Страховая компания «Кентавр»: Наши счета заблокированы в рамках расследования уголовного дела

Обыски прошли не только в самом «Белгазпромбанке», но и в компаниях, которые связаны с банком - лизинговой компанией «ПриватЛизинг», «Кампари», которая производит средства гигиены, и страховой компанией «Кентавр». У последней компании заблокировали банковские счета - и это отразилось на ее клиентах. Все началось в прошлый четверг.

- В офисах страховой компании проводились обыски сотрудниками Департамента финансовых расследований, - сообщили в ЗАСО «Кентравр». - Были изъяты компьютеры генерального директора и первого заместителя генерального директора. Страховое общество «Кентавр» продолжает работать в штатном режиме.

Однако после этого клиенты страховой компании стали жаловаться: выплаты по страховкам приостановлены. В понедельник в компании это подтвердили:

- Департаментом финансовых расследований Комитета государственного контроля заблокированы счета ЗАСО «Кентавр» в рамках расследования уголовного дела по легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения, - сообщили в компании. - Ни работникам компании, ни самой компании обвинения не предъявлены, следственные действия не проводятся. В связи с данным обстоятельством у страховой компании «Кентавр» возникли трудности по обслуживанию физических и юридических лиц. Приносим свои извинения и просим проявить понимание в сложившейся ситуации. Как только счета компании будут разблокированы, мы сможем обеспечить бесперебойное и качественное обслуживание наших клиентов.

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