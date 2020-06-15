В престижных столичных комплексах в продаже – квартиры в полностью готовых домах!

Проснуться от пения птиц, распахнуть окно пошире – и пусть в комнату ворвется свежий лесной воздух, в котором аромат сосен смешивается с запахом цветов! А потом выйти из дома и… сесть в метро! Ведь твой дом не в дикой глуши, а в центре Минска, но на краю огромного парка. Где такое возможно? В экологичном столичном комплексе «Парк Челюскинцев»! И ждать осуществления своей мечты долго не придется – новый дом №7 в этом комплексе полностью готов!

Две станции метро по соседству, два детских сада – прямо в комплексе, паркинг на первом этаже… Это жилье европейского уровня комфорта!

Отличные цены, выгодный кредит, уникальная рассрочка – преимущества, которые предоставляет застройщик, впечатляют!

Но самое важное в «Парке Челюскинцев» – это расположение! Комплекс уникален! Вид из окон грандиозен – более 170 гектаров лесного массива, если посчитать вместе парк и Ботанический сад. Здесь произрастает более 15 тысяч растений. Это гораздо больше Гайд-парка в Лондоне или Люксембургского сада в Париже.

Под окнами комплекса – более 170 гектаров лесного массива.

Жители комплекса в любой момент могут прогуляться под сенью сосновых крон или по березовым аллеям парка. Молодых и активных привлечет возможность заняться спортом на свежем воздухе – пробежки по утрам, велопрогулки, занятия на уличных тренажерах. В парке оборудованы спортплощадки, а для детей – многочисленные аттракционы и Детская железная дорога. Даже для людей в возрасте здесь настоящий рай – свежий воздух и тишь парковых аллей. И даже шахматный городок под соснами, где круглый год не стихают азартные сражения!

Жители комплекса в любой момент могут прогуляться по аллеям парка, а для детей – многочисленные аттракционы и Детская железная дорога.

Все очарование уникального природного уголка Минска – в самом центре города! Ведь рядом – главный проспект столицы и сразу две станции метро. В непосредственной близости – школы и детские сады, поликлиники, магазины и рестораны, кафе и кинотеатры. Даже до знаменитого Комаровского рынка можно пешком прогуляться. Или съездить на велосипеде – велодорожка размечена у самого выхода из подъезда!

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Практически рядом с комплексом – через парк – расположены спортивно-оздоровительный комплекс «Олимпийский» с несколькими бассейнами и тренажерным залом и центр «Фристайл» с аквапарком и боулингом, а также футбольные поля, теннисные корты, а в самом парке – спортивный городок с волейбольной площадкой. В общем, для активного и здорового образа жизни у жителей «Парка Челюскинцев» будут все возможности!

Для активного и здорового образа жизни у жителей «Парка Челюскинцев» будут все возможности!

Не стоит забывать и об эксклюзивности комплекса «Парк Челюскинцев». По планам развития Минска в этом районе новых площадок для строительства жилья уже не появится. Именно поэтому продажа квартир в этом месте – это последняя возможность поселиться здесь в новостройке! Полная сдача комплекса произойдет уже в следующем году.

А дом №7 уже завершен! Он сдан в эксплуатацию, а значит, совершив покупку, можно тут же получить ключи и приступить к ремонту.

И не удивительно поэтому, что 70% квартир в доме №7 куплены или забронированы буквально за две недели со старта продаж!

Председатель Совета директоров компании-застройщика Вибор Мулич объясняет, почему покупатели с таким нетерпением ожидали возможности приобрести квартиры именно здесь.

– Новый дом расположен в очень красивом месте, у самых границ парка. Вид из его окон – просто фантастический. Наши клиенты постоянно спрашивали, когда начнутся продажи. И мы постарались быстрее сдать именно этот дом, построив его полностью на собственные средства. В целом комплекс «Парк Челюскинцев» близится к завершению – он будет полностью построен уже в следующем году, – подчеркнул Вибор Мулич.

Председатель Совета директоров компании-застройщика Вибор Мулич.

На старте продаж установлены самые привлекательные цены! Хотите убедиться в этом – просто откройте сайт застройщика! Нет сомнения, что после этого вам захочется тут же забронировать свою новую квартиру!

Ведь плюсов у нового дома множество!

У дома идеальная локация. Он расположен в первой линии комплекса от границ парка, в глубине комплекса. Парк – просто под окнами! И буквально у подъезда – вход на одну из главных аллей парка Челюскинцев, расположенную параллельно проспекту Независимости.

Дом №7.

Дом №7 расположен в первой линии комплекса от границ парка, в глубине комплекса.

Все дома комплекса «Парк Челюскинцев», выстроившиеся вдоль парковой зоны – европейская недвижимость комфорт-класса, при возведении которой используются современные архитектурные решения.

В этих домах по 25 этажей. Но у каждого есть свои особенности.

Все квартиры в доме №7 – свободной планировки. Всего их 239 – 9 на втором этаже, по 10 – на всех остальных. Квартиры трех типов. Площадь однокомнатных – 38-39 метров, двухкомнатных – 48-49 метров, трехкомнатных – 77-78 «квадратов». На втором и последнем этажах высота потолков – 3 метра, на всех остальных – 2,70. При этом важно, что открытое пространство квартиры позволяет покупателям реализовать любую дизайнерскую идею. Можно самостоятельно выбрать количество и расположение комнат и их размер, при этом в каждом помещении будет огромный оконный проем либо застекленная лоджия.

