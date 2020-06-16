В Минске газон на Сурганова косит робот-газонокосилка. Откуда он в городе?

На видео ярко-желтая машина косит газон на ул. Сурганова, рядом с ней стоит человек, который управляет ее работой с помощью пульта управления.

«На пульте управления, это точно у нас в стране?», - пишет один комментатор. «Есть робот-пылесос, а есть робот-газонокосилка», - замечает другой. «21 век, давно пора», - отмечает третий.

Так что же за организация купила робота? В городском «Минскзеленстрое» пояснили, что на балансе организации сейчас таких машин нет.

- Мы от них не в восторге, пробовали, испытывали, - пояснили в организации.

В «Зеленстрое Советского района г. Минска», который обслуживает территорию ул. Сурганова, где и было снято видео, рассказали, что таких машин тоже не закупали.

- Это не наша машинка. У нас была только самоходная машина с оператором, который управляет ею, сидя на ней в кресле. А вот дистанционных машин у нас нет. Насколько я знаю, в Минске такие машины вообще не закупались, - пояснили в «Зеленстрое Советского района». - Мы сами выясняем, чья она, звоним организациям, которые занимаются их продажей. Возможно, кто-то из них снял видео и выложил его в сеть как рекламу.

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