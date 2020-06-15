2020-06-15T10:48:47+03:00
Минск
КП Беларусь

В престижных столичных комплексах в продаже – квартиры в полностью готовых домах!

Отличные цены, выгодный кредит, уникальная рассрочка – посмотрите, какие выгодные условия предоставляет застройщик
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Проснуться от пения птиц, распахнуть окно пошире – и пусть в комнату ворвется свежий лесной воздух, в котором аромат сосен смешивается с запахом цветов! А потом выйти из дома и… сесть в метро! Ведь твой дом не в дикой глуши, а в центре Минска, но на краю огромного парка. Где такое возможно? В экологичном столичном комплексе «Парк Челюскинцев»! И ждать осуществления своей мечты долго не придется – новый дом №7 в этом комплексе полностью готов!

Две станции метро по соседству, два детских сада – прямо в комплексе, паркинг на первом этаже… Это жилье европейского уровня комфорта!

Отличные цены, выгодный кредит, уникальная рассрочка – преимущества, которые предоставляет застройщик, впечатляют!

Но самое важное в «Парке Челюскинцев» – это расположение! Комплекс уникален! Вид из окон грандиозен – более 170 гектаров лесного массива, если посчитать вместе парк и Ботанический сад. Здесь произрастает более 15 тысяч растений. Это гораздо больше Гайд-парка в Лондоне или Люксембургского сада в Париже.

Под окнами комплекса – более 170 гектаров лесного массива.

Под окнами комплекса – более 170 гектаров лесного массива.

Жители комплекса в любой момент могут прогуляться под сенью сосновых крон или по березовым аллеям парка. Молодых и активных привлечет возможность заняться спортом на свежем воздухе – пробежки по утрам, велопрогулки, занятия на уличных тренажерах. В парке оборудованы спортплощадки, а для детей – многочисленные аттракционы и Детская железная дорога. Даже для людей в возрасте здесь настоящий рай – свежий воздух и тишь парковых аллей. И даже шахматный городок под соснами, где круглый год не стихают азартные сражения!

Жители комплекса в любой момент могут прогуляться по аллеям парка, а для детей – многочисленные аттракционы и Детская железная дорога.

Жители комплекса в любой момент могут прогуляться по аллеям парка, а для детей – многочисленные аттракционы и Детская железная дорога.

Все очарование уникального природного уголка Минскав самом центре города! Ведь рядом – главный проспект столицы и сразу две станции метро. В непосредственной близости – школы и детские сады, поликлиники, магазины и рестораны, кафе и кинотеатры. Даже до знаменитого Комаровского рынка можно пешком прогуляться. Или съездить на велосипеде – велодорожка размечена у самого выхода из подъезда!

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Практически рядом с комплексом – через парк – расположены спортивно-оздоровительный комплекс «Олимпийский» с несколькими бассейнами и тренажерным залом и центр «Фристайл» с аквапарком и боулингом, а также футбольные поля, теннисные корты, а в самом парке – спортивный городок с волейбольной площадкой. В общем, для активного и здорового образа жизни у жителей «Парка Челюскинцев» будут все возможности!

Для активного и здорового образа жизни у жителей «Парка Челюскинцев» будут все возможности!

Для активного и здорового образа жизни у жителей «Парка Челюскинцев» будут все возможности!

Не стоит забывать и об эксклюзивности комплекса «Парк Челюскинцев». По планам развития Минска в этом районе новых площадок для строительства жилья уже не появится. Именно поэтому продажа квартир в этом месте – это последняя возможность поселиться здесь в новостройке! Полная сдача комплекса произойдет уже в следующем году.

А дом №7 уже завершен! Он сдан в эксплуатацию, а значит, совершив покупку, можно тут же получить ключи и приступить к ремонту.

И не удивительно поэтому, что 70% квартир в доме №7 куплены или забронированы буквально за две недели со старта продаж!

Председатель Совета директоров компании-застройщика Вибор Мулич объясняет, почему покупатели с таким нетерпением ожидали возможности приобрести квартиры именно здесь.

– Новый дом расположен в очень красивом месте, у самых границ парка. Вид из его окон – просто фантастический. Наши клиенты постоянно спрашивали, когда начнутся продажи. И мы постарались быстрее сдать именно этот дом, построив его полностью на собственные средства. В целом комплекс «Парк Челюскинцев» близится к завершению – он будет полностью построен уже в следующем году, – подчеркнул Вибор Мулич.

