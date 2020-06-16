2020-06-16T10:44:32+03:00
Общество
КП Беларусь

Юрист о ситуации вокруг Белгазпромбанка: «Защита интересов вкладчиков и кредиторов - не основание для введения временной администрации»

Экс-глава банка Виктор Бабарико также считает, что нарушаются законы и творится полный беспредел
Виктор ПАЖИТОК
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И российские собственники, и белорусские юристы высказываются о введении в Белгазпромбанке новой временной администрацииИ российские собственники, и белорусские юристы высказываются о введении в Белгазпромбанке новой временной администрацииФото: Святослав ЗОРКИЙ
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В понедельник, 15 июня, Нацбанк Беларуси ввел в Белгазпромбанке временную администрацию, которую возглавила экс-председатель Нацбанка Надежда Ермакова. По заявлению регулятора, сделано это «в целях защиты интересов вкладчиков и кредиторов», а также недопущения ухудшения финансового состояния Белгазпромбанка.

Бывший глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико, который уволился из банка, чтобы участвовать в президентской гонке, считает, что это "абсолютный беспредел" и нарушение законов.

- Есть законодательство Республики Беларусь. Председателя правления назначают собственники и акционеры. В Белгазпромбанке государство имеет исчезающе малую долю (меньше половины процента), и эта доля не является «золотой акцией». Поэтому назначение даже и.о. председателя правления - прерогатива акционеров. Никаких вариантов здесь нет - надо сначала сменить собственников. Если бы, например, сейчас правительство Беларуси выкупило банк у собственника, то эти действия, наверное, были бы законными. Но как следует из пресс-релиза акционеров, у них этот банк никто не выкупал. Значит, любые назначения в этом банке могут быть только с их согласия, - отметил Виктор Бабарико в интервью РБК.

А что думают по этом поводу юристы?

- Действительно, в некоторых случаях Нацбанк Беларуси наделен правом введения временной администрации. При этом, согласно статье 134 Банковского кодекса, временная администрация вводится в случаях, предусмотренных законодательством об экономической несостоятельности (банкротстве). В соответствии со статьей 183 Закона Республики Беларусь «Об экономической несостоятельности (банкротстве)» Национальный банк Республики Беларусь вправе назначить временную администрацию при определенных условиях, - прокомментировал «Комсомолке» происходящее вокруг Белгазпромбанка известный юрист Дмитрий Лабазинский. - Такими условиями могут быть следующие: отсутствие или недостаточность денежных средств на корреспондентских счетах банка; ситуация, когда банк не удовлетворяет требования отдельных кредиторов по денежным обязательствам и (или) не исполняет обязанности по уплате обязательных платежей; случай, когда отмечается абсолютное снижение нормативного капитала банка или фиксируется нарушение банком норматива текущей ликвидности. Ввести временную администрацию могут также, если коммерческий банк не выполняет требования Нацбанка об отстранении руководителя банка либо принятии мер по улучшению финансового состояния или реорганизации банка. В этих случаях в соответствии с законодательными актами имеются основания для отзыва у банка специального разрешения (лицензии) на осуществление банковской деятельности. Как видно из пресс-релиза Нацбанка, цели введения временной администрации в Белгазпромбанке - защита интересов вкладчиков и кредиторов. Эта формулировка недопустима. Это не основание для введения временной администрации. Основание должно быть четким и соответствовать закону, то есть содержать формулировку, предусмотренную статьей 183 Закона о банкротстве. Поэтому введение временной администрации в Белгазпромбанке - это покушение на экспроприацию или рейдерский захват, как это было названо мажоритарными (российскими) акционерами банка. Это очередной камень в огород действующих и потенциальных инвесторов в Республике Беларусь.

Напомним, 11 июня в Белгазпромбанке прошли обыски, были задержаны 15 человек - топ-менеджеров и бывших сотрудников, возбуждены уголовные дела об уклонении от уплаты налогов и легализации средств, полученных преступным путем. Финансовая милиция изъяла более 4 миллионов долларов и ценные бумаги на сумму свыше $500 тысяч, к уголовным делам приобщили 150 картин, общая стоимость которых - ни много ни мало около $20 миллионов долларов.

КСТАТИ

На начало года Белгазпромбанк занимал третью позицию в рейтинге по размеру активов и капитала (уступая государственным Беларусбанку и Белагропромбанку) и четвертое место по прибыли ($96,6 миллиона) за 2019 год (после Беларусбанка, Приорбанка и БПС-Сбербанка). В структурах банка работают 1640 человек.

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