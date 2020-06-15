Мошенники подделали сайт «Белпочты» - и с карточек пользователей исчезали все деньги

Правоохранители постоянно предупреждают о все новых схемах мошенничества в интернете. Часто ловушки маскируют под крупные предприятия и организации. Так произошло и с «Белпочтой», репутация которой пострадала из-за сайта мошенников. На предприятии рассказали, что в сети появился фальшивый сайт:

- Чтобы похищать деньги с банковских карт пользователей, злоумышленники создали фейковый сайт на домене, замаскированном под «Белпочту».

Сначала на бесплатных площадках в интернете они размещают объявления о продаже товаров, а потом предлагают его оплатить через сервис «якобы Белпочты». Покупатель переходит по ссылке на сайт bel-post.by и вносит личные данные и информацию о банковском счете. А дальше с карты исчезают все деньги. Настоящий адрес сайта «Белпочты» без дефиса: belpost.by.

- К подлинному сайту «Белпочты» подобные интернет-ресурсы отношения не имеют! Перед тем как ввести данные своей банковской карты в какую-либо форму, внимательно проверьте достоверность доменного имени сайта и убедиться в его подлинности, - призвали в «Белпочте».

Сайты-подделки мошенники часто создают в сети. Их задача - фишинг. Это вид мошенничества с целью получения доступа к данным пользователей: логинам и паролям платежных карт. Для этого вымогатели используют множество способов, например, проводят массовые рассылки от имени популярных брендов, рассылают личные сообщения внутри сервисов от имени банков.

Фишинговый сайт внешне очень похож на официальный интернет-ресурс известной компании. На самом деле это сайт-подделка. Он используется как наживка, приманка для пользователя. Обычно фишинговые сайты имеют лишние буквы или символы в адресе, также они могут быть размещены в другой доменной зоне, например info, а не by.

В конце прошлого года за одну неделю в Беларуси зафиксировали сразу пять фактов хищения денег со счетов предприятий и организаций на сумму свыше 100 тыс. рублей. Это тоже был фишинг, рассказали в МВД: на электронную почту компании приходило письмо якобы от партнеров, в котором содержатся документы. Сотрудники предприятия открывали прикрепленный файл, который запускал работу вредоносной программы. Она собирала конфиденциальную информацию и направляла ее на сервер. Затем, когда сотрудник предприятия подключал электронный USB-ключ системы «Клиент-банк», на экране появлялось сообщение об обновлении операционной системы. На самом деле в этот момент формировалось платежное поручение и деньги компании переводились на подставные счета.

БУДЬ В КУРСЕ!

Хотела продать кроссовки, а лишилась всех денег на карте

В последнее время сообщалось о том, что мошенники подделали сайт видеоплатформы Netflix, аккаунт одного из белорусских банков в Instagram. А буквально на днях двое молодечненцев стали жертвами кибермошенников на фишинговом сайте, замаскированном под интернет-банкинг. Одна из потерпевших, 56-летняя местная жительница, подала на бесплатной интернет-площадке объявление о продаже кроссовок. Через неделю товаром заинтересовалась неизвестная женщина. Покупательница пожелала внести предоплату. Для получения денежного перевода в качестве залога продавцу необходимо было перейти по ссылке, предоставленной неизвестной, мол, таков алгоритм. Как оказалось, ссылка вела на фейковую страницу. Потерпевшая без сомнений ввела реквизиты платежной карты и смс-коды. Однако вместо пополненного баланса, обнаружила пустой счет. Злоумышленники обобрали до нитки, похитив 134 рубля.

А В ЭТО ВРЕМЯ

«Комсомолке» пришло письмо от «Сингапурского БГУ»

На редакционный адрес «КП» пришло электронное письмо якобы от Белорусского государственного университета. В письме использовали логотип и стиль сайта БГУ, а в тексте говорилось буквально следующее:

- Мы являемся Сингапурским Белорусским государственным университетом под руководством Преподобного доктора Андрея Кароля (доктор педагогических наук, профессор Андрей Король - ректор БГУ. - Ред.). Нам нужно ваше ценовое предложение для нашего бюджета на июнь 2020 года (прилагается).

А прилагался к письму архив, под который замаскирована вирусная программа. Ссылки на соцсети в конце письма вели на странички Белградского университета.

В пресс-службе настоящего БГУ посоветовали не обращать внимания на такие письма:

- Нам тоже приходят на почту похожие послания. Никакого Сингапурского БГУ, конечно, нет.