На «Фрунзенской» строят переход со второй линии метро на третью. Вот как он выглядит изнутри

Посреди платформы на «Фрунзенской» стоят строительные ограждения. Здесь строят пешеходный тоннель между «Фрунзенской» и новой станцией «Юбилейная площадь».

- Сейчас на станции идет врезка пересадочного узла в действующую станцию метро. Пересадочный узел будет вести со второй минского метрополитена линии на третью, - поясняет производитель работ «Минсметрострой» Руслан Ошурок.

В одном из переходов идет монтаж траволатораФото: Павел МАРТИНЧИК

Всего тоннелей два: каждый из них с односторонним движением. Один на переход от «Фрунзенской» к «Юбилейной площади», именно для его строительства оградили часть платформы работающей станции второй ветки метро. Переход в обратном направлении начнется с вестибюля «Фрунзенской».

Похожие переходы построены между станциями «Вокзальная» и «Площадь Ленина», но они не такие длинные. Протяженность одного тоннеля здесь составляет около 140 метров, другого - около 35. Для сравнения: длина переходов, которые завершают в районе вокзала - около 300 метров и 420 метров.

Для безопасности траволатор оборудовали поручнямиФото: Павел МАРТИНЧИК

В переходе планируют установить траволаторы, то есть двигающиеся дорожки. Но установят их только в одном тоннеле - том, что ведет с «Фрунзенской».

- В этом тоннеле установим сразу два траволатора, потому что он угловой. Длина первого траволатора - 24 метра, второго - 45 метров. Дорожки будут двигаться не очень быстро, со скоростью около 0,5 метра в секунду, - говорит собеседник.

Так выглядит один из механизмов движущейся дорожкиФото: Павел МАРТИНЧИК

В тоннеле сейчас кипят работы: идет монтаж траволатора, завершается работа над созданием его перил и идет укладка гранита, чуть позже начнется создание подвесных потолков.

Цвет стен перехода такой же, как и на станции "Юбилейная площадь"Фото: Павел МАРТИНЧИК

Вторую и третью линии свяжут два пешеходных переходаФото: Павел МАРТИНЧИК

В более коротком переходе траволатор устанавливать не будутФото: Павел МАРТИНЧИК

За этой стеной находится вестибюль станции метро "Фрунзенская". Как только работы по созданию переходов завершаться, ее разберутФото: Павел МАРТИНЧИК

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