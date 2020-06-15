«Артисты танцуют в масках, оркестр больше не в яме»: как репетирует балетная труппа Большого театра, где обнаружен коронавирус

Все спектакли в Театре оперы и балета отменены еще с весны - однако репетиции продолжаются. Труппа занята подготовкой балета «Пер Гюнт» на музыку Эдварда Грига, параллельно идут репетиции оперы Джакомо Пуччини «Виллисы. Фатум». Коллектив большой - около тысячи человек, поэтому в театре применяются строгие меры по предотвращению заражения коронавирусом. Однако, увы, избежать его не удалось - на прошлой неделе были выявлены трое больных с положительными тестами на коронавирус. Все они находятся на больничном и, как говорят, проявление болезни у них разное, есть и почти бессимптомное.

Артисты балета, которые делили гримерку с заболевшими коронавирусом, сейчас считаются контактами первого порядка.Фото: Виктор ДРАЧЕВ

- Скорее всего, заражение произошло через родственников одного из артистов балета. В театре все строго - но ведь все мы ходим по улицам, - рассказала начальник службы маркетинговых коммуникаций театра Татьяна Александрова. - Почти неделю у нас был перерыв, а с этого понедельника репетиции балета возобновили. На сцене все в масках, помещения обрабатываются. У нас есть свой медпункт, они ситуацию в театре держат под контролем.

Репетировать в маске сложно, потому что дыхание играет в танце не последнюю роль.Фото: Виктор ДРАЧЕВ

- Труппе не делали массово тесты как контактам первого и второго уровня?

- Пока нет. Но было бы хорошо. В прессе прошла информация, что у нас 200 контактов первого и второго уровня. Я не сказала бы, что их так много. Речь ведь о тех, кто напрямую общался с заболевшими артистами.

Уже в конце июня спектакль хотя показать худсовету.Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Оркестр у нас в яму не садится. Если будут репетировать - то на сцене, соблюдая дистанцию. Репетиции оперных артистов проходят индивидуально - концертмейстер, дирижер и вокалист. Три человека в камерном зале на 110 человек могут разместиться свободно на расстоянии 10 - 15 метров.

Репетиция балета.Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Есть планы показать художественному совету балет «Пер Гюнт» в конце июня и оперу «Виллисы. Фатум» в начале июля.

Тем временем, Национальный академический драматический театр имени Янки Купалы с 15 июня вернулся к показам спектаклей. В понедельник показали любимый спектакль многих поколений зрителей, визитную карточку театра - «Павлинку». Уже есть график до конца месяца - спектакли будут идти практически каждый день, причем и на главной сцене, и на камерной.

В Купаловском постараются соблюдать все меры безопасности. Зрители будут сидеть на расстоянии двух кресел друг от друга, то есть в основном зале из 338 мест будет занято только 100, а в камерном - не более 40 мест из 80.

Уже две недели работает Театр-студия киноактера в Минске. Рассадка зрителей осуществляется с учетом принципов социального дистанцирования, а также применяются необходимые меры по обеспечению санитарно-противоэпидемических требований.

- Насколько я видел, на спектаклях далеко не все зрители сидят в масках. На днях играли «Смешанные чувства» - в зале были в масках всего два человека. Да и если зрители приходят компанией, в театре разрешают садиться рядом - все люди взрослые, сами решают. В зале на 150 мест сидит 50 - 60 человек. За кулисами и на репетициях у нас кто-то из труппы носит маску, кто-то не носит, это тоже по усмотрению артистов, - рассказал нам заслуженный артист Беларуси Александр Кашперов.

Кукольный театр «Лялька» в Витебске выбрал такую форму для своих представлений - они показывают спектакли на свежем воздухе для детей, которые находятся сейчас в школьных лагерях. Были также спектакли, где актеры играли на улице перед театром, а зрители располагались на банкетках, которые расставили прямо на тротуаре.

КСТАТИ

Постепенно начинают выходить из самоизоляции и рок-музыканты. Лявон Вольский планирует выступить 27 июня с «Дворовым концертом». Концерт пройдет на природе во дворе бара, организаторы планируют обеспечить дистанцию между зрителями благодаря поддонам, на которых установят сидячие места. Предусмотрено даже разное время прихода для зрителей, чтобы не создавать очередь. Предусмотрена и забавная система подачи сигналов флажками - если нужно, чтобы к вам подошел официант, зритель поднимает флажок одного цвета, если нужно выйти - другого. Билеты от 35 до 80 рублей (последняя цена - место для двоих).

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