2020-06-16T20:21:01+03:00
Общество
КП Беларусь

Составлен портрет белорусского таксиста: зарабатывает 900 рублей в месяц, таксометра нет, чеки сам не выдает

А средняя смена длится 10,4 часа
Геннадий МОЖЕЙКО
Поделиться:
Исследование: деятельность и заработок водителей, занятых в сфере городских автомобильных перевозок .Исследование: деятельность и заработок водителей, занятых в сфере городских автомобильных перевозок .
Изменить размер текста:

Как известно, белорусские таксисты всегда недовольны зарплатой. По их словам, с приходом сильных конкурентов-агрегаторов, типа Яндекса, чтобы прокормить семью нужно работать чуть ли не круглосуточно. А зарплата в итоге все равно ниже, чем на заводе. Поэтому интересно исследование, которое подготовлено в марте-апреле этого года отраслевой лабораторией антимонопольного и ценового регулирования, регулирования в области торговли при Белорусском государственном экономическом университете. Всего было заполнено 684 анкеты – заполняли водители легковых машин, осуществляющие нерегулярные перевозки пассажиров и использующие различные юридические формы деятельности - такси, фрахт, аренда автомобиля с водителем. Водители маршруток не учитывались. Заявляется, что погрешность исследования – всего 5%. 96% опрошенных – мужчины, почти половина из них – водители в возрасте 26-35 лет. 28% опрошенных – о 36 до 45 лет, 13% - от 21 до 25 лет.

Выяснилось, что 63% опрошенных работают на себя – т.е. таксуют на собственных автомобилях, а 24% работают, используя машину нанимателя.

Частота и длительность работы

72% опрошенных таксуют ежедневно. 19% - всего несколько раз в неделю. Среднее время работы водителя в течение дня – 10,4 часа. Длительность рабочей смены водителя, занятого нерегулярными перевозками пассажиров, не является фиксированной. Большое число водителей выполняет заказы нерегулярно, их среднее время работы значительно ниже. Например, среди водителей, работающих не более нескольких раз в месяц 20% работают менее 3 часов в день, при том, что в целом по выборке этот показатель составил менее 3%. основном в «подработках» заняты молодые водители: 9 из 10 водителей, работающих несколько раз в месяц или реже, младше 35 лет.

Объем заказом и число перевезенных пассажиров

В среднем водитель обслуживает в день около 16 заказов. Среднее число заказов, обрабатываемых в течение дня теми, кто не пользуется услугами агрегаторов, составляет 12,2. Среди тех, кто использует агрегаторы – 16,9 заказов, что на 38% выше. Существенно преобладают поездки на короткие расстояния – до 10 км. Наиболее популярный ответ о средней протяженности одной поездки – 5 км. Среднее взвешенное число пассажиров в одном заказе - 1,6 человека.

Сколько зарабатывают в день

У 58% опрошенных доход от такси является единственным источников дохода. Для 30% водителей это просто подработка.

Дневной доход большинства водителей (55,4%), для которых пассажироперевозки являются подработкой, составляет до 50 белорусских рублей. Для водителей, для которых работа в пассажироперевозках - это основной источник заработка, общий доход может достигать 100 белорусских рублей в день.

Сколько зарабатывают в месяц

У водителей, для которых перевозки являются основным видом деятельности и основным источником заработка – чистый доход в месяц в среднем находится в диапазоне от 600 до 900 белорусских рублей. Такой уровень заработка сравним со средним заработком работника почтовой и курьерской деятельности – порядка 800 руб. (935,6 руб. без учета уплаты налогов и всех обязательных платежей**). При этом доля водителей, чей чистый заработок превышает 900 рублей составляет более 30%. Соответственно для водителей, у которых перевозки являются основным, но не единственным источником заработка – чистый доход в месяц в среднем составляет от 300 до 600 рублей; для водителей-подработчиков – до 300 рублей.

Выдают ли чеки пассажирам

Оказалось, что только 41% используемых для перевозок автомобилей оснащены таксометром. Причем эта доля практически не зависит от того, используется собственный автомобиль, арендованный или предоставленный нанимателем. Однако процент автомобилей с установленным таксометром значительно снижается по мере снижения заработков водителя. Если среди тех, чей заработок превышает 900 белорусских рублей в месяц – доля автомобилей с таксометрами более 50%, то среди водителей, зарабатывающих менее 600 рублей она составляет всего 37,4%. Это может быть связано как с высокой стоимостью оборудования и его поддержки, так и с нежеланием «водителей-подработчиков» соблюдать сложные государственные требования.

Всегда выдают чеки по завершении поездки всего треть опрошенных водителей. Причем данный показатель варьируется в зависимости от степени занятости водителей в пассажирских перевозках.

Чеки после поездки выдают всегда или по требованию клиента 70% тех респондентов, для кого перевозки пассажиров единственный источник заработка, 55% тех, для кого это основной, но не единственный источник заработка, и менее 45% тех, для кого пассажирские перевозки только подработка.

Также треть «водителей-подработчиков» не имеет кассового аппарата – это наибольший процент по выборочной совокупности.

В целом требования, сформулированные по отношению к таксомоторным перевозкам, значительно хуже соблюдаются водителями подработчиками – хотя к этой категории относится 30% всех опрошенных водителей.

