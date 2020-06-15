2020-06-15T13:44:38+03:00
Общество
КП Беларусь

«Лишь люди с добрыми сердцами!»: в сети любуются трогательным видео, которое девочки-близняшки записали медикам

Стихотворение своей мамы читают близнецы Надя и Настя [видео]
Павел МИЦКЕВИЧ
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В Гомеле записали трогательное видео к медикам. Фото: скриншот видеоВ Гомеле записали трогательное видео к медикам. Фото: скриншот видео
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В сети появилось позитивное видео: две девочки-близняшки очень артистично читают стихотворение своей мамы о врачах. «КП» нашла автора ролика - это гомельская учительница Татьяна Стефаненко.

- Пишу стихи на разные темы, а мои дочки Надя и Настя их читают. Обычно мы принимаем участие во всех конкурсах, предлагаемых в школе. Этот последний - тоже предложение администрации школы. Не смогли отказаться - тема актуальна! Шансов не много на победу, но массово поблагодарить медперсонал за их труд в нынешнее время, несомненно, важнее результата, - рассказала Татьяна.

Она - учитель русского языка, а стихи на разные темы пишет с детства. На странице гомельчанки есть еще одно видео-стихотворение - оно адресовано ветеранам, а снимали ролик в санатории «Серебряные ключи», где проходил конкурс скульптур из камня.

Видео Татьяны сейчас лидирует в открытом дистанционном конкурсе чтецов «Искусство - лечить!», посвященном Дню медицинского работника.

Медикам!.

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