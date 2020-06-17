2020-06-16T10:44:05+03:00
Общество
КП Беларусь

«Отец первым ворвался в немецкие траншеи и начал забрасывать гранатами немцев»

Двадцать две награды украшали грудь ветерана, говоря о славном боевом пути пройденном им
Ирина КАЛИНИНА
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О боевом пути Николая Долматовича напоминают 22 награды.О боевом пути Николая Долматовича напоминают 22 награды.
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«Мой отец, Долматович Николай Иванович, родился в 1915 году, в семье крестьян. По призванию и образованию педагог. Окончил Слуцкий педтехникум и до войны был директором в одной из семилетних школ Минщины. Накануне войны был призван в армию, направлен в Брянское военно-политическое училище.

Великая Отечественная война застала младшего политрука Долматовича под Курском. А вскоре под Рославлем состоялось боевое крещение: вражеские самолеты почти полностью разбомбили эшелон, в котором перемещался личный состав. С изнурительными оборонительными боями отступали к Москве, ведя жестокие бои за Смоленск, Ельню. Награжден медалью «За оборону Москвы».

Отец был участником Курского сражения, его пятая стрелковая дивизия получила название «Орловская» за освобождение Орла. А потом было великое наступление. Ранение, госпиталь. Снова фронт, участие в операции «Багратион» по освобождению родной Беларуси. Отец рассказывал:

- К Минску мы подошли со стороны станции товарной. Город весь в развалинах, в огне и среди этого огня и дыма как-то особенно величаво возвышался Дом правительства. Затаив дыхание мы смотрели на него: только бы выстоял, только бы не рухнул в этом адском бою…

Благодарность за участие в боях в Восточной Пруссии.

Благодарность за участие в боях в Восточной Пруссии.

Потом была Пруссия, штурм Кенигсберга (награжден медалью «За взятие Кенигсберга»), освобождение Польши (награжден медалью «За освобождение Варшавы»). Участвовал в штурме Берлина (награжден медалями «За взятие Берлина», «За боевые заслуги» и «За Победу над Германией»).

Войну закончил на реке Эльба. За время войны отец был награжден двумя орденами «Красной Звезды», двумя орденами «Отечественной войны» - первой степени, двумя орденами «Отечественной войны» - второй степени, медалями. Двадцать две награды украшали грудь ветерана, говоря о славном боевом пути пройденном им.

В нашей семье сохранился наградной лист, в котором написано, за что Николай Иванович Долматович получил орден «Красной Звезды»:

«2 марта 1943 года (…) под ураганным огнем противника в бою выбыл командир взвода. Товарищ Долматович сам лично принял на себя командование взводом и повел на штурм немецкой обороны. Преодолев минные поля и проволочные заграждения, первым ворвался в немецкие траншеи и начал забрасывать гранатами немцев, при этом уничтожил четырех фашистов. Умелым руководством и решительными действиями отразил четыре контратаки противника с большими потерями для него. Боевой приказ командования был выполнен. Предоставляется к правительственной награде орденом «Красная Звезда».

Сергей Николаевич ДОЛМАТОВИЧ и Юрий Сергеевич ДОЛМАТОВИЧ.

belkart.by

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