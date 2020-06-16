J:MOРС, Павел Булатников, Владимир Волчков и другие – в 24-часовом радиомарафоне Легенды FM

Накануне Дня медицинского работника, который в Беларуси отмечается в третье воскресенье июня, радио Легенды FM проводит большой марафон благодарности для тысячи белорусских врачей, фельдшеров, медсестер, санитаров, которые ежедневно выходят на передовую и сражаются за наши жизни.

С 19 по 20 июня, целые сутки, ведущие «ВСЕМ БУДЕТ ШОУ» на Легенды FM в прямом эфире будут передавать поздравления и слова благодарности от слушателей медикам страны, разыгрывать призы, слушать редкие записи легенд рок и поп-музыки.

Компанию ведущим составят звездные гости: на протяжении всего марафона слушателей ожидают большие интервью с белорусскими легендами медицины, спорта и музыки. И, конечно, живые выступления артистов из камерной эфирной студии.

В числе гостей: группа J:МОРС, Павел Булатников (и группа «Trubetskoy»), легенда белорусского тенниса Владимир Волчков, "No comment band", Президентский оркестр Республики Беларусь и многие другие.

Принять участие в марафоне могут и все слушатели – любой неравнодушный человек может поделиться своей историей про врача, который поставил на ноги его родственника, или санитарку, которая ухаживала за больным как за членом своей семьи, или же просто передать поздравление героям. Сделать это можно в специальной форме в разделе Акции «Большой радио-марафон ко Дню медика» на сайте радиостанции legendy.by.

КАК ПЕРЕДАТЬ ПОЗДРАВЛЕНИЕ ИЛИ СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ?

1. Заходите на сайт радио Легенды FM legendy.by.

2. Переходите в раздел «Большой радио-марафон ко Дню медика».

3. Оставляйте ваши послания в специальной форме для сообщений.

19 июня все ваши истории и поздравления прозвучат в эфире радио Легенды FM.

Слушайте радио Легенды FM через онлайн-плеер на сайте радиостанции legendy.by или настроив приемник на частоту в вашем городе:

94,1 FM в Минске

94,7 FM в Гомеле

88,5 FM в Витебске

98,3 FM в Солигорске

96,8 FM в Жлобине

98,7 FM в Лиде.