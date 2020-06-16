2020-06-16T23:39:05+03:00
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«Бургер - классная альтернатива шашлыкам! И сыра много в нем не бывает»

Как сделать авторским эксклюзивом привычное блюдо [пошаговый рецепт]
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Летний пикник - это всегда маленький праздник, местом для которого может быть даже дачный дворик или лужайка загородного дома. И приготовить хочется что-то празднично-необычное, чтобы удивить так удивить! Попробуем сразить вкусовые рецепторы… бургером. Просто, сытно, вкусно. И вовсе не банально - стоит проявить хоть чуточку фантазии, и это блюдо из фастфуда превращается в незабываемый шедевр. Как приготовить авторский бургер? Учимся у Григория, автора популярного блога «ГдеХодил» о необычных заведениях и вкусной еде.

- Бургер - это классная альтернатива шашлыкам, - говорит Григорий. - И в реальной жизни это не фастфуд (junk food), с которым могут сразу возникнуть ассоциации, когда вы слышите об этом блюде. Нет и еще раз нет. Настоящий бургер - это полноценное блюдо с многочисленными вариациями. На этот раз я решил приготовить... Назовем его «Рокфор-бургер» в честь известного многим настоящего сырного фаната - героя мультфильма «Чип и Дейл».

Для начала готовим фарш из свежего мяса. Я купил на рынке говяжью лопатку и немного говяжьего жира (его должно быть до 30% в фарше для сочности).

Прокручиваем мясо и жир. Добавляем соль и перец. Кто-то рекомендует солить и перчить прямо на гриле - тоже вариант. Хорошенько перемешиваем и выбиваем фарш для насыщения кислородом.

Формуем котлету и (внимание: секретный ингредиент!) добавляем внутрь сыр «Брест-Литовск Гауда». Мы же хотим, чтобы было максимально сырно и сочно!?

Овощи и зелень - дело вкуса. Для моего любимого бургера понадобится только салат и помидор.

- Добавление сыра в котлету не исключает его присутствие в бургере еще и в виде ломтика, как мы привыкли.

- Сыра много не бывает! Ломоть сыра (можно того же «Гауда», что и в фарше использовали) кладется на котлету по классике (фото №1).

Соус у нас тоже будет необычный: сливки кипятим и добавляем сыр с длительным сроком созревания - 12 месяцев. В данном случае я остановил свой выбор на сыре «Брест-Литовск Выдержанный». Он придаст соусу интересный насыщенный вкус, особое сырное послевкусие и, что немаловажно, классную текстуру. Мешаем до загустения и однородности массы (фото №2).

Булочку для бургера берем из ближайшей пекарни. Классно, если это будет бриошь (это классическая французская воздушная сдоба, в рецептуре которой много масла, что делает ее особенно вкусной и ароматной. - Ред.). Разогреваем ее на гриле. И это не просто так! Образовавшаяся хрустящая корочка дает возможность булочке сохранить форму, не размокнуть моментально от соуса и не развалиться у вас в руках.

Щедро смазываем две половинки булочки нашим сливочно-сырным соусом (фото №3). Складываем бургер (сначала котлета, потом - все остальное), трапезничаем и получаем удовольствие (фото №4).

Классно будет, если добавить в наше блюдо еще один яркий соус - возможно, с остринкой. Это дело вкуса.

Такой бургер станет отличной гастропарой к любому напитку. Приятного аппетита!

На заметку

Что касается классического ломтика сыра в бургере, здесь вы можете экспериментировать сколько душе угодно! Хотите почувствовать ярко выраженный вкус сыра - можете пробовать крафтовые «Сыры из Александрии». Если хочется больше мясного акцента - выбирайте традиционные сыры вроде «Сливочного Брест-Литовск».

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