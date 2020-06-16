2020-06-16T14:34:14+03:00
Политика
КП Беларусь

Правозащитник о выборах: «У некоторых претендентов не будет шансов сдать подписные листы в комиссии»

19 июня потенциальные кандидаты на президентский пост сдадут в комиссии подписи
Ирина КОЗЛИК
Поделиться:
Пикет в Минске.Пикет в Минске.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Изменить размер текста:

Пятеро потенциальных кандидатов заявили, что собрали нужный минимум в 100 тысяч подписей: Александр Лукашенко (1,5 миллиона), экс-банкир Виктор Бабарико (335 тысяч), бывший руководитель ПВТ Валерий Цепкало (180 тысяч), экс-депутат Анна Канопацкая и преподаватель иностранных языков Светлана Тихановская.

О том, что собрано 100 тысяч подписей Светлана Тихановская сообщила 16 июня. По ее словам, теперь важно успеть за оставшиеся до 19 июня несколько дней сдать собранные подписи, сообщает БелаПАН. Напомним, в конце прошлой недели она отменила пикеты в Минске и областных городах. Сейчас претендент в кандидаты считает, что отмена пикетов повлияла на число собранных подписей.

- Собрали бы больше. Но это не было самоцелью, самоцель — это безопасность людей, - рассказала Светлана Тихановская.

Вечером 15 июня стало известно о том, что задержан житель Березы Александр Кабанов — представитель штаба претендента на пост президента Светланы Тихановской. Кабанов находится в изоляторе временного содержания Ленинского РОВД.

15 июня и штаб Виктора Бабарико сообщил о задержании друга семьи Виктора Бабарико и член его инициативной группы, координатора по одному из районов Минска Светланы Купреевов. Она находится в СИЗО КГБ. У нее дома 11 июня прошел обыск. На прошлой неделе был задержан координатор инициативной группы в Могилеве - бывший вице-мэр Владимир Дударев.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

«Мы наблюдаем разгром инициативной группы Светланы Тихановской»

Подписи, которые потенциальные кандидаты собирали за себя, надо успеть сдать в 146 районных территориальных комиссий по всей стране. Принимают их до 19.00 19 июня. С какими сложностями столкнутся будущие кандидаты?

- Раньше было предусмотрено, что сами сборщики подписей сдавали подписные листы в комиссии. В 2013 году было внесено изменение в Избирательный кодекс, которое прошло незамеченным на выборах 2015 года. Хотя и сами выборы пять лет назад прошли незаметно ни для общества, ни для власти, ни для участников, - считает юрист Владимир Лабкович о трудностях, с которыми могут столкнуться инициативные группы. - По закону сдавать подписи в территориальные комиссии могут только региональные координаторы, которые были вписаны при регистрации группы. Инициативная группа не может изменять этот список. Если координаторов было, как, к примеру, у Тихановской, 18 человек, а у Канопацкой - 12, значит, столько их и останется на конец избирательной кампании. Мы наблюдаем разгром инициативной группы Светланы Тихановской. Из 18 координаторов, больше семи человек задержаны либо по уголовным, либо по административным правонарушениям. У Светланы группой руководит Сергей, который тоже не на свободе. Остается несколько координаторов и сама Светлана, которая может сдать подписи по всей стране. География сбора у них была очень широкая, но у них практически нет шансов эти подписные листы сдать теми силами, которые остались. С такой же ситуацией столкнулась команда Виктора Бабарико (на прошлой неделе задержали координаторов в Могилеве, - ред.). Но ну них больше человеческого ресурса – было указано 77 координаторов.

Еще больше материалов по теме: «Президентские выборы в Беларуси-2020»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
«В самый активный период эпидемии задействовали менее 15% аппаратов ИВЛ»: глава Минздрава - о ситуации и о второй волне коронавируса
Президент обсудил с Владимиром Караником готовность системы здравоохранения к возможной второй волне пандемии коронавируса в мире и в Беларуси
«Кампания очень интересная, сюрпризы каждый день!»: как в Минске собирают подписи за потенциальных кандидатов в президенты 2020 года
Пикеты выглядят непривычно оживленно для Беларуси, люди специально приходят, чтобы отдать подписи. Мы обошли несколько пикетов, поговорили с избирателями и возможными кандидатами [фото]
Два Александра Григорьевича, жена за мужа и рекордная инициативная группа экс-банкира. Кто эти люди и зачем они пошли на выборы-2020
Потенциальные кандидаты на президентских выборах в Беларуси 2020 года начали собирать подписи. А мы пока собрали информацию о них самих
Новости 24
Минэнерго официально: «Газпром» не уведомлял о прекращении газовых поставок с 1 июля
Тихановская решила продолжить участие в выборах и подала первые подписи в свою поддержку
Лукашенко о запуске АЭС в Островце и желании белорусов перемещаться на элеткромобилях: «Поживем - увидим»
«17 июня будем подавать в комиссии». Претендент в кандидаты Дмитриев собрал 100 тысяч подписей
Нанес жене 50 ударов ножом, она скончалась на лестничной площадке. СК завершил расследование дела об убийстве в Калинковичах
Вероника Цепкало поддержала Светлану Тихановскую: «Как мама, как женщина я нахожусь на вашей стороне»
Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 16 июня 2020 года: больше 55 тысяч заболевших и еще 6 умерших
Под Дрибином водитель «Жигулей» не увидел в сумерках лошадиную повозку: погиб 35-летний возница
Курсы валют 16 июня: доллар подешевел, евро вырос в цене
Президентские выборы в Беларуси в 2020 году пройдут почти на 6000 избирательных участках
Видеофакт. Светлана Тихановская заявила об угрозах в ее адрес: «Страшно за детей!»
В Полоцке водитель зацепил велосипедиста и уехал: тот умер в больнице Дело скоро поступит в суд
Из-за 20-летнего бесправника в аварии в Октябрьском районе погиб его родной брат-пассажир
Минздрав Литвы внес Беларусь в список стран, где ситуация с коронавирусом остается тяжелой