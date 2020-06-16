2020-06-16T15:56:19+03:00
Экономика
КП Беларусь

Нацбанк рассказал, каким депозитам стали больше доверять белорусы и сколько у них денег на счетах

По данным регулятора, средняя вкладчица накопила чуть больше 10 тысяч рублей, а вкладчик - более 13 тысяч
Виктор ПАЖИТОК
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Белорусы традиционно предпочитают сберегать и накапливать в иностранной валютеБелорусы традиционно предпочитают сберегать и накапливать в иностранной валютеФото: Дмитрий ЛАСЬКО
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На 1 апреля 2020 года на отзывных депозитах белорусов (в рублях и в валюте) накопилось 7,4 миллиарда рублей. Сумма сама по себе достаточно внушительная, но интересно другое: на 1 января объем отзывных вкладов составлял 2,66 миллиарда. Выходит, что за первый квартал текущего года суммы, которые белорусы откладывают на отзывных депозитах, увеличились ни много ни мало на 4,74 миллиарда рублей (или на 56,2%). Интересно, что при этом безотзывные вклады сократились незначительно - за первый квартал они уменьшились всего на 50 миллионов рублей (минус 0,4%), достигнув отметку в 13,72 миллиарда рублей.

В целом, как резюмирует Нацбанк в своем ежеквартальном обследовании «Знай своего клиента», в I квартале наблюдалось существенное увеличение доли отзывных вкладов, которая составила 35% против 25,6% на 1 января.

Отмечается, что сберегать и накапливать белорусы традиционно предпочитают в иностранной валюте: доля таких сбережений составила на 1 апреля 75,3%, увеличившись за первые три месяца года на 3,6%. Размер среднестатистического вклада - 11,39 тысячи рублей, за первый квартал он увеличился на 1,62 тысячи рублей (или на 16,6% в относительных величинах).

По данным Нацбанка, портреты среднестатических вкладчиков такие: это женщина старше 55 лет, накопившая 10,38 тысячи рублей, и мужчина в возрасте от 26 до 60 лет, на депозите которого собралось около 13,33 тысячи рублей.

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