Во DВОРе на Кальварийской открылся летний сезон

Раньше на этом месте была рождественская ярмарка «Арт-Арена», но место совершенно изменилось к лету, поменяло формат и перезапустилось. Ориентир - на публику разных возрастов и интересов: от молодежи до семейных пар и офисных работников.

Локацию с фуд-домиками на свежем воздухе площадью 3,5 тысячи квадратных метров в день открытия посетили около 2 тысяч человек. На входе всем раздавали маски, в каждом домике предлагали антисептик, а возле сцены нанесли разметку для соблюдения мер безопасности. В честь открытия летнего сезона во DВОРе состоялось выступление популярной группы AKUTE из Могилева и минского кавер-бэнда The Feedback (трибьют Queen). Завершил вечер музыкальный сет от DJ Verde.

DВОР разделен на 2 зоны: фудкорт насчитывает 21 деревянный фуд-поинт, расположенный по кругу, а в центре под шатром - площадка со столиками, качелями и пианино. Отсюда хорошо видна сцена в виде ангара с экраном. Наслаждаться выступлениями артистов можно сидя либо пойти на импровизированный танцпол. Рядом расположилась уличная зона чилаута с барными точками, зеленым газоном и уютными гамаками. Есть несколько локаций для детей с игровыми столиками, а также мини-футбол.

Среди фуд-поинтов много интересных заведений с необычными блюдами разных кухонь народов мира. К примеру, колоритный мужчина в костюме викинга наливает натуральные настойки в домике с головой кабана под названием (VI) KING. Также в фуд-зоне можно отведать горячие вафельные рожки от Streed Food UNICORN, авторские крафтовые сэндвичи от Monkey Brothers, Вoolba Style кроме драников с экстравагантной начинкой предлагает даже мясо бобра, медведя и лося. У них разработано также меню для вегетарианцев, а кофейня DREVA готовит растительные лимонады. Каждый домик уникален по своему и предлагает гостям что-то новенькое, средний чек - 7 рублей.

Что касается развлечений, их со временем будет все больше, планируют приглашать известных артистов, а также давать дорогу молодым начинающим группам и проектам. Вход во DВОР всегда свободный. Уже известно, что в следующие выходные на площадке продвигают уличную культуру: 20 июня тут собираются пофристайлить старая и новая школа hip-hop, а самым грандиозным событием станет двухдневный Восьмой международный фестиваль уличной культуры и спорта MINSK STREET GAMEZ 2020, в котором примут участие разные команды с составом от 6 лет и старше.

ДО ВСТРЕЧИ #воDВОРе