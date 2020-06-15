2020-06-15T19:02:27+03:00
Общество
КП Беларусь

«Женщина смогла вытолкнуть сына к берегу»: подробности трагедии, где утонули супруги, спасая друг друга и ребенка

Мальчик купался в озере вместе с отцом, который неожиданно ушел под воду и не смог выплыть
Дарья ЛОМОНОВСКАЯ
Поделиться:
Трагедия произошла 13 июня на водоеме в Пуховичском районе. Фото: СКТрагедия произошла 13 июня на водоеме в Пуховичском районе. Фото: СК
Изменить размер текста:

- Конечно, все люди в шоке. Но и раньше здесь тонули - почти каждый год. Говорят, что там бьет родник - он же ледяной, и мышцы сводит судорогой, - говорит женщина, работающая в деревне Узляны. - Я всегда боялась этого озера...

Тем трагическим субботним утром 13 июня семья из Минска отдыхала на берегу деревенского озера, что в Пуховичском районе. Они приехали на машине на дачу, и, видимо, решили искупаться.

- На это озеро сел лебедь. 61-летний мужчина решил покормить птицу с руки. Он поплыл, сын увязался за ним. В 15 - 20 метрах от берега отец ушел под воду. Ребенок начал кричать. 37-летняя мама кинулась спасать и мужа и сына, - рассказал «Комсомолке» председатель Пуховичской районной организации ОСВОД Анатолий Орлов. - Женщина смогла вытолкнуть сына к берегу. 11-летний мальчик тянул за руку маму, но у него не получилось - сил не хватило. Очевидцы вытащили женщину на берег без признаков жизни. Водолазы достали из воды мужчину. Женщина, видимо, захлебнулась. А у ее супруга все лицо было синее. Скорее всего, у него случился сердечный приступ.

Причину смерти супругов окончательно установят судмедэксперты.

Мальчика забрали родственники - 18-летняя сестра и бабушка.

- Глубина в этом водоеме только в двух-трех местах достигает четырех метров. А так его глубина - до двух метров, - говорит Анатолий Орлов. - Каждый год мы напоминаем о мерах предосторожности. Так, не нужно заплывать с детьми туда, где глубоко. Это касается и людей с хроническими заболеваниями. Нужно следить за детьми. Также нельзя распивать спиртные напитки в общественных местах.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Белорусы в Албании отдыхают без масок, а вот на Браславщине из-за коронавируса придется соблюдать масочный режим
А в детских лагерях вроде знаменитого "Зубренка" отменяют родительские дни, уменьшают количество детей в отрядах и проводят тщательную дезинфекцию перед началом смен
«Женщины отказываются от гормонов из-за страха рака - и умирают от инфарктов и инсультов»: гинеколог-эндокринолог о раннем климаксе и ошибках пациенток
Известный гинеколог-эндокринолог Оксана Ледощук рассказала об эмоциональных проблемах в переходном периоде женщин, о раннем климаксе и поведении, которое может его приближать
Генетик из Беларуси из-за коронавируса застряла в Перу: «У нас тут уже зима - по вечерам топим камин»
Анна Козлова, которая уже четвертый месяц пережидает пандемию на высоте 3500 метров над уровнем моря, рассказала о ценах, погоде, листья коки и отношении к иностранцам [фото]
Новости 24
Лукашенко наградил посла Словакии в Беларуси Йозефа Мигаша орденом Франциска Скорины
Глава Минобороны Беларуси посетит парад в Москве
Евровидения-2021 состоится! Известны даты проведения
Сперва административка, дальше – уголовка! Украл в магазине бутылку вина, а при задержании ударил милиционера
В Минске мужчина утонул в водоеме: он выпивал с братьями на берегу, а потом решил освежиться
В Минске мусоровоз насмерть задавил пенсионерку. Кто-нибудь это видел? Следователи ищут свидетелей
В одном из поселков Ивацевичского района ввели карантин на два месяца из-за бешеной лисы
Хотел сложить удилище и коснулся линии электропередач. В Слуцком районе погиб рыбак
Вышли из квартиры сами, но сейчас состояние стабильно тяжелое: в Минздраве рассказали о пострадавших во время взрыва в Минске
Египет полностью восстанавливает авиасообщение уже с 1 июля, но для борьбы с коронавирусом пассажиров будут кормить только сухими завтраками
В Житковичах родственники инвалидов притворялись, что покупали подгузники
Два «сонных» ДТП на Гомельщине: один водитель уснул и въехал в знак, а другой - сбил велосипедистку
Мастер покурил у открытого люка и получил ожоги от взрыва газа. Оказалось, он был пьян
Гродно готовят к приезду Лукашенко? Горожане заметили чистоту и... военные вертолеты в небе
Не давал себя обогнать, создавал угрозу: в Речице ГАИ остановила выстрелами 15-летнего подростка из России
Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 15 июня 2020 года: у еще 700+ человек коронавирус, общее число - больше 54 тысяч
Наталья Кисель собрала 108 тысяч подписей и снялась с предвыборной кампании. Подписи она условно передает поровну семи другим кандидатам
Преподаватели заявили в милицию, что учащаяся не вернулась в общежитие: ее нашли мертвой на берегу реки
«Взял машину родителей и повез друзей кататься». Подросток устроил аварию, пострадала девушка
«Уехали из гостиницы на «Ладе» и не вернулись»: в Минске пропала семья россиян с двумя маленькими детьми
В Минске Toyota врезалась в каток, который выпал на дорогу из прицепа грузовика
«Выронил удочку, поплыл за ней и утонул на глазах друзей». В Бресте погиб 57-летний мужчина