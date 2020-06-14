2020-06-15T18:01:05+03:00
Спорт
КП Беларусь

Фоторепортаж: минское "Динамо" с минимальным счетом обыграло мозырскую "Славию"

Единственный мастерски гол через себя оформил Евгений Шикавка
Святослав ЗОРКИЙ
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ФК "Динамо" (Минск) - ФК "Славия" (Мозырь).ФК "Динамо" (Минск) - ФК "Славия" (Мозырь).Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Национальный Олимпийский стадион Динамо. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Национальный Олимпийский стадион Динамо.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Чемпионат Беларуси по футболу 2020. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Чемпионат Беларуси по футболу 2020.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Судейская бригада. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Судейская бригада.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

ФК "Славия" (Мозырь). Фото: Святослав ЗОРКИЙ

ФК "Славия" (Мозырь).Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Главный тренер ФК "Славия" Михаил Мартинович. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Главный тренер ФК "Славия" Михаил Мартинович.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

ФК "Динамо" (Минск). Фото: Святослав ЗОРКИЙ

ФК "Динамо" (Минск).Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Евгений Шикавка & Юрий Пантя Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Евгений Шикавка & Юрий ПантяФото: Святослав ЗОРКИЙ

№99 Глеб Шевченко. ФК "Славия" (Мозырь). Фото: Святослав ЗОРКИЙ

№99 Глеб Шевченко. ФК "Славия" (Мозырь).Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Леонид Кучук. ФК "Динамо" (Минск). Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Леонид Кучук. ФК "Динамо" (Минск).Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Деннис Теттех. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Деннис Теттех.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

ФК "Динамо" (Минск) - ФК "Славия" (Мозырь). Фото: Святослав ЗОРКИЙ

ФК "Динамо" (Минск) - ФК "Славия" (Мозырь).Фото: Святослав ЗОРКИЙ

По центру председатель федерации футбола Беларуси Владимир Базанов. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

По центру председатель федерации футбола Беларуси Владимир Базанов.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Франсис Нарх. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Франсис Нарх.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Без названия. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Без названия.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Болельщики минчан. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Болельщики минчан.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

№9 Евгений Шикавка. ФК "Динамо" (Минск). Фото: Святослав ЗОРКИЙ

№9 Евгений Шикавка. ФК "Динамо" (Минск).Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Главный рефери матча Стецурин Сергей. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Главный рефери матча Стецурин Сергей.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Николай Романюк. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Николай Романюк.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Владислав Климович против Юрия Пантя. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Владислав Климович против Юрия Пантя.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

На переднем плане Глеб Шевченко. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

На переднем плане Глеб Шевченко.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Фан-сектор мозырян. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Фан-сектор мозырян.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Теттех против Горопевшека. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Теттех против Горопевшека.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Кирилл Вергейчик. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Кирилл Вергейчик.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Леонид Кучук. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Леонид Кучук.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Мяч с аута вводит в игру Карло Бручич. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Мяч с аута вводит в игру Карло Бручич.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

№3 Максим Швецов. ФК "Динамо" (Минск). Фото: Святослав ЗОРКИЙ

№3 Максим Швецов. ФК "Динамо" (Минск).Фото: Святослав ЗОРКИЙ

ФК "Динамо" (Минск) - ФК "Славия" (Мозырь). Фото: Святослав ЗОРКИЙ

ФК "Динамо" (Минск) - ФК "Славия" (Мозырь).Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Евгений Шикавка. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Евгений Шикавка.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

№17 Юрий Недашковский. ФК "Славия" Мозырь. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

№17 Юрий Недашковский. ФК "Славия" Мозырь.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Михаил Мартинович главный тренер ФК "Славия". Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Михаил Мартинович главный тренер ФК "Славия".Фото: Святослав ЗОРКИЙ

ФК "Динамо" (Минск) - ФК "Славия" (Мозырь). Фото: Святослав ЗОРКИЙ

ФК "Динамо" (Минск) - ФК "Славия" (Мозырь).Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Евгений Шикавка празднует забитый гол. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Евгений Шикавка празднует забитый гол.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Алексей Риос против Игоря Кострова. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Алексей Риос против Игоря Кострова.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Болельщики минчан. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Болельщики минчан.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

ФК "Динамо" (Минск) - ФК "Славия" (Мозырь). Фото: Святослав ЗОРКИЙ

ФК "Динамо" (Минск) - ФК "Славия" (Мозырь).Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Максим Плотников. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Максим Плотников.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Борьба на втором этаже. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Борьба на втором этаже.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Вратарь мозырян Николай Романюк. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Вратарь мозырян Николай Романюк.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Без названия. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Без названия.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Михаил Козлов против Франсиса Нарха. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Михаил Козлов против Франсиса Нарха.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Герой матча Евгений Шикавка. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Герой матча Евгений Шикавка.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Замена. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Замена.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Леонид Кучук. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Леонид Кучук.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Дмитрий Билоног. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Дмитрий Билоног.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Владислав Климович. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Владислав Климович.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Владислав Жук против Карло Бручича. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Владислав Жук против Карло Бручича.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Максим Плотников в игре. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Максим Плотников в игре.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Леонид Кучук на послематчевой пресс-конференции. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Леонид Кучук на послематчевой пресс-конференции.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Михаил Мартинович главный тренер ФК "Славия" (Мозырь). Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Михаил Мартинович главный тренер ФК "Славия" (Мозырь).Фото: Святослав ЗОРКИЙ

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