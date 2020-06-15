Белорусы в Албании отдыхают без масок, а вот на Браславщине из-за коронавируса придется соблюдать масочный режим

Количество инфицированных вирусом COVID-19 в мире приближается к восьми миллионам. В минувшую пятницу 12 июня прирост новых случаев в мире был рекордным с начала пандемии – 140 917 человек. Причем Китай, который давно не упоминается в первых строках мировых сводок по коронавирусу, преподнес сюрприз - ковид обнаружили у полусотни пекинцев. Вспышка COVID-19 произошла на оптовом рынке «Синьфади», а в качестве «подозреваемого» рассматривается… рыба - следы коронавируса нашли на доске для разделки лосося на одном из прилавков. В районе Фэнтай, где расположен рынок, объявлен карантин.

В Беларуси, по статистике Минздрава, количество инфицированных коронавирусом снижается. На 15 июня в стране зарегистрированы 54 680 случаев COVID-19 (за сутки – плюс 707). Умерли с начала распространения инфекции 312 человек.

Ситуация не везде одинакова. Так, в Браславском районе ввели масочный режим и прочие дополнительные меры для профилактики распространения ковида.

- Принимаемые меры обусловлены ухудшением эпидемиологической обстановки в регионе, - пояснила главный санитарный врач Браславского района Ольга Рудакова.

Возможно, дело в том, что чем теплее, тем больше приезжает на Браславские озера отдыхающих, и тем беспечнее ведут себя люди.

- Посетители без масок просто не обращают внимания на замечания барменов, - говорит директор популярного браславского кафе. – А тех, кто, как мы точно знаем, должен быть на самоизоляции, замечаешь в очереди в магазине без масок у всех на виду…

Красота Браславских озер привлекает туристов в любую погоду. Но нельзя терять от нее голову!Фото: Раиса ЮДИНА

Усилены профилактические меры еще в одном популярном месте отдыха - образовательно-оздоровительном центре «Зубренок». Здесь детей принимают круглый год, и самый пик подъема заболеваемости пережили благополучно. А в первой летней смене у нескольких детей из одного отряда выявили коронавирус. Симптомов ни у кого не было, что и не удивительно – ведь дети чаще всего так и переносят ковид. Просто когда один ребенок сломал руку, его отвезли в больницу, где заодно и сделали тест на коронавирус. Когда пробы взяли у всех, с кем этот ребенок ехал в автобусе, у нескольких детей положительный тест подтвердился.

- От предложенной госпитализации родители всех этих ребят отказались и забрали их лечиться домой, - рассказала директор «Зубренка» Надежда Онуфриева.

Для максимально тщательной подготовки лагеря ко второй смене ее начало сдвинули: заезды перенесли на 16-17 июня. Генеральная уборка, дезинфекция - все это было обязательным всегда после окончания смен, но в этом году усилий приложено вдвое больше. От путевок мало кто отказался. А детей в этом году будет и так меньше, и в жизни лагеря есть перемены.

- Если раньше было три отряда на этаже, то теперь - два. Уменьшили количество детей в отрядах. Каждый отряд – 20-25 человек - теперь будет доставлять отдельный автобус, - рассказала Надежда Онуфриева. - Будет работать дополнительно еще одна столовая.

Известно также, что в «Зубренке» отменены родительские дни, большинство мероприятий проводятся на свежем воздухе, практикуется отрядная форма работы, а сотрудники работают в масках. Сейчас, по словам директора, на территории лагеря нет ни одного сотрудника, у кого был бы лабораторно подтвержден COVID-19.

О беспрецедентных мерах профилактики в школьных и летних оздоровительных лагерях рассказала в интервью на телеканале ОНТ и Наталья Жукова, главный санитарный врач Беларуси:

- Сегодня персонал выезжает за пять дней до открытия лагеря. Мы должны убедиться, что все, кто будет работать, здоровы. И вахтовый метод будет длиться всю смену.

КСТАТИ

Вакцины от коронавируса все еще нет, и во многих странах, в том числе и в Национальной академии наук Беларуси ученые работают над этим вопросом. А простые белорусы ждут доступных тестов. 11 - 12 июня экспресс-тесты на антитела к коронавирусу (те самые, по которым можно понять, болел человек ковидом или нет) начали поступать в некоторые поликлиники белорусских городов. Платно их можно сделать за 15-26 руб.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В Албании белорусов принимают без справок о ковиде, а в Одессе отправляют на карантин

Наши туристы – впереди Европы всей! Именно из Беларуси 12 июня вылетел первый туристический чартер за это лето. Радостно, без справок об отсутствии коронавируса и с аплодисментами приняла наших туристов, как и обещала Албания.

- Всего во всем большом Дурресе (курорт на юге Албании. – Ред.) около 100 туристов, все - белорусы, - пишет на своей странице в соцсети редактор сайта Республиканского союза туристических организаций Лилия Кобзик. - Кроме белорусов, во всей большой Албании туристов нет! Поэтому все только для нас - море, пляжи...

Албанские пляжи пока свободны. И путь к ним тоже!Фото: Раиса ЮДИНА

28 июня отправится первый в этом году самолет с белорусскими отдыхающими в Тунис, где тоже, скорее всего, не потребуется справка об отсутствии ковида.

С 15 июня можно снова лететь из Минска в отпуск в Одессу и Киев - Украина открыла границы. Но белорусов пустят в соседнюю страну только при наличии полиса страхования расходов, связанных с лечением COVID-19 и обсервацией, а по приезду придется отбыть 14-дневный карантин в обсервации.

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