Средний портрет белорусского таксиста:

- Работает на своем автомобиле

- Работает практически ежедневно

- В среднем работает 10,4 часа в день

- В автомобиле, скорее всего, нет таксометра

- Есть возможность выдачи чека, но клиент об этом должен напомнить сам

- Осуществляет поездки на короткие расстояния (до 10 км)

- Возит по 1-2 человек за раз

- В день получает выручку в 75-85 рублей

- Пассажирские перевозки основной источник заработка (чистый доход в месяц составляет до 900 BYN)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Минские таксисты недовольны зарплатой: требуют поднять тарифы, иначе обещают 31 января устроить забастовку. Анонимное письмо с их требованиями получили крупнейшие СМИ Беларуси [дополнено]

«Чувствую, надо искать другую работу. Но куда идти? Не знаю. На зарплату в 600 рублей не хочу - я только 600 рублей трачу на ссобойки». Что говорят таксисты о работе в опустевшем минском аэропорте?

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Отдых за границей: куда белорусы смогут долететь в 2020 году и как изменятся цены в следующем
Рассказываем, почему отдых за границей даже в следующем году светит не всем, стоит ли требовать вернуть деньги за отмененный тур и куда можно улететь сейчас без справок и карантинов
В YouTube появился новый крутой канал для автомобилистов
Здесь вы найдете обзоры авто и мототехники, видео ремонта автомобилей, которые понятны даже не профи, полезные советы по оформлению документов и рекомендации по выбору автотоваров - и еще много чего интересного
«Назвать книгу последней - наивный вызов смерти»: Альгерд Бахаревич про первый белорусский роман, где говорится о коронавирусе
Узнали у писателя, как помогла 500-страничной «Апошняй кнізе пана А.» пандемия, почему он считает литературу вызовом здравому смыслу, как любит и ненавидит Минск, а на самоизоляции научился печь хлеб
Белорусы в Албании отдыхают без масок, а вот на Браславщине из-за коронавируса придется соблюдать масочный режим
А в детских лагерях вроде знаменитого "Зубренка" отменяют родительские дни, уменьшают количество детей в отрядах и проводят тщательную дезинфекцию перед началом смен
«Женщины отказываются от гормонов из-за страха рака - и умирают от инфарктов и инсультов»: гинеколог-эндокринолог о раннем климаксе и ошибках пациенток
Известный гинеколог-эндокринолог Оксана Ледощук рассказала об эмоциональных проблемах в переходном периоде женщин, о раннем климаксе и поведении, которое может его приближать
Генетик из Беларуси из-за коронавируса застряла в Перу: «У нас тут уже зима - по вечерам топим камин»
Анна Козлова, которая уже четвертый месяц пережидает пандемию на высоте 3500 метров над уровнем моря, рассказала о ценах, погоде, листья коки и отношении к иностранцам [фото]
Новости 24
Педработники получат 0.5 оклада к отпуску
Педработники получат 0.5 оклада к отпуску
Видеофакт! Всё ради хайпа! В Гомеле подросток поджег на себе одежду и нырнул в воду
«Протестирую на своём приусадебном участке». На встрече в Гродно Александру Лукашенко подарили удобрения
Минчанин из-за невыплаченных денег за работу поджигал авто начальника
Кто выиграл 100 тысяч рублей?
Видеофакт! Своя маленькая Венеция. В Минске прошел сильный ливень
Зеленскому передали приглашение приехать в Беларусь
Видеофакт! Мужчина пришел в милицию, попросил протокол для ознакомления и… разорвал его
«Звоните и ищите». В каких поликлиниках Минска можно сделать платный тест на коронавирус
Лукашенко рабочим на «Гродно Азоте»: «Заехал к вам несмотря на пандемию, снабженную коронапсихозами и паникой»
В 21-ой поликлинике Минска закончили делать платные тесты на коронавирус. И вот почему
Сдать платный тест на коронавирус теперь можно и в 21-й поликлинике Заводского района Минска
Лукашенко о выборах: «Главное, чтобы не отдали страну разгильдяям»
Видеофакт. Посмотрите, как выглядят защитные респираторы на 3 тысячи долларов
Минэнерго официально: «Газпром» не уведомлял о прекращении газовых поставок с 1 июля
Тихановская решила продолжить участие в выборах и подала первые подписи в свою поддержку
Лукашенко о запуске АЭС в Островце и желании белорусов перемещаться на элеткромобилях: «Поживем - увидим»
«17 июня будем подавать в комиссии». Претендент в кандидаты Дмитриев собрал 100 тысяч подписей
Нанес жене 50 ударов ножом, она скончалась на лестничной площадке. СК завершил расследование дела об убийстве в Калинковичах
Вероника Цепкало поддержала Светлану Тихановскую: «Как мама, как женщина я нахожусь на вашей стороне»
Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 16 июня 2020 года: больше 55 тысяч заболевших и еще 6 умерших
Под Дрибином водитель «Жигулей» не увидел в сумерках лошадиную повозку: погиб 35-летний возница
Курсы валют 16 июня: доллар подешевел, евро вырос в цене
Президентские выборы в Беларуси в 2020 году пройдут почти на 6000 избирательных участках
Видеофакт. Светлана Тихановская заявила об угрозах в ее адрес: «Страшно за детей!»
В Полоцке водитель зацепил велосипедиста и уехал: тот умер в больнице Дело скоро поступит в суд
Из-за 20-летнего бесправника в аварии в Октябрьском районе погиб его родной брат-пассажир
Минздрав Литвы внес Беларусь в список стран, где ситуация с коронавирусом остается тяжелой