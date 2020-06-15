«Женщина смогла вытолкнуть сына к берегу»: подробности трагедии, где утонули супруги, спасая друг друга и ребенка

- Конечно, все люди в шоке. Но и раньше здесь тонули - почти каждый год. Говорят, что там бьет родник - он же ледяной, и мышцы сводит судорогой, - говорит женщина, работающая в деревне Узляны. - Я всегда боялась этого озера...

Тем трагическим субботним утром 13 июня семья из Минска отдыхала на берегу деревенского озера, что в Пуховичском районе. Они приехали на машине на дачу, и, видимо, решили искупаться.

- На это озеро сел лебедь. 61-летний мужчина решил покормить птицу с руки. Он поплыл, сын увязался за ним. В 15 - 20 метрах от берега отец ушел под воду. Ребенок начал кричать. 37-летняя мама кинулась спасать и мужа и сына, - рассказал «Комсомолке» председатель Пуховичской районной организации ОСВОД Анатолий Орлов. - Женщина смогла вытолкнуть сына к берегу. 11-летний мальчик тянул за руку маму, но у него не получилось - сил не хватило. Очевидцы вытащили женщину на берег без признаков жизни. Водолазы достали из воды мужчину. Женщина, видимо, захлебнулась. А у ее супруга все лицо было синее. Скорее всего, у него случился сердечный приступ.

Причину смерти супругов окончательно установят судмедэксперты.

Мальчика забрали родственники - 18-летняя сестра и бабушка.

- Глубина в этом водоеме только в двух-трех местах достигает четырех метров. А так его глубина - до двух метров, - говорит Анатолий Орлов. - Каждый год мы напоминаем о мерах предосторожности. Так, не нужно заплывать с детьми туда, где глубоко. Это касается и людей с хроническими заболеваниями. Нужно следить за детьми. Также нельзя распивать спиртные напитки в общественных местах.