2020-06-16T01:31:04+03:00
Общество
КП Беларусь

Коронавирус в Беларуси, последние новости на 16 июня 2020 года: белорусы отдыхают в Албании без справок, в Могилеве делают экспресс-тесты по 25 рублей

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Беларуси на вторник, 16 июня 2020 года
Ирина КАЛИНИНА
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В мире уже больше 8 миллионов зараженных коронавирусом.В мире уже больше 8 миллионов зараженных коронавирусом.Фото: Виктор ДРАЧЕВ
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Количество зараженных коронавирусом в мире перешагнуло за 8 миллионов человек. На первом месте по количеству заражений - США, на втором – Бразилия, на третьем - Россия. Жертвами коронавируса во всем мире стали 436 609 человек.

В Беларуси - плюс 707 новых случаев заражения за сутки. Общее количество составило 54 680 человек, по данным Минздрава. Всего выздоровели и выписаны 30 420 пациентов, из них за последние сутки - 317 человек. Общее число проведенных тестов - 749 917.

За весь период пандемии в Беларуси умерли 312 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией (+4 человека за сутки).

«Ситуация с коронавирусом в стране идет на спад»

Об этом заявила главный санитарный врач Беларуси Наталья Жукова на телеканале ОНТ:

- Отслеживая ситуацию, мы сейчас смело можем говорить о том, что она идет на спад. И мы говорим о том, что прогнозы на июнь, которые были сделаны ранее, сбываются. В стране есть территории, где заболеваемость коронавирусом минимальная, но есть и те, где еще процесс продолжается. Но мы видим положительную динамику, - отметила она.

Наталья Жукова рассказала, что не исключает второй волны коронавируса: «система здравоохранения готовится к этому».

В Могилеве начали делать экспресс-тесты на коронавирус за 25 рублей

Пока в Минске ждут, когда в местных поликлиниках можно будет сдать платный тест на коронавирус, экспресс-тесты на антитела к COVID-19 стали делать всем желающим в Могилеве. Цена - всего около 25 рублей. Сделать анализ могут не только могилевчане, но и минчане, и все жители Беларуси, рассказали KP.BY в Могилевской центральной поликлинике, которая предоставляет такую услугу.

Для иностранцев услуга стоит 100 рублей.

- Заранее записываться не надо, все по живой очереди. Тестов хватает, приходите в любой день с 8 до 12. С паспортом и натощак. Результат заберете после обеда, - ответили в поликлинике.

Белорусы отдыхают в Албании без справок, а на Браславщине ввели масочный режим

В Браславском районе ввели масочный режим и другие меры для профилактики распространения ковида. Это связано с ухудшением эпидемиологической обстановки в регионе. Возможно, дело в том, что летом на Браславские озера приезжает больше туристов, которые ведут себя беспечно.

- Посетители без масок просто не обращают внимания на замечания барменов, - говорит директор популярного браславского кафе. – А тех, кто, как мы точно знаем, должен быть на самоизоляции, замечаешь в очереди в магазине без масок у всех на виду…

Усилены профилактические меры и в образовательно-оздоровительном центре «Зубренок». В первой летней смене у нескольких детей из одного отряда выявили коронавирус. Симптомов ни у кого не было, что и не удивительно – ведь дети чаще всего так и переносят ковид. Просто когда один ребенок сломал руку, его отвезли в больницу, где заодно и сделали тест на коронавирус. Когда пробы взяли у всех, с кем этот ребенок ехал в автобусе, у нескольких детей положительный тест подтвердился.

- От предложенной госпитализации родители всех этих ребят отказались и забрали их лечиться домой, - рассказала директор «Зубренка» Надежда Онуфриева...

В «Зубренке» отменены родительские дни, большинство мероприятий проводятся на свежем воздухе, сотрудники работают в масках. Сейчас, по словам директора, на территории лагеря нет ни одного сотрудника, у кого был бы лабораторно подтвержден COVID-19.

А вот в Албании белорусов принимают без справок о ковиде. Из Беларуси 12 июня вылетел первый туристический чартер за это лето. Радостно, без справок об отсутствии коронавируса и с аплодисментами приняла наших туристов, как и обещала Албания.

- Всего во всем большом Дурресе (курорт на юге Албании. – Ред.) около 100 туристов, все - белорусы, - пишет на своей странице в соцсети редактор сайта Республиканского союза туристических организаций Лилия Кобзик. - Кроме белорусов, во всей большой Албании туристов нет! Поэтому все только для нас - море, пляжи...

Резкий прирост новых случаев коронавируса в Китае

Еще 12 июня Си Цзиньпин радостно сообщил Лукашенко всего об одном пациенте с «ковидом» на весь Китай, но сейчас стало известно о резком и стремительном росте новых случаев инфицирования.

За последние два месяца зарегистрировано наибольшее число новых инфицированных - 67 человек, сообщает «Беларусь 1». А за минувшие сутки в Китае плюс 49 больных с диагностированным коронавирусом.

Известно, что только десять из заболевших привезли инфекцию из других стран. Большинство заболевших заразились в Пекине, где несколько дней назад был обнаружен новый очаг COVID-19 и снова - на оптовом продуктовом рынке. Сейчас его закрыли, а продавцы массово ликвидируют продукты и другие товары.

В Пекине закрыты на карантин более двадцати кварталов. В части из городских районов введен локдаун (Прим.: частичный карантин), там же, где пока нет карантина установили медпалатки, врачи проводят массовое тестирование на коронавирус.

Всего за время пандемии в Китае от COVID-19 погибли 4634 человека.

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