Председатель Совета директоров компании-застройщика Вибор Мулич.

Председатель Совета директоров компании-застройщика Вибор Мулич.

На старте продаж установлены самые привлекательные цены! Хотите убедиться в этом – просто откройте сайт застройщика! Нет сомнения, что после этого вам захочется тут же забронировать свою новую квартиру!

Ведь плюсов у нового дома множество!

У дома идеальная локация. Он расположен в первой линии комплекса от границ парка, в глубине комплекса. Парк – просто под окнами! И буквально у подъезда – вход на одну из главных аллей парка Челюскинцев, расположенную параллельно проспекту Независимости.

Дом №7.

Дом №7.

Дом №7 расположен в первой линии комплекса от границ парка, в глубине комплекса.

Дом №7 расположен в первой линии комплекса от границ парка, в глубине комплекса.

Все дома комплекса «Парк Челюскинцев», выстроившиеся вдоль парковой зоны – европейская недвижимость комфорт-класса, при возведении которой используются современные архитектурные решения.

В этих домах по 25 этажей. Но у каждого есть свои особенности.

Все квартиры в доме №7 – свободной планировки. Всего их 239 – 9 на втором этаже, по 10 – на всех остальных. Квартиры трех типов. Площадь однокомнатных – 38-39 метров, двухкомнатных – 48-49 метров, трехкомнатных – 77-78 «квадратов». На втором и последнем этажах высота потолков – 3 метра, на всех остальных – 2,70. При этом важно, что открытое пространство квартиры позволяет покупателям реализовать любую дизайнерскую идею. Можно самостоятельно выбрать количество и расположение комнат и их размер, при этом в каждом помещении будет огромный оконный проем либо застекленная лоджия.

В прекрасной инсоляции – важная особенность нового дома! Панорамное остекление с бронзовой тонировкой наполняет комнаты солнечным светом и расширяет жилое пространство. Воздушность и легкость будут характеризовать интерьеры этих квартир, в каком бы стиле их не оформили.

Панорамное остекление с бронзовой тонировкой наполняет комнаты солнечным светом и расширяет жилое пространство.

Панорамное остекление с бронзовой тонировкой наполняет комнаты солнечным светом и расширяет жилое пространство.

Квартиры второго этажа имеют приватные открытые террасы, которые защищены от осадков прозрачными козырьками. Только представьте, каково это – иметь собственную уличную приватную зону в таком чудесном месте!

Приватные открытые террасы, которые защищены от осадков прозрачными козырьками.

Приватные открытые террасы, которые защищены от осадков прозрачными козырьками.

Здесь же, на эксплуатируемой кровле над паркингом, который располагается на первом этаже здания, предусмотрены детские игровые площадки и зоны отдыха с озеленением. Эта территория закрыта и полностью безопасна, с надежным ограждением и без доступа посторонних лиц.

Три скоростных бесшумных лифта OTIS – это надежность и комфорт, на каком бы этаже вы ни предпочли жить. И при этом ни одна из квартир не примыкает к лифтовым шахтам – ни шума, ни вибраций жильцы не почувствуют!

Скоростные бесшумные лифты OTIS.

Скоростные бесшумные лифты OTIS.

В просторном и светлом лобби, которое расположено на втором этаже здания, – много света и комфортных функциональных зон. Здесь расположена стойка для консьержа и уютный уголок для встречи гостей и ожидания курьера, а также санитарная комната – очень удобно!

Просторное и светлое лобби в эко-стиле.

Просторное и светлое лобби в эко-стиле.

А первый этаж – это открытая гараж-стоянка на 28 машиномест различной площади с местами для хранения. Здесь предусмотрен автоматический шлагбаум, а также комната для постоянного пребывания охраны.

Вся территория дома оборудована камерами видеонаблюдения для обеспечения безопасности жильцов.

По сути, в одном доме объединены все атрибуты жилья европейского уровня – от охраняемого паркинга до консьержа и террас!

Готовые квартиры можно также приобрести в многофункциональном комплексе «Маяк Минска». В домах комфорт-класса «Микеланджело», «Гоген» и «Рафаэль» ремонт можно начинать хоть на следующий день после покупки!

Дом «Микеланджело».

