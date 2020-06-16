428 белорусов переступили 100-летний рубеж: женщин среди них в десять раз больше, чем мужчин

Средняя продолжительность жизни в нашей стране 74,5 года. Много это или мало, можно понять, сравнив с другими странами. Например, лидируют японцы - 84,2 года, а совсем немного им уступают швейцарцы - 83,3 и испанцы - 83,1. Наши соседи россияне добрались до планки 71,9, а поляки - 77,8.

Главный внештатный специалист по геронтологии Минздрава Людмила Жилевич сообщила журналистам в Доме прессы, что на начало 2019 года доля пожилых граждан (60 лет и старше) в общей численности населения составляла 22,8%.

Население стареет. Но долгожителей, а ими называют тех, кому не меньше 90 лет, не так уж и много. От 90 до 99 лет – 43 980 человек, более 100 лет - 428. Большинство тех, кто переступил столетний рубеж, живут в Витебской области, и в основном это сельские жители. Почему именно на севере страны лидирует в этом номинации, специалисты ответа не дали, говорят, надо проводить специальное исследование.

Среди тех, кому за 100 лет, женщин в десять раз больше, чем мужчин. И это неудивительно. Женщины живут на десять лет больше мужчин: 79,4 против 69,2.

- После 65 лет в структуре населения мы имеем только треть мужчин, - отметила Людмила Жилевич. - А на продолжительность жизни влияет и одиночество.

В группу риска наши мужчины попадают после 45 лет. Как известно, в основном народ умирает от сердечно-сосудистых заболеваний. Этому способствуют стрессы, злоупотребление алкоголем, излишний вес. Так что понятно, с чего начать тем, кто хочет прожить подольше. Еще врачи советуют больше двигаться и меньше солить пищу.

- Когда мы говорим об избыточной массе тела, то мы полагаем, что у нас нация достаточно стройная, а где-то там высокая степень ожирения. К сожалению, это не так, - продолжает Людмила Жилевич. - У нас 25,8% населения имеют избыточную массу тела. И это проблема не только взрослых, но и детей.