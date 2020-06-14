Фоторепортаж: минское "Динамо" с минимальным счетом обыграло мозырскую "Славию"
Национальный Олимпийский стадион Динамо.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Чемпионат Беларуси по футболу 2020.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Судейская бригада.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
ФК "Славия" (Мозырь).Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Главный тренер ФК "Славия" Михаил Мартинович.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
ФК "Динамо" (Минск).Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Евгений Шикавка & Юрий ПантяФото: Святослав ЗОРКИЙ
№99 Глеб Шевченко. ФК "Славия" (Мозырь).Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Леонид Кучук. ФК "Динамо" (Минск).Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Деннис Теттех.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
По центру председатель федерации футбола Беларуси Владимир Базанов.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Франсис Нарх.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Без названия.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Болельщики минчан.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
№9 Евгений Шикавка. ФК "Динамо" (Минск).Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Главный рефери матча Стецурин Сергей.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Николай Романюк.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Владислав Климович против Юрия Пантя.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
На переднем плане Глеб Шевченко.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Фан-сектор мозырян.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Теттех против Горопевшека.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Кирилл Вергейчик.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Леонид Кучук.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Мяч с аута вводит в игру Карло Бручич.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
№3 Максим Швецов. ФК "Динамо" (Минск).Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Евгений Шикавка.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
№17 Юрий Недашковский. ФК "Славия" Мозырь.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Михаил Мартинович главный тренер ФК "Славия".Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Евгений Шикавка празднует забитый гол.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Алексей Риос против Игоря Кострова.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Болельщики минчан.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Максим Плотников.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Борьба на втором этаже.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Вратарь мозырян Николай Романюк.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Без названия.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Михаил Козлов против Франсиса Нарха.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Герой матча Евгений Шикавка.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Замена.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Леонид Кучук.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Дмитрий Билоног.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Владислав Климович.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Владислав Жук против Карло Бручича.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Максим Плотников в игре.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Леонид Кучук на послематчевой пресс-конференции.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Михаил Мартинович главный тренер ФК "Славия" (Мозырь).Фото: Святослав ЗОРКИЙ