Дом «Микеланджело».

Лобби дома «Микеланджело».

Лобби дома «Микеланджело».

Санитарная комната с пеленальным столиком.

Санитарная комната с пеленальным столиком.

Дома «Гоген» и «Рафаэль».

Дома «Гоген» и «Рафаэль».

Дизайнерское лобби.

Дизайнерское лобби.

Скоростные бесшумные лифты OTIS.

Скоростные бесшумные лифты OTIS.

«Маяк Минска» – первый в столице комплекс, который строился по принципу «город в городе». Здесь есть вся необходимая инфраструктура.

Станция метро в шаговой доступности, главная магистраль столицы, близость МКАД и Национального аэропорта, множество маршрутов общественного транспорта. И при этом – большое количество парковочных мест, в том числе на огромной стоянке у Национальной библиотеки, и вместительный подземный паркинг.

Современная школа и два детских сада – важный фактор для тех, у кого есть дети.

Школа.

Школа.

Детский сад построен прямо во дворе домов «Гоген» и «Рафаэль».

Детский сад построен прямо во дворе домов «Гоген» и «Рафаэль».

Детская площадка.

Детская площадка.

Множество коммерческих помещений, которые активно осваиваются различными бизнесами – от кафе до салонов мебели, двухэтажный торговый центр в дома «Микеланджело», бизнес-центр «Дана Центр» и, наконец, самый большой в стране торгово-развлекательный центр.

Двухэтажный торговый комплекс в стилобате под домом «Микеланджело».

Двухэтажный торговый комплекс в стилобате под домом «Микеланджело».

Торгово-развлекательный центр Dana Mall.

Торгово-развлекательный центр Dana Mall.

Бизнес-центр Dana Center.

Бизнес-центр Dana Center.

К слову, в ТРЦ «Дана Молл» с каждым днем покупателей становится все больше. А меры безопасности для посетителей предприняты самые серьезные – кроме привычных флаконов антисептика и раздачи масок, застройщик установил по две дезинфекционные кабины как в самом торговом центре, так и в своих офисах продаж!

Для безопасности посетителей предприняты самые серьезные меры.

Для безопасности посетителей предприняты самые серьезные меры.

Так что выбор готовой квартиры в комплексах «Парк Челюскинцев» и «Маяк Минска» – это правильный выбор начала лета!

При покупке квартиры в новом готовом доме №7 комплекса «Парк Челюскинцев» и готовых квартир в домах комплекса «Маяк Минска» можно использовать невероятно выгодный партнерский кредит «Беларусбанка» «Ипотека с нами»! В первый год ставка по кредиту составит 3,99%, во второй и третий – 9%, 13,61% – в последующие годы. Кредит выдается сроком до 20 лет в белорусских рублях. При этом минимальный первый взнос – всего 10%. Предложение действительно уникально, тем более что большинство банков пока приостановили кредитование жилищного строительства!

А еще при покупке квартир в комплексах «Мак Минска» и «Парк Челюскинцев» можно воспользоваться беспроцентной рассрочкой от застройщика на 100 месяцев, при этом первоначальный взнос – всего от 30%.

Кроме того, при покупке квартиры онлайн ваша экономия составит существенную сумму – 4000 рублей независимо от площади приобретаемой квартиры! Онлайн бронирование особенно удобно для тех, кто живет не в Минске, у кого мало времени для посещения офиса продаж, а также тех, кто не хотел бы появляться лично в сегодняшней ситуации в публичных местах. И при этом сэкономить!

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В 18 городах страны – в Бресте, Пинске, Барановичах, Гомеле, Мозыре, Светлогорске, Речице, Жлобине, Гродно, Лиде, Витебске, Орше, Новополоцке, Могилеве, Бобруйске, Несвиже, Борисове, Солигорске – региональные менеджеры по продажам помогут вам с консультациями по объектам застройщика.

Офис по продаже квартир в комплексах «Парк Челюскинцев» и «Маяк Минска» работает ежедневно с 9.00 до 22.00 по адресу: Минск, ул. Мстиславца, 11 («Дана Молл», 1-й этаж), ст. метро «Восток». Номер для связи через мобильных операторов 7675, городские телефоны +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.

Готовые квартиры в престижных комплексах – ваш правильный выбор!

ООО «Эмирейтс Блю Скай», УНП 191061449.

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