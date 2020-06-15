«Какая логика возвращать картины в страну, тратить деньги, а потом их куда-то вывозить?» Бабарико высказался о картинах Сутина и Шагала

Вечером 14 июня в эфире телеканала «Беларусь-1» показали продолжение истории с обысками 11 июня в офисах Белгазпромбанка, которым до недавнего времени руководил Виктор Бабарико - претендент в кандидаты на пост президента. Оказалось, что к делу Белгазпромбанка приобщили еще и около 150 картин общей стоимостью $20 млн. Судя по всему, это работы из корпоративной коллекции Белгазпромбанка, в которую около десяти лет на аукционах покупали работы художников - уроженцев Беларуси. Таким образом имена и произведения возвращали на родину авторов.

- Есть информация, что их готовили к срочному вывозу за рубеж, - так прокомментировали ситуацию в эфире «Беларусь-1». - Истинная стоимость данных активов может быть куда выше - можно только представить, за сколько они были бы проданы на аукционах.

Чтобы провезти картины через границу, добро должен дать Минкульт. В ведомстве говорят, что на рассмотрение заявления уходит до 10 дней (в исключительных случаях - до месяца). Вывезти за рубеж работы, которые являются историко-культурными ценностями, можно только временно. Чтобы Минкульт рассмотрел обращение, нужно предоставить договор от принимающей стороны и страховку, указать цель вывоза и дату, когда историко-культурные ценности вернут назад.

- Какая логика возвращать картины в страну из-за границы, тратить деньги, заниматься присвоением им статуса историко-культурной ценности, представлять в публичном доступе?.. И потом куда-то их вывезти? Они и так принадлежат акционерам. Объясните мне, зачем их куда-то вывозить, - прокомментировал Виктор Бабарико на встрече в Бобруйске.

В корпоративной коллекции были и те работы, которые в свое время по инициативе банка получили статус историко-культурных ценностей. В Госсписке, опубликованном на сайте Минкультуры, указано, что в 2011-м в него внесли 24 картины Шраги Царфина, Осипа Любича, Пинхуса Кременя и Михаила Кикоина. А в 2013-м - 11 работ Кикоина, Кременя, а также Марка Шагала и Хаима Сутина.

До 2012 года на родине Сутина в Беларуси не было ни одной его картины. В начале года банк купил «Большие луга в Шартре» на аукционе Christie's. Вскоре на аукционе Sotheby’s в Нью-Йорке - «Еву», покупка которой обошлась банку в $1,8 млн.

- Эту картину мы купили на последнем ударе молотка. С нами оставался практически один человек. А я - участник разных азартных игр. Поэтому знаю, как устроен аукцион и как нужно побеждать, - делился эмоциями в интервью TUT.BY Виктор Бабарико. - Сутин - великолепный портретист. Он невероятно рисовал лицо и руки. Я считаю, что по соотношению цены и качества - это одна из уникальных картин.

- Когда решается вопрос, что именно покупать, мы учитываем как минимум два обязательных компонента: свои финансовые возможности и ценность покупки с точки зрения восполнения существующих пробелов в нашей коллекции, - рассказывали «Комсомолке» в Белгазпромбанке, когда в Беларусь вот-вот должны были приехать работы Сутина и Шагала.

Напомним, Белгазпромбанк поддерживал многие культурные инициативы. Работы из корпоративной коллекции банка все могли увидеть в галерее «Арт-Беларусь», которая открылась в 2017 году. С 2015-го при поддержке банка проходит выставка-продажа работ молодых художников «Осенний салон». Банк также поддерживал и театральный фестиваль «Теарт».

МНЕНИЕ

Многие в соцсетях благодарят Белгазпромбанк за то, что смогли увидеть работы известных художников.

- Те, кто знают, кто такой Шагал, прекрасно понимают, что сделал для белорусской культуры Белгазпромбанк, - пишет автор книг для детей и подростков Евгения Пастернак. - А кто не знает, так на них это и впечатление не произведет (Речь идет о ситуации с картинами. - Ред.). А еще мне очень интересно, это так и пройдет незамеченным? Союз художников? Художественный музей? Музей Шагала? Все промолчат?

- Как исследователь витебского периода Марка Шагала, хотел бы подчеркнуть исключительную роль «Белгазпромбанка» и Виктора Бабарико не просто в возвращении его шедевров, но и в реабилитации имени нашего земляка, - делится мнением писатель Виктор Мартинович. - До этого Шагал был «спорным» художником, проклятие, наложенное в СССР, продолжало действовать. Возврат картин и первые выставки сделали оплеванного гения героем. Спасибо!

- Моя работа в том, чтобы быть посредником между произведениями искусства и зрителем, - пишет экскурсовод Никита Монич. - Это главный и почти единственно доступный мне способ делать мир и людей вокруг лучше. Я не мог показать картину Сутина , пока ее не было в стране. Я не мог говорить о Баксте, если его работы не висят на стене. И в моей жизни появилась такая возможность, потому что Белгазпромбанк и Виктор Бабарико эти картины покупали и привозили в Беларусь. Они открыли галерею Арт-Беларусь, проводили выставки молодого белорусского искусства, спонсировали театральные премьеры. А сейчас государственной аппарат все это пытается очернить и разрушить. Это делают люди, которые не понимают и не потребляют культуру. Это люди, которые не приходили на мои экскурсии и никогда не придут. Эти люди разрушают то, что я делаю. И я хочу, чтобы они прекратили это делать.Помогите их остановить.

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