«И минчанам можно»: в Могилеве начали делать экспресс-тесты на коронавирус за 25 рублей

Пока в Минске ждут, когда же в местных поликлиниках можно будет сдать платный тест на коронавирус, экспресс-тесты на антитела к COVID-19 стали делать всем желающим в Могилеве. Цена - всего около 25 рублей. Сделать анализ могут не только могилевчане, но и минчане, и все жители Беларуси, рассказали KP.BY в Могилевской центральной поликлинике, которая предоставляет такую услугу.

Сделают тестирование даже иностранцам, правда, уже за 100 рублей.

- Заранее записываться не надо, все по живой очереди. Тестов хватает, приходите в любой день с 8 до 12. С паспортом и натощак. Результат заберете после обеда, - ответили в поликлинике.

На сайте облисполкома сообщалось, что первая партия завезенных тестов составила 500 штук, однако запасы будут пополняться.

Результат всем желающим могут выдать не только на русском, но и на английском языке. Это пригодится в том случае, если клиент собирается за границу. Правда, не во все страны пустят с отрицательным результатом экспресс-теста. Многие государства требуют результат исследования ПЦР-методом, то есть мазок. Такие анализы можно сдать в областных центрах гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья. В том же Могилеве за услугу возьмут 40 рублей. Но обязательно нужно будет предъявить билет за границу.

Пока известно о платных экспресс-тестах только в Могилеве. Например, в Гомельской центральной поликлинике ответили, что такая услуга не предоставляется.

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