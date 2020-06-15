«Вынесло дверь в подъезде, стекла в окнах». Очевидцы рассказали о взрыве и пожаре в минской квартире

- Я живу в соседнем доме, примерно в 200 метрах от этого места. Очень запомнился именно взрыв: очень громкий и низкий звук, похожий на гром, только намного сильней, - вспоминает Александр. - Из-за сильной взрывной волны вибрировали стекла. Вышел на улицу - там уже были «скорые», МЧС. Дым из этой квартиры шел черный, на расстоянии 100 метров вокруг - легкая дымка.

Очевидцы говорят, что громкий хлопок был слышен и из соседних домовФото: Виктор ДРАЧЕВ

ЧП произошло вечером воскресенья в одной из квартир пятиэтажного дома по улице Кольцова в Минске. Соседи и жители соседних домов услышали громкий хлопок, из окон квартиры на первом этаже повалил дым, начался пожар.

Спасатели МЧС были на месте уже через несколько минут после того, как им позвонили. К этому времени из квартиры, где произошел пожар, на улицу успели выйти трое мужчин. С ожогами их доставили в больницу.

Дым из окон этой квартиры заметили очевидцы. Фото: МЧС

- Состояние пострадавших на пожаре мужчин врачи оценивают как стабильно тяжелое. Все они находятся в реанимации больницы скорой помощи Минска, - рассказали в официальном телеграм-канале Минздрава. У мужчин ожоги тела до 15 процентов. Один из них получил черепно-мозговую травму легкой степени, у второго сломана локтевая кость.

Из соседней квартиры спасли 86-летнюю пенсионерку - ее обследовали в больнице и отпустили домой. Еще нескольких человек при помощи специальных масок для спасаемых вывели на свежий воздух - они не пострадали, сообщают в МЧС.

На месте ЧП работали саперы, милиция, газовщики. Первоначально в МЧС сообщали, что пожару предшествовала вспышка бытового газа. На кухне в квартире нашли аппарат для самогоноварения, но о том, что именно он стал причиной ЧП, речь не шла. Сейчас в деталях происшествия разбирается Следственный комитет и Госкомитет судебных экспертиз.

Жильцов из подъезда на время вывели на улицуФото: Виктор ДРАЧЕВ

- В тот момент я оказался рядом с домом, в котором прогремел взрыв, - рассказывает еще один очевидец, его тоже зовут Александр. - Во дворе лежали выбитые рамы окон, стекла. На лавочке у подъезда сидели трое мужчин с ожогами на лице и два милиционера, которые вывели их из квартиры. Один из пострадавших говорил, что взорвалась стиральная машина. В том момент открытого огня не было, только задымление. Буквально через 5 - 10 минут из окна появились явные языки пламени, лестничная площадка была тоже в огне. При этом на втором этаже с противоположной стороны дома сидели люди.

Женщина, которая живет на пятом этаже этого дома, сильно испугалась громкого звука: сначала подумала, что под окнами подъезда взорвалась машина.

- Выглянула в окно - нет, ничего такого. Потом оказалось, что это в квартире на первом этаже что-то произошло. От взрыва вырвало входную дверь в подъезде, вылетели окна.

Пожар был ликвидирован в 20.47Фото: Виктор ДРАЧЕВ

По словам собеседницы, всех жильцов из квартир на какое-то время вывели:

- Тех, кто не мог спуститься сам, проводили милиционеры: было темно, под ногами валялись стекла. Пожар начался около 9 вечера, в квартиру обратно я поднялась только в 12 ночи - все это время стояли на улице. В это время наши квартиры проверяли приборами - потом сказали, что все безопасно, можно заходить.

Жильцов квартиры, где начался пожар, женщина не знает, но говорит, что заселились они не так давно.

Спасатели приехали на место через несколько минут после звонкаФото: Виктор ДРАЧЕВ

- Там раньше жил пожилой мужчина - он умер, потом жильцы несколько раз менялись. Этих мужчин никто толком не знает.

Сейчас окна и двери в этой квартире заколочены, выбитые окна в остальных квартирах вставляет ЖЭС.

- Внутри подъезда все закопчено - очень страшно. Я спустилась за квитанцией об оплате квартиры - почтовые ящики чудом уцелели.

В нескольких квартирах вылетели стеклаФото: Виктор ДРАЧЕВ

- Городскими службами устраняются последствия взрыва и пожара в многоэтажном доме на улице Кольцова. В понедельник, 15 июня, до конца дня вместо разбитых окон вставят новые. Еще планируем заменить новыми выпавшие или треснувшие стеклопакеты в нескольких квартирах. В порядок приведем и входную дверь в подъезд, - сообщили в пресс-службе Мингорисполкома в Telegram-аккаунте «Минск. Официально».

В квартире, где произошло ЧП, обвалилась даже штукатурка. На фотографиях - усыпанный пеплом пол, черный радиатор и стена, оголившаяся до кирпичей. В нескольких квартирах сверху вылетели стекла в окнах, закопчены стены в подъезде. В квартире сверху повреждена обшивка и остекление балкона. К счастью, стены дома остались целы.

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