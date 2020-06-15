Новое правило на рынке «Поле чудес» - каждый продавец работает в маске
В прошедшую субботу, 13 июня, администрация «ТД «Ждановичи» (которому принадлежит популярное «Поле чудес») провела акцию для продавцов - «Каждый продавец рынка «Поле чудес» работает в защитной маске!»
Каждому продавцу рынка выдали защитную маску. Фото: предоставлено администрацией рынка
Для этого администрация специально закупила партию средств защиты, которые бесплатно раздали всем продавцам «Поля чудес».
Кроме того, на территории рынка «Поле чудес» была проведена реорганизация торговых мест, целью которой стояло обеспечение необходимого в условиях пандемии социального дистанцирования.
Кроме того, на территории рынка для социального дистанцирования провели реорганизацию торговых мест. Фото: предоставлено администрацией рынка