимала Испания, но сейчас она опустилась на 6-е место, а на 4-е поднялась Индия. Великобритания замыкает пятерку.

В Беларуси, по официальным данным, выявляют все меньше новых случаев заражения. Сегодня прирост – плюс 704 новых случая. Всего зарегистрировано 52 520 человек с положительным тестом на COVID-19.

Минздрав сообщает, что за последние сутки выписано 1117 человек. Всего в Беларуси выписано 27 760 человек из тех, у кого был коронавирус.

Всего умерло 298 человек с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией (+5 человек со вчерашнего дня). В Беларуси сделали 697 011 тестов.

Караник: «Мы начинаем спускаться с плато»

Глава Минздрава Владимир Караник рассказал о снижении заболевамости коронавирусом в Беларуси:

- Мы видим положительную динамику в целом по стране, характеризирующуюся уменьшением количества вновь выявленных случаев заболевания, - сказал он в эфире программы «Разговор у президента».

Владимир Караник подчеркнул, что некоторые перепрофилированные медучреждения, которые использовались для помощи пациентам с коронавирусом, возвращаются к обычной работе.

- Эта тенденция наблюдается уже во многих регионах нашей страны. Поэтому по ощущениям мы видим тенденции к снижению заболеваемости и считаем, что мы начинаем спускаться с плато, на котором находились последнее время, - сказал министр.

По его словам, в Беларуси удалось растянуть пик заболеваемости и не допустить перегрузки системы здравоохранения.

Поликлиники Беларуси медленно и с трудом, но начали делать платные тесты на антитела

Застать тесты в свободной продаже не так просто. Мы узнали, почему их не хватает, проверили тест сами и узнали, кому делают в первую очередь.

Экспресс-тест делается по крови из пальца и показывает, заражены вы либо уже переболели. Можно ли уехать с его результатом заграницу, разъяснений нет.

11 - 12 июня экспресс тесты на антитела к коронавирусу начали поступать в некоторые районные поликлиники городов. Так, в справочном отделе одной могилевской поликлиники пояснили, что начали проводить их еще 11 июня.

В Гомеле я не нашла поликлиник, в которых есть платные тесты. В Бресте платный экспресс-тест можно было пройти буквально на днях, сейчас, говорят, они уже закончились.

В нескольких минских районных поликлиниках 12 июня нам сообщили, что тестов пока нет, но их ждут «на днях». В одну из поликлиник тесты поступили, но для свободной продажи - буквально пара штук.

- Представьте, что будет, если вы напишете, что у нас есть тесты на антитела в продаже. Завтра у нас будет очередь стоять в тысячу человек, которые будут ругаться и требовать тестов. А их всего 200, а не 2000. У всех вокруг и так коронапсихоз: каждый день люди жалуются, что мы не проводим тесты, - говорит главврач. - Но это не наша прихоть... Большинству не хватает даже для того, чтобы проверить своих работников.

Кроме работников поликлиник, есть еще и договоры с компаниями, которые забронировали тесты для своих работников. Как правило, это айтишники, которым нужно по работе куда-либо уезжать.

Более подробный текст можно прочитать здесь.

«Вирус никуда не исчез. Крайне важно держать дистанцию!»

В то же время в ВОЗ рассказали о том, что расслабляться еще рано.

- Мы видим, что с наступлением лета накопилась какая-то усталость, люди привыкли и перестают осознавать опасность, которая все еще существует. Эта тенденция беспокоит, потому что вирус никуда не исчез, несмотря на стабилизацию и снижение новых регистрируемых случаев заболевания, - цитирует belta.by слова официального представителя Всемирной организации здравоохранения в Беларуси Батыра Бердыклычева.

Поэтому сейчас, как и ранее, крайне важно держать дистанцию, часто мыть руки и носить маски в общественных местах, так как возможность роста количества новых случаев по-прежнему сохраняется. Батыр Бердыклычев отметил, что у нового вируса нет признаков сезонности, и не стоит надеяться на то, что он исчезнет в жаркую летнюю погоду.

Он напомнил о том, что в других странах после снятия жестких ограничений начинался рост заболеваний.

Чартеры в Тунис полетят уже в конце июня

Уже определен график вылетов в Тунис из Беларуси. Рейсы запланированы не только из столицы, но и из областных аэропортов. Как сообщается, первый чартер полетит из Минска уже в воскресенье, 28 июня. А на начало июля запланированы вылеты из областных аэропортов: Гомеля (1 июля), Витебска (2 июля), Гродно (5 июля) и Бреста (7 июля).

Страна готовится принимать туристов без прохождения недельного карантина. Скорее всего, вылетающим в Тунис даже не потребуются справки с отрицательным тестом на коронавирусную инфекцию.

Ожидается, что точную информацию об условиях отдыха в Тунисе власти страны расскажут в воскресенье, 14 июня.

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