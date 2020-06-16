Светлана Тихановская в Гомеле сдала в избиркомы около 8 тысяч подписей

Потенциальный кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская 16 июня сдала в районные избиркомы в Гомеле первые подписи, собранные в ее поддержку. За три часа претендент успела объехать пять администраций (четыре городских и одна - Гомельского района).

Светлана планировала подавать подписи в первой половине дня, однако на крыльце Администрации Советского района Гомеля ее телефон зазвонил: поступил анонимный звонок с иностранного номера. «Доброжелатель» предупредил возможного кандидата о том, что ее могут задержать, а детей - забрать в приют, если она продолжит участие в предвыборной борьбе. По словам Светланы, ей посоветовали хорошо подумать, подавать ли подписи в избиркомы.

После этого звонка Тихановская разволновалась, говорила со слезами на глазах и заявляла, что дети для нее важнее. Однако потом, после разговора с членами своей инициативной группы, она взяла в себя в руки и приняла волевое решение: не верить угрозам и дальше участвовать в борьбе.

Светлане приходится лично посещать районные избиркомыФото: Павел МИЦКЕВИЧ

Светлана вынуждена была сама подавать подписи в комиссии, поскольку после изменений в законодательстве рядовых членов инициативной группы лишили этого права. Сейчас сдавать собранные подписи могут только региональные координаторы, однако в команде Тихановской многих из них арестовали. Также подавать подписи в комиссии может руководитель инициативной группы - в данной случае это муж Светланы, известный блогер Сергей Тихановский, которого посадили в СИЗО. Либо - сам претендент. Поэтому, если бы Светлана не приехала в Гомель и не сдала бы лично собранные здесь подписи, они бы пропали.

Светлана начала передачу подписей с ГомеляФото: Павел МИЦКЕВИЧ

Всего в избиркомы передали более 530 подписных листов, на которых в целом - около 8 тысяч подписей. В основном, их собрали во время многочасовых очередей, которые трижды выстраивались к пикетам в Гомеле.

Еще несколько тысяч подписей собрали в Мозыре и других районных центрах Гомельской области, куда Светлане тоже придется приехать. А затем - продолжить турне по другим регионам Беларуси, оставшимся без координаторов. После передачи подписей в комиссии избиркомы начнут проверку данных избирателей.