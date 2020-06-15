«Шахтер» забил БАТЭ скандальный гол

В воскресный вечер на матче лидеров 13-тысячный стадион не был заполнен и на четверть - 2452 зрителя. Но и это для «Борисов-Арены» рекорд сезона.

Счет на 8-й минуте открыл сербский легионер «Шахтера» Игор Иванович. Во втором тайме БАТЭ перехватил инициативу и благодаря голам Павла Нехайчика на 61-й минуте и Максима Скавыша на 78-й вышел вперед. Так прервалась сухая серия «Шахтера», которая длилась 7 матчей.

Спасти матч солигорскому клубу удалось на 81-й минуте, когда Дмитрий Подстерлов был первым на подборе в штрафной и сравнял счет - 2:2.

Этот эпизод вызвал споры. Юлиус Сзоке, пытаясь в падении достать мяч, врезался во вратаря БАТЭ Антона Чичкана. Голкипер мяч не зафиксировал и он отлетел к Подстерлову. Судья Виталий Севостьяник фол не зафиксировал и указал на центр.

Главный тренер «Шахтера» Юрий Вернидуб сказал, что гол забит по правилам, и так прокомментировал итог матча:

- В принципе, что хотели, то и поимели - особенно в первом тайме: и мяч забили, забивай еще, те моменты, которые имели, возможно, итог был бы другой. Во втором тайме надо отдать должное БАТЭ: заиграли веселее, начали исполнять достаточно много кроссов с фланга, чем и воспользовались, в принципе. Для нас самое важное, что мы не остановились, играли до конца и забили ответный мяч и сыграли вничью, - цитирует тренера пресс-служба клуба.

А вот в БАТЭ недовольны:

- Такое ощущение, что некоторым не нравится сила, которую проявляет наша команда, и тот темп, который мы набрали. Вы сами видели весь тот беспредел, который сегодня произошел. Надеюсь, найдутся мужчины в компетентных организациях и органах, которые дадут оценку тому, что происходило. Настоящую оценку, - сказал pressball.by председатель правления клуба Андрей Капский.

Положение лидеров после 13 туров: 1. БАТЭ - 27 очков. 2. «Шахтер» - 25. 3-5. «Динамо» (Бр), «Энергетик-БГУ», «Торпедо-БелАЗ» - по 22.