В прекрасной инсоляции – важная особенность нового дома! Панорамное остекление с бронзовой тонировкой наполняет комнаты солнечным светом и расширяет жилое пространство. Воздушность и легкость будут характеризовать интерьеры этих квартир, в каком бы стиле их не оформили.

Панорамное остекление с бронзовой тонировкой наполняет комнаты солнечным светом и расширяет жилое пространство.

Квартиры второго этажа имеют приватные открытые террасы, которые защищены от осадков прозрачными козырьками. Только представьте, каково это – иметь собственную уличную приватную зону в таком чудесном месте!

Приватные открытые террасы, которые защищены от осадков прозрачными козырьками.

Здесь же, на эксплуатируемой кровле над паркингом, который располагается на первом этаже здания, предусмотрены детские игровые площадки и зоны отдыха с озеленением. Эта территория закрыта и полностью безопасна, с надежным ограждением и без доступа посторонних лиц.

Три скоростных бесшумных лифта OTIS – это надежность и комфорт, на каком бы этаже вы ни предпочли жить. И при этом ни одна из квартир не примыкает к лифтовым шахтам – ни шума, ни вибраций жильцы не почувствуют!

Скоростные бесшумные лифты OTIS.

В просторном и светлом лобби, которое расположено на втором этаже здания, – много света и комфортных функциональных зон. Здесь расположена стойка для консьержа и уютный уголок для встречи гостей и ожидания курьера, а также санитарная комната – очень удобно!

Просторное и светлое лобби в эко-стиле.

А первый этаж – это открытая гараж-стоянка на 28 машиномест различной площади с местами для хранения. Здесь предусмотрен автоматический шлагбаум, а также комната для постоянного пребывания охраны.

Вся территория дома оборудована камерами видеонаблюдения для обеспечения безопасности жильцов.

По сути, в одном доме объединены все атрибуты жилья европейского уровня – от охраняемого паркинга до консьержа и террас!

Готовые квартиры можно также приобрести в многофункциональном комплексе «Маяк Минска». В домах комфорт-класса «Микеланджело», «Гоген» и «Рафаэль» ремонт можно начинать хоть на следующий день после покупки!

Дом «Микеланджело».

Лобби дома «Микеланджело».

Санитарная комната с пеленальным столиком.

Дома «Гоген» и «Рафаэль».

Дизайнерское лобби.

Скоростные бесшумные лифты OTIS.

«Маяк Минска» – первый в столице комплекс, который строился по принципу «город в городе». Здесь есть вся необходимая инфраструктура.

Станция метро в шаговой доступности, главная магистраль столицы, близость МКАД и Национального аэропорта, множество маршрутов общественного транспорта. И при этом – большое количество парковочных мест, в том числе на огромной стоянке у Национальной библиотеки, и вместительный подземный паркинг.

Современная школа и два детских сада – важный фактор для тех, у кого есть дети.

Школа.

Детский сад построен прямо во дворе домов «Гоген» и «Рафаэль».

Детская площадка.

Множество коммерческих помещений, которые активно осваиваются различными бизнесами – от кафе до салонов мебели, двухэтажный торговый центр в дома «Микеланджело», бизнес-центр «Дана Центр» и, наконец, самый большой в стране торгово-развлекательный центр.

Двухэтажный торговый комплекс в стилобате под домом «Микеланджело».

Торгово-развлекательный центр Dana Mall.

Бизнес-центр Dana Center.

К слову, в ТРЦ «Дана Молл» с каждым днем покупателей становится все больше. А меры безопасности для посетителей предприняты самые серьезные – кроме привычных флаконов антисептика и раздачи масок, застройщик установил по две дезинфекционные кабины как в самом торговом центре, так и в своих офисах продаж!

Для безопасности посетителей предприняты самые серьезные меры.

Так что выбор готовой квартиры в комплексах «Парк Челюскинцев» и «Маяк Минска» – это правильный выбор начала лета!

При покупке квартиры в новом готовом доме №7 комплекса «Парк Челюскинцев» и готовых квартир в домах комплекса «Маяк Минска» можно использовать невероятно выгодный партнерский кредит «Беларусбанка» «Ипотека с нами»! В первый год ставка по кредиту составит 3,99%, во второй и третий – 9%, 13,61% – в последующие годы. Кредит выдается сроком до 20 лет в белорусских рублях. При этом минимальный первый взнос – всего 10%. Предложение действительно уникально, тем более что большинство банков пока приостановили кредитование жилищного строительства!

А еще при покупке квартир в комплексах «Мак Минска» и «Парк Челюскинцев» можно воспользоваться беспроцентной рассрочкой от застройщика на 100 месяцев, при этом первоначальный взнос – всего от 30%.

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Офис по продаже квартир в комплексах «Парк Челюскинцев» и «Маяк Минска» работает ежедневно с 9.00 до 22.00 по адресу: Минск, ул. Мстиславца, 11 («Дана Молл», 1-й этаж), ст. метро «Восток». Номер для связи через мобильных операторов 7675, городские телефоны +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.

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