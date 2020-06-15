Новый руководитель Балгазпромбанка Надежда Ермакова: «Я занята решением неотложных вопросов, чтобы не остановить жизнь банка»

В понедельник, 15 июня, Национальный банк Беларуси сообщил о вступлении в силу Постановления №192, согласно которому в Белгазпромбанке вводится временная администрация. Сделано это «в целях защиты интересов вкладчиков и кредиторов», а также недопущения ухудшения его финансового состояния. Как отметили в Нацбанке, указанная мера принята на основании статей 94, 97, 134 Банковского кодекса с учетом информации о возбуждении Департаментом финансовых расследований уголовных дел в отношении должностных лиц Белгазпромбанка.

Руководителем временной администрации Нацбанк назначил Надежду Ермакову.

Напомним, с июля 2011 года по конец декабря 2014 года она сама возглавляла Национальный банк Беларуси, до этого много лет руководила Беларусбанком.

- Какую задачу вы как руководитель временной администрации Белгазпромбанка видите перед собой на ближайшую перспективу? – спросила «Комсомолка» у Надежды Ермаковой.

- Ничего не могу вам сейчас сказать. Пока я занята решением неотложных вопросов, чтобы не остановить жизнь банка. Сегодня и завтра - организационные вопросы, все комментарии - потом, - ответила Надежда Андреевна.