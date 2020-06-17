«Если бы я знал, что врач не послушала маме легкие, не выпустил бы ее из дома»: семья в Гродно столкнулась с коронавирусом

В мае в одной из гродненских больниц умерла 62-летняя Мария Баканаускас. У нее был коронавирус. Сын Андрей боится, что это он ее заразил – ходил на работу, где было много носителей вируса, болел сам… О трагической истории борьбы семьи с тяжелой инфекцией и бюрократическими сложностями пишет Hrodna.life.

Когда молодой человек узнал, что в Гродно начали появляться люди с пневмонией, вызванной коронавирусом, начал соблюдать меры безопасности, потому что переживал за родителей. Но 24 апреля почувствовал симптомы, очень схожие с COVID-19. Было плохо, до 37,6°С поднялась температура.

Андрей сходил на работу, а потом обратился в поликлинику. Работает парень на предприятии «Гродно Азот», в одном из цехов.

- В поликлинике я рассказал про симптомы, - говорит Андрей. - Говорил, что может быть коронавирус, так как на работе уже болели люди, может, стоит положить меня в больницу. Дома родители, я переживал за них.

Молодого человека успокоили, дали больничный. В графе «диагноз» стояло ОРЗ. Температура у парня была то низкой, то слишком высокой. Длилось это состояние несколько дней.

После этого в поликлинике Андрей узнал, что у него в цеху многие заболели, один – точно коронавирусом. Он попросил врачей тоже пройти тест, но его снова успокоили, сказав, что ничего страшного нет.

Когда молодой человек узнал, что в Гродно начали появляться люди с пневмонией, вызванной коронавирусом, начал соблюдать меры безопасности, потому что переживал за родителей

В больницу забрали родителей

После шести дней мучений Андрей почувствовал себя лучше. Но вскоре плохо стало родителям. Сначала появился сильный кашель у отца, даже скорая приезжала, но в больницу мужчину не забрали. Сын говорил медработникам, что у отца возможен COVID-19, но они ответили, что тесты делать не будут, выписали лекарства.

Спустя несколько дней скорая приехала и к маме парня.

- Пришла женщина и даже не прослушала ее легкие. Сказала, что все нормально. Если бы мне мама сразу сказала, что с ней так обошлись, то я бы просто не выпустил этого врача из дома… - переживает теперь Андрей.

Следующий раз Андрей вызвал маме скорую 3 мая и уговорил ее поехать в больницу. Через двое суток ему сказали, что тест на коронавирус - положительный. После этого врачи сказали, чтобы отец с сыном оставались на карантине и сделали тесты.

Андрей добился, чтобы отца тоже положили больницу. Они с сестрой постоянно звонили, справлялись о здоровье мамы. Сначала было в порядке, но 7 мая сыну сообщили, что у его мамы затруднено дыхание, ее переводят в реанимацию и подключают к ИВЛ.

После смерти больнице отдали не все вещи

14 мая Андрею позвонили из больницы и сообщили, что его мама умерла. Тело отдали 15 мая. На похоронах Марии Баканаускас гроб был закрыт.

Сын рассказывает, что тело матери было в пакете, на него нельзя было даже посмотреть. Всем было очень тяжело про это думать. Тяжелее всех было бабушке с её сестрой. Больше всего неприятно то, что в заключении о смерти было написано «остановка сердца». Тогда хочется спросить, почему пришлось хоронить в закрытом гробу? В справке же из морга написано «легочная недостаточность — COVID-19».

Андрей отмечает, что мама всегда прекрасно себя чувствовала, всю жизнь практически не болела.

Он с семьёй приезжает в больницу за вещами женщины, но там ничего не хотят отдавать. «Удалось забрать только то, что было в гардеробе: куртку и обувь. В больнице у нее с собой была целая сумка вещей, ключи от дома, паспорт и телефон. Врачей пришлось умолять, чтобы глянули, куда делись все её вещи. Пришлось ждать 40 минут, а после муж сестры не выдержал, и пошёл в администрацию. После этого нам вернули телефон и паспорт. Куда пропало всё остальное – не понятно», – возмущается парень.

В то время в реанимации оказывается и отец Андрея. Но он выздоравливает, и к концу мая приезжает домой.

Андрей думает, что и сейчас людям нужно меньше находиться на улице, носить маску и перчатки в магазинах и общественном транспорте

Вирус не где-то там далеко, он ближе, чем все думают

— Практически всё время отец дышал сам, но иногда ему надевали кислородную маску. Про то, что папа стал вдовцом, ему не говорили до последнего. Только по прошествии двух недель, когда он уже выписался ему всё рассказали. Он сильно переживает до сих пор. — рассказывает Андрей

Про «Гродно Азот» молодой человек говорит, что можно было бы ввести своевременно карантин. Он не исключает, что подхватил вирус на работе и заразил родителей, хотя тест на COVID-19 положительным был только у мамы. Но у отца, уже после отрицательных тестов на сам вирус, нашли антитела к коронавирусу. То есть он переболел.

Андрей думает, что и сейчас людям нужно меньше находиться на улице, носить маску и перчатки в магазинах и общественном транспорте. Вирус не где-то там далеко, он ближе, чем все думают. И его пика ещё не было. В связи с тем, что у нас не принимаются никакие меры, неизвестно когда это все закончится.