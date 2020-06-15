«Для нас эти два месяца были пыткой»: Купаловский театр открылся после паузы из-за коронавируса

15 июня Национальный академический драматический театр имени Янки Купалы вышел из вынужденного отпуска. Артисты радовались друг другу как дети после каникул, рассказывали в шутку, сколько килограммов прибавили за время домашней изоляции.

Последние штрихи к образу.Фото: Виктор ДРАЧЕВ

- Для нас эти два месяца простоя были пыткой, - эмоционально признался артист Андрей Ковальчук. – Мы связаны друг с другом энергетически, люди тут притираются годами. Попасть в труппу театра сложно, а когда выпадаешь из этой среды, чувствуешь себя во всех смыслах плохо.

- Никто в театре не переболел коронавирусом?

- Нет, и надеемся, что этого не случится.

Спектакль "Павлинка".Фото: Виктор ДРАЧЕВ

В Купаловском в самом деле очень стараются, чтобы и зрители, и артисты были максимально в безопасности. Зрителей в зале рассаживают на расстоянии двух кресел друг от друга, то есть в основном зале из 338 мест будет занято максимум 100, а в камерном - не более 40 мест из 80. Впрочем, в понедельник было всего 37 зрителей, так что сидели они более чем свободно.

Директор театра Павел Латушко предпочитает носить маску и рекомендует это делать зрителям - ради их же безопасности.Фото: Виктор ДРАЧЕВ

- Некоторые зрители приобрели билеты еще в апреле и не сдали их, чтобы поддержать театр. Мы пригласили их на спектакль сейчас. Ну и есть зрители, которые купили билеты сейчас, - рассказал директор Купаловского театра Павел Латушко. - Мы надеемся, что «Павлинка» станет тем самым талисманом, после которого начнется в театре нормальный творческий процесс.

Зрители были рады, что культурная жизнь возвращается в привычное русло.Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Спектакли будут идти летом практически каждый день. Более того, к 3 июля планируется восстановить спектакль «Не мой» в постановке Александра Гарцуева. А в августе - премьера спектакля «En souvenir de Шагал», посвященного великому художнику из Витебска. И уже в новом сезоне поклонников Купаловского ожидает еще несколько сюрпризов – это постановка, посвященная 100-летию театра, которую готовит художественный руководитель театра Николай Пинигин. 14-16 сентября его увидят зрители.

Сцены спектакляФото: Виктор ДРАЧЕВ

Ну а пока – «Павлинка»! До начала спектакля уже считанные минуты. Нам показалось, что народная артистка Беларуси Зоя Белохвостик даже слегка волнуется:

- Знаете, как у спортсмена после отпуска - кажется, что растренировался, - улыбнулась она. – Но, нет, все будет хорошо, конечно. Можно ли забыть текст? На сцене все может случиться! Так что нужно постоянно его «освежать». Думаю, что текст каждый повторил самостоятельно дома, потому что репетиций у нас не было. Мы слишком давно играем «Павлинку», это было бы даже странно.

Спектакль "Павлинка" так давно идет в театре, что репетировать его не имеет смысла - артисты все помнят.Фото: Виктор ДРАЧЕВ

- Боитесь ли коронавируса?

- Лично я – нет. Человечество и раньше переживало эпидемии, и более страшные. Просто не было современной информированности людей о том, что происходит. Я считаю, бояться – значит, разрушать свою иммунную систему.

Некоторые зрители были в масках.Фото: Виктор ДРАЧЕВ

- Не будет ли полунамеком, интонацией, обыгрываться история с коронавирусом в спектакле?

- Да не дай бог (смеется – авт.)! Мы и так запомним этот год надолго!

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