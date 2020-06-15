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Общество
КП Беларусь

Коронавирус в Беларуси, последние новости на 15 июня 2020 года: снова инфицировано меньше людей, чем выписано, а масочный режим ввели еще в одном районе

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Беларуси на понедельник, 15 июня 2020 года
Ольга ШЕСТАКОВА
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В Беларуси, по официальной статистике, число инфицированных сокращается, а выписанных пациентов - растет.В Беларуси, по официальной статистике, число инфицированных сокращается, а выписанных пациентов - растет.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
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В мире на 15 июня было уже около 7,9 миллионов подтвержденных случаев коронавируса, при этом выздоровело около 3,8 млн человек, то есть цифра составляет уже примерно половину от всех инфицированных пациентов. Увы, чуть больше 432 тысяч человек погибли от этой инфекции.

На первом месте по количеству заражений США, на втором - Бразилия, на третьем - Россия.

В Беларуси по последним официальным данным вирус обнаружен у 53 973 человек, то есть за сутки он диагностирован у 732 пациентов, а выздоровели и выписаны при этом 992 пациента. С начала пандемии выздоровели и выписаны 30 103 пациента, сообщили статистику в Минздраве.

С начала пандемии в лабораториях по всей стране проведено 733 тысячи 788 тестов для определения COVID-19. К сожалению, всего за время распространения инфекции в Беларуси скончались, по официальным данным, 308 пациентов "с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией".

Масочный режим введен в Браславском районе

Браславский райисполком принял решение "на период эпидемиологического неблагополучия" ввести обязательное ношение масок в магазинах, аптеках, отделениях банков, связи, почты, транспорта и других местах, где собирается много людей. Работникам этих заведений запрещается обслуживать покупателей и посетителей, на которых не будет масок.

Также вводятся ограничения количества посетителей в торговых объектах, кафе, аптеках, отделениях банка, связи, почты. В помещениях должно быть и социальное дистанцирование. Местные власти рекомендуют установить прозрачные экраны на рабочих местах контролёров-кассиров и продавцов в узлах расчета, или обеспечить их защитными щитками.

Вирусолог о второй волне коронавируса: «Людям не стоит слишком переживать»

Ученые и эпидемиологи уже высказывались о следующей волне коронавируса. Хотя пминистр здравоохранения Беларуси заявил, что страна спускается с плато и выразил надежду, что второй волны коронавируса все-таки не будет.

Но есть и другие мнения. Анатолий Альтштейн, профессор-вирусолог российского НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, высказал свои соображения корреспондентам телеканала «Звезда». Ученый сказал, что может сделать каждый человек, что делает его подготовленным ко второй волне коронавируса. Чуда и сенсации тут нет - это здоровый образ жизни.

- Здоровые люди в разы легче переносят заболевание «ковидом». Коронавирусная инфекция у них протекает в большинстве случаев в легкой форме и реже - в средней, - пояснил вирусолог, добавив, что соблюдающим ЗОЖ надо продолжить, а остальным - научиться вести здоровую жизнь.

Что касается второй волны коронавируса, то главную нагрузку снова примут на себя медики.

- Остальным людям не следует слишком волноваться из-за этого, а просто «выполнять свои нормальные обязанности», - говорит профессор Альтштейн.

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