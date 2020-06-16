2020-06-16T22:43:29+03:00
Общество
КП Беларусь

«Прадед вынес из тыла врага раненого друга, который был в полтора раза тяжелее его»

«Комсомолка» продолжает конкурс рассказов о тех, кто воевал и получал награды за подвиги
Ирина КАЛИНИНА
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Евгений Корсаков вернулся с войны с наградами за мужество и смелость.Евгений Корсаков вернулся с войны с наградами за мужество и смелость.
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«Когда началась война, моему прадедушке Корсакову Евгению Владимировичу было 15 лет. Жила семья в поселке Добрянка Черниговской области. Отец был партийным работником, а мать - первой комсомолкой в районе. Отец сразу ушел на фронт, а Женя с матерью - в партизанский отряд имени Чапаева. Там в мае 1943 года, когда ему было 17 лет, он принял присягу, был призван в Красную Армию. После освобождения Черниговщины с 15 октября 1943 года служил курсантом учебного стрелкового полка в Самаре. С августа 1944 года воевал в составе 1185 стрелкового полка Калинковичской Краснознаменной дивизии III Прибалтийского, а затем I Белорусского фронта. Начал прадед в Пруссии, освобождал Польшу (награжден медалью «За освобождение Варшавы»), с боями прошел Германию, брал Берлин (награжден медалями «За взятие Берлина» и «За победу над Германией»). После войны продолжал служить в Германии в Тюрингии. Хотел стать военным, но в ноябре 1946 года был демобилизован по болезни. Сказалась служба разведчиком: многодневные вылазки за «языком» в тыл врага, холод, невозможность согреться после часов ожидания в болоте или речушке осенью и в сугробе зимой. В неполный 21 год прадед заболел полиартритом.

Вернулся с войны прадедушка с наградами за мужество и смелость. Но он не любил рассказывать о своих подвигах. На все вопросы отвечал: «Воевал, как все, убивал фашистов»…

А вот историю о награждении прадеда орденом «Боевого Красного Знамени» мне рассказала бабушка. Мой прадед служил в одном взводе с парнем из белорусского Полесья - Яугенам, как он себя называл, и подружился с ним.

В полку их называли Евгений Броня (это мой прадедушка, он был крепкого телосложения) и Евгений Большой (его рост 188 см, а вес 90 кг). Однажды в разведке Евгений Большой (его фамилия Хархасов) подорвался на мине. Прадед не растерялся, финским ножом ампутировал раздробленную ногу, разорвал свою нижнюю рубашку и, сделав жгут, крепко перетянул рану, понес его в часть. Нести было очень трудно: ведь Евгений Большой в полтора раза был тяжелее Евгения Брони. Кроме того, надо было доставить важного «языка» - пленного немецкого офицера, а были они в тылу врага. Они благополучно добрались до своих, но Хархасов потерял много крови. Нужна была донорская кровь, которой в медсанбате не оказалось. И тогда прадедушка дал свою кровь другу. Жизнь Евгения Большого была спасена.

После войны Женя Хархасов стал художником. В память о дружбе в годы войны он написал портрет моего прадеда. Этот портрет находится в Добрянском музее боевой славы.

Я при жизни не знала своего прадедушку, но очень горжусь им и буду помнить всегда.

Я тоже Евгения. Так меня назвали в честь моего прадеда, потому что он был смелым, мужественным, честным и справедливым, умеющим ценить дружбу, любить и защищать Родину. А еще он был очень везучим: пройти через войну - и не иметь ранений! Прадед говорил, что из учебного взвода до Берлина он дошел один живой и невредимый. Такие были тяжелые, кровопролитные бои… Такова цена победы. Об этом мы не должны забывать!»

Евгения КОЗЫРЕВА, 14 лет.

belkart.by

КСТАТИ

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