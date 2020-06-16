Правозащитник о выборах: «У некоторых претендентов не будет шансов сдать подписные листы в комиссии»

Пятеро потенциальных кандидатов заявили, что собрали нужный минимум в 100 тысяч подписей: Александр Лукашенко (1,5 миллиона), экс-банкир Виктор Бабарико (335 тысяч), бывший руководитель ПВТ Валерий Цепкало (180 тысяч), экс-депутат Анна Канопацкая и преподаватель иностранных языков Светлана Тихановская.

О том, что собрано 100 тысяч подписей Светлана Тихановская сообщила 16 июня. По ее словам, теперь важно успеть за оставшиеся до 19 июня несколько дней сдать собранные подписи, сообщает БелаПАН. Напомним, в конце прошлой недели она отменила пикеты в Минске и областных городах. Сейчас претендент в кандидаты считает, что отмена пикетов повлияла на число собранных подписей.

- Собрали бы больше. Но это не было самоцелью, самоцель — это безопасность людей, - рассказала Светлана Тихановская.

Вечером 15 июня стало известно о том, что задержан житель Березы Александр Кабанов — представитель штаба претендента на пост президента Светланы Тихановской. Кабанов находится в изоляторе временного содержания Ленинского РОВД.

15 июня и штаб Виктора Бабарико сообщил о задержании друга семьи Виктора Бабарико и член его инициативной группы, координатора по одному из районов Минска Светланы Купреевов. Она находится в СИЗО КГБ. У нее дома 11 июня прошел обыск. На прошлой неделе был задержан координатор инициативной группы в Могилеве - бывший вице-мэр Владимир Дударев.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

«Мы наблюдаем разгром инициативной группы Светланы Тихановской»

Подписи, которые потенциальные кандидаты собирали за себя, надо успеть сдать в 146 районных территориальных комиссий по всей стране. Принимают их до 19.00 19 июня. С какими сложностями столкнутся будущие кандидаты?

- Раньше было предусмотрено, что сами сборщики подписей сдавали подписные листы в комиссии. В 2013 году было внесено изменение в Избирательный кодекс, которое прошло незамеченным на выборах 2015 года. Хотя и сами выборы пять лет назад прошли незаметно ни для общества, ни для власти, ни для участников, - считает юрист Владимир Лабкович о трудностях, с которыми могут столкнуться инициативные группы. - По закону сдавать подписи в территориальные комиссии могут только региональные координаторы, которые были вписаны при регистрации группы. Инициативная группа не может изменять этот список. Если координаторов было, как, к примеру, у Тихановской, 18 человек, а у Канопацкой - 12, значит, столько их и останется на конец избирательной кампании. Мы наблюдаем разгром инициативной группы Светланы Тихановской. Из 18 координаторов, больше семи человек задержаны либо по уголовным, либо по административным правонарушениям. У Светланы группой руководит Сергей, который тоже не на свободе. Остается несколько координаторов и сама Светлана, которая может сдать подписи по всей стране. География сбора у них была очень широкая, но у них практически нет шансов эти подписные листы сдать теми силами, которые остались. С такой же ситуацией столкнулась команда Виктора Бабарико (на прошлой неделе задержали координаторов в Могилеве, - ред.). Но ну них больше человеческого ресурса – было указано 77 координаторов.