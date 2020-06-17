2020-06-15T17:40:44+03:00
Общество
КП Беларусь

В Немане массовый мор рыбы: «Плавают вверх брюхом судаки по килограмму, крупная плотва, окунь»

Специалисты изучают, не было ли слива химикатов, но пока пришли к выводу, что рыба задохнулась из-за жары
Оксана БРОВАЧ
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Фото: Рыбалка в Гродно | Гродненская областьФото: Рыбалка в Гродно | Гродненская область
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- В городе какая-то экологическая катастрофа, в Немане погибает вся рыба от малька до трофейных экземпляров, тех же краснокнижных усачей! - такое сообщение в субботу 13 июня в группе гродненских рыбаков «Вконтакте» опубликовал Алексей Якубович, который увлекается спортивным рыболовством.

Фотографии мора рыбы и правда выглядят катастрофично: на поверхность воды брюшком кверху всплыли десятки рыб. Говорят даже, что видели дохлых лягушек и бобра. Гродненцы отмечают, что от воды идет неприятный затхлый запах, а на поверхности воды местами заметна маслянистая пленка. Рыбаки подозревают, что воду отравили - кто-то слил в реку химикаты. Такой массовый замор рыбы их настолько расстроил, что в соцсетях они договаривались о спасательной операции: искали желающих убрать хотя бы от берега дохлую рыбу и выловить еще живую, чтобы выпустить ее в другой водоем.

Мертвую рыбу видели на нескольких участках реки - около пляжа на Поповича, в районе плотины ГЭС, спасательной станции Лососно и даже в центре Гродно.

- Плавает вверх брюхом по всей реке. Судаки по килограмму, крупная плотва, окунь. Рыбнадзор, обратите внимание! - бьют тревогу рыбаки.

Фото: Рыбалка в Гродно | Гродненская область

Фото: Рыбалка в Гродно | Гродненская область

В Гродненском областном комитете природных ресурсов и охраны окружающей среды говорят, что пробы воды там, где обнаружен замор, взяли еще в пятницу. В понедельник, 15 июня, процедуру повторили - воду на анализ взяли в тех же местах. Предварительный вывод такой: рыба задохнулась.

- Мы провели обследование всей прибрежной полосы вокруг реки Неман и реки Котра. Каких-либо сбросов сточных вод не выявлено. По всем точкам мы отобрали анализы. Пока у нас такие данные: в реке Неман очень высокая температура. Она доходит до 26 - 27 градусов, а в месте, где Неман с Котрой совпадает - вообще 30,2 градуса. Такая высокая температура стала причиной уменьшения в воде кислорода почти в 6 раз. Плюс река Неман обмелела. Мы взяли пробы и для других исследований, чтобы исключить химическое загрязнение, но они пока не готовы, - комментирует «Комсомолке» ситуацию Игорь Сак, зампредседателя Гродненского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Лабораторные исследования воды показали, что в реке, где зафиксирован мор рыбы, содержание кислорода составляет 1,6 мг на 1 куб. дм. Для нормального существования в реке рыбе нужно не меньше 6 мг кислорода.

Фото: Рыбалка в Гродно | Гродненская область

Фото: Рыбалка в Гродно | Гродненская область

В комитете природных ресурсов говорят, что эта ситуация - не что-то экстраординарное: мор рыбы наблюдался и в предыдущие годы. Это, кстати, подтверждают и сами рыбаки.

- Каждую весну, когда приезжали наводить порядок в лагере на турбазе Пригодичи, видели кучу мертвой рыбы, особенно келбов (усачей - Ред.) Местные собирали, чтобы свиней кормить. И было это 35 лет назад, - приводит пример Валерий.

Правда, настолько массового замора на Немане заядлые рыболовы не помнят.

- Такие ситуации циклично повторяются, просто такого массового мора еще не было. Будем разбираться. Установим всю картину - и, может быть, Академия наук, лучшие в стране специалисты, нам что-то подскажут, как на эту ситуацию повлиять. Хочется в следующем году предотвратить такое, но нужно сначала знать причину, - заключает Игорь Сак.

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