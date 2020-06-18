Как сделать дачу умной и зачем это нужно?

Но даже на даче хочется сохранить привычный уровень комфорта и безопасности. И ничего невозможного в этом нет: с помощью современных технологий дачный дом можно сделать не только уютным, но и умным.

Системы умного дома позволяют контролировать абсолютно все, что происходит в вашем доме. Неважно, где вы находитесь в этот момент и чем занимаетесь, - специальные датчики и устройства будут «докладывать» хозяевам необходимую информацию. А те, в свою очередь, могут отдавать свои распоряжения: например, выключить или включить бойлер, обогреватель или вентилятор, закипятить чайник к их приезду. Для этого (помимо, разумеется, самой системы умного дома) нужны только интернет и смартфон, чтобы общаться с вашим виртуальным «дворецким».

Именно так работает система «А1 Умный дом», которую недавно представила компания А1 совместно со стратегическим технологическим партнером - компанией Perenio IoT. Она включает умный роутер A1 Elegance, а также широкий набор дополнительных устройств: от интеллектуальных розеток для удаленного включения и выключения бытовых приборов и камер видеонаблюдения с расширенными возможностями до различных датчиков, которые реагируют на изменение параметров в помещении, при необходимости сообщают об этом владельцам, а по возможности и регулируют их значения до оптимальных.

Что из этого разнообразия больше всего может понадобиться именно на даче? Мы выбрали собственный топ-5 умных устройств, которые помогут облегчить загородную жизнь.

1. Видеонаблюдение и видеосвязь

Дача или загородный коттедж обычно используется для сезонного или временного проживания. А в те периоды, когда хозяева отсутствуют, надеяться остается только на сторожа - если он, конечно, в вашем дачном поселке есть. Поэтому видеонаблюдение - это первое, о чем имеет смысл позаботиться, чтобы быть спокойным за сохранность своего дома и имущества.

Кроме того, систему видеонаблюдения как часть умного дома можно использовать и для того, чтобы быть на связи с семьей: например, если вы отправили детей на каникулы к бабушке или хотите убедиться, что с вашими родителями, которые жить не могут без сада и грядок, все в порядке. Вы всегда можете подключиться к онлайн-трансляции с камеры на своем смартфоне и удостовериться, что у ваших близких все хорошо.

2. Датчики открытия

Чтобы быть уверенными, что в ваш дом не проникли посторонние, не лишним будет установить датчики открытия окон и входных дверей. Тогда по вашей команде дом сможет закрыться на все замки, а если кто-то попытается войти, вы об этом сразу узнаете, получив уведомление на смартфон, и сможете принять необходимые меры.

3. Датчики дыма

Центральным отоплением наши дачи, как правило, не оборудованы. А твердотопливный котел, теплая печь или уютный камин - возможные источники пожара. Да и большое количество электроприборов тоже требует к себе повышенного внимания. Поэтому рекомендуем установить датчики дыма, которые поднимут тревогу при первых же признаках опасности. Если вас не будет рядом, вы получите оповещение на смартфон и сможете вовремя вызвать пожарных или попросить соседей проверить дом.

4. Умные розетки

Эти устройства способны управлять подключенным к ним оборудованием: включать и выключать электроприборы по вашему указанию или в соответствии с заданным сценарием через приложение или с помощью голосового помощника. Активировать систему полива, включить бойлер или обогреватель - все это с их помощью можно делать удаленно и в нужное время! Кстати, это не только удобно, но и выгодно, поскольку позволяет экономить электроэнергию.

5. IoT-роутер А1 Elegance с Wi-Fi, 3G/4G и встроенным аккумулятором

Это симпатичное устройство можно бы поставить в начало списка - ведь именно оно является сердцем всей системы умного дома. Но мы решили приберечь самое вкусное на потом. Ведь А1 Elegance не просто объединяет все умные устройства и датчики в одну систему и позволяет им общаться с хозяевами и друг с другом, следуя заданным сценариям. Он одновременно является еще и Wi-Fi-роутером, то есть позволяет раздавать интернет на любые устройства, обеспечивая бесперебойную связь онлайн! Встроенный аккумулятор позволяет обеспечить беспроводной интернет до 6 часов там, где отсутствует электричество. Так что даже на даче вы сможете не отказываться от привычных благ цивилизации - достаточно просто вставить в него sim-карту с подходящим тарифным планом.

И напоследок небольшой совет о том, как сэкономить при организации умного дома на даче. Все датчики и устройства системы «А1 Умный дом» можно приобретать поштучно. Но комплектом выгоднее: например, в комплект «Комфортный дом» уже входят датчик задымления, два датчика открытия и умная розетка, а обойдется он в 26,90 рубля в месяц, если оформить рассрочку на 11 месяцев. Сам IoT-роутер А1 Elegance можно приобрести за полную стоимость (328 рублей). Но есть и специальная цена для абонентов А1 - 299 рублей, или 27,18 рубля ежемесячно на те же 11 месяцев (чтобы ею воспользоваться, нужно подключиться или перейти на новую линейку тарифных планов «Комби»).

Итак, система умного дома - отличный способ превратить ваш дачный домик в место, куда приятно приезжать, где комфортно находиться и откуда не хочется уезжать.