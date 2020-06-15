13-й тур чемпионата Беларуси по футболу: судейский скандал в Борисове, голод в «Городее», очередные победы «Динамо

Начало 13-го тур чемпионата Беларуси ознаменовалось «сахарным дерби», где «Городея» переиграла «Слуцк» - 3:0. «Слуцк» после бравого старта от части предсказуемо пошел пошел на спад.

После матча на пресс-конференции тренеров получился эмоциональный диалог. Оба клуба сейчас испытывают финансовые трудности.

Виталий Павлов, главный тренер «Слуцка»: Как говорят: «Пережили голод – переживем и изобилие».

Олег Радушко, главный тренер «Городеи»: Пока голод мы еще не пережили. Мы пока в нем живем.

Павлов (смеется): Все в одинаковых условиях. Он знает (показывает на коллегу - Ред.). Как это – лишний раз ходить и рассказывать ребятам: давай-ка, мы можем, давай.

Радушко: Так и хожу, и рассказываю.

Павлов: Да, так ходим и рассказываем. Всю жизнь же не будешь ходить и рассказывать. Сейчас придут жены, дети рассказывать: «Давайте, как мы будем кормить». Но мы не можем так опускаться и устраивать цирк, есть же какой-то определенный уровень, и ниже его нельзя опускаться. Но имеем то, что имеем

Олег Радушко: Хочу сказать, что у нас положение немножко похуже, чем в «Слуцке». Причем материальная сторона. Как говорит Виталий, мы настраиваем ребят. Мы помним, что это дерби и дерби никто не отменял. Мы были заряжены, наверное, не на 100%, а на 200% или на 300% на эту игру. И я видел, что ребята на самом деле хотят победить. Я думаю, что результат на самом деле справедливый, что 3:0, потому что у нас были еще моменты, которые мы не реализовали. Поздравляю своих ребят с победой, что они на самом деле крепкие мужики, которые терпят. Никаких у меня проблем в команде нет, кроме одной, что я сказал, то есть нет материальных благ. Нам не платят совсем уже два месяца, то есть 0 копеек 0 рублей. Вообще ноль. Мы все-таки терпим, мы живем. Спасибо команде.

***

В еще одном значимом матче минское «Динамо» переиграло «Славию» (1:0).

Михаил Козлов стал игроков основного состава "Динамо".Фото: Святослав ЗОРКИЙ

После игры мы спросили главного тренера «Динамо» Леонида Кучука, как может повлиять на медальные разборки смещение графика квалификации еврокубков. Ведь матчи текущего сезона будут доиграны только в августе. Новый еврокубковый сезон начнется только осенью, когда в чемпионате Беларуси команды будут на финишной прямой.

- Давайте не бежать впереди паровоза. До осени еще очень много. Трансферное окно открывается через две недели.

Вот мы должны быть готовы к открытию этого трансферного окна, понимаете? Потому что оно очень короткое, тяжелое. Потому что у тебя нет три-четыре месяца, как в межсезонье, чтобы подготовить и подвести игрока. А почти все чемпионаты, кроме белорусского, были приостановлены. Ты должен подвести игрока, если берешь нового. Это непростое дело, я бы сказал, высший пилотаж. Но трансферы в это окно — тоже высший пилотаж, – сказал Кучук.

Равнение на мяч.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Центральный матч прошел в Борисове, где играли лидеры турнирной таблицы: БАТЭ принимал солигорский «Шахтер». Там было очень много эмоций, о которых писали отдельно.

«Шахтер» забил БАТЭ скандальный гол

Все результаты 13-го тура:

БАТЭ (Борисов) - «Шахтер» (Солигорск) 2:2

Голы: 0:1 - Иванович, 8; 1:1 - Нехайчик,61; 2:1 - Скавыш, 78; 2:2 Подстрелов, 81.

«Рух» (Брест) - «Витебск» 0:1

Голы: 0:1 - Николаеску, 10;

«РЦОР-БГУ» (Минск) - «Белшина» (Бобруйск) 0:1

Голы: 0:1 - Ковель, 47;

«Динамо-Минск» - «Славия» (Мозырь) 1:0

Голы: 1:0 - Шикавка, 36;

«Торпедо-БелАЗ» - «Динамо-Брест» 0:2

Голы: 0:1 - Лаптев,26; 0:2 - Кисляк, 28;

«Неман» - «Смолевичи» 2:0

Голы: 1:0 - Жуковский, 68; 2:0 - М.Яблонский, 88;

«Городея» - «Слуцк» 3:0

Голы: 1:0 - Архипов, 34; 2:0 - Архипов, 51; 3:0 - Павлючек, 56.

«Минск» - «Ислочь» (Минский район) 0:1

Голы: 0:1 - Комаровский (п), 56.