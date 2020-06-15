В Беларуси 340 тысяч семей имеют долги по оплате коммуналки

О том, сколько белорусы платят за коммунальные услуги из своего кошелька, а сколько покрывает государство, рассказал новый министр ЖКХ Андрей Хмель.

- По итогам 2020 года мы прогнозируем, что в целом все жилищно-коммунальные услуги будут оплачиваться населением, то есть окупаться на уровне 83%, - отметил он в интервью телеканалу «Беларусь 1».

Андрей Хмель отметил, что белорусы уже самостоятельно покрывают расходы на все коммунальные услуги, кроме отопления и подогрева воды. Выходит, жировки будут «тяжелеть» до тех пор, пока мы не выйдем на 100% оплаты отопления и горячей воды. Когда именно это случится, министр не сказал.

В 2016-м планировалось, что этой цифры мы должны достигнуть в 2018 году. Правда, в скором времени план скорректировали: полностью оплачивать мы должны были все, кроме горячей воды и отопления. И выйти к 2018 году на 85% оплаты коммуналки. Но не вышли - по данным Министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ), в 2018 году белорусы оплачивали 75,6% коммунальных услуг. В 2019-м эта цифра подросла лишь до 80,5%.

К слову, два года назад правительство утвердило антиинфляционную программу, где новой датой полной оплаты услуг назначили 2020 год. Но в прошлом году, когда стало понятно, что этим планам не суждено воплотиться в жизнь, первый вице-премьер Александр Турчин заявил, что к 100% оплате отопления мы выйдем только к 2026 году. То есть в ближайшие шесть лет жировки будут дорожать. Как он пояснил тогда, срок роста коммуналки максимально отдалили, чтобы она успевала за ростом зарплат. Напомним, на данный момент коммунальные услуги могут подрастать в цене не более чем на 5 долларов в год.

Часть белорусов игнорируют оплату жировок.

- С начала года было 340 тысяч лицевых счетов, - это чуть более 8%. Я не скажу, что это критическая сумма, но это и немало, потому что это десятки миллионов рублей, - отметил министр.

Что делают с теми, кто игнорирует эти обязательные платежи? Как пояснили в пресс-службе министерства ЖКХ, в таких случаях применяют две меры.

- Первая - это отключение коммунальных услуг, если задолженность превышает два расчетных периода. Вторая мера ответственности - это выселение из занимаемого помещения, - рассказали в пресс-службе ЖКХ.

Механизм выселения достаточно сложный и длительный, и выселить из квартиры могут только по решению суда. В суд на неплательщика коммунальники подают после того, как образовался долг за полгода. Изначально владельцу квартиры придет предупреждение, потом исковое заявление, затем состоится суд, который может дать отсрочку на выплаты, если на то будет уважительная причина. Если же суд не предоставляет отсрочку, а принимает решение о выселении, то квартиру или дом продадут с аукциона для того, чтобы погасить долги за коммуналку. А оставшиеся деньги либо вернут жильцу, либо, если позволяет сумма, купят на них другое жилье.

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