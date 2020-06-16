Составлен портрет белорусского таксиста: зарабатывает 900 рублей в месяц, таксометра нет, чеки сам не выдает

Как известно, белорусские таксисты всегда недовольны зарплатой. По их словам, с приходом сильных конкурентов-агрегаторов, типа Яндекса, чтобы прокормить семью нужно работать чуть ли не круглосуточно. А зарплата в итоге все равно ниже, чем на заводе. Поэтому интересно исследование, которое подготовлено в марте-апреле этого года отраслевой лабораторией антимонопольного и ценового регулирования, регулирования в области торговли при Белорусском государственном экономическом университете. Всего было заполнено 684 анкеты – заполняли водители легковых машин, осуществляющие нерегулярные перевозки пассажиров и использующие различные юридические формы деятельности - такси, фрахт, аренда автомобиля с водителем. Водители маршруток не учитывались. Заявляется, что погрешность исследования – всего 5%. 96% опрошенных – мужчины, почти половина из них – водители в возрасте 26-35 лет. 28% опрошенных – о 36 до 45 лет, 13% - от 21 до 25 лет.

Выяснилось, что 63% опрошенных работают на себя – т.е. таксуют на собственных автомобилях, а 24% работают, используя машину нанимателя.

Частота и длительность работы

72% опрошенных таксуют ежедневно. 19% - всего несколько раз в неделю. Среднее время работы водителя в течение дня – 10,4 часа. Длительность рабочей смены водителя, занятого нерегулярными перевозками пассажиров, не является фиксированной. Большое число водителей выполняет заказы нерегулярно, их среднее время работы значительно ниже. Например, среди водителей, работающих не более нескольких раз в месяц 20% работают менее 3 часов в день, при том, что в целом по выборке этот показатель составил менее 3%. основном в «подработках» заняты молодые водители: 9 из 10 водителей, работающих несколько раз в месяц или реже, младше 35 лет.

Объем заказом и число перевезенных пассажиров

В среднем водитель обслуживает в день около 16 заказов. Среднее число заказов, обрабатываемых в течение дня теми, кто не пользуется услугами агрегаторов, составляет 12,2. Среди тех, кто использует агрегаторы – 16,9 заказов, что на 38% выше. Существенно преобладают поездки на короткие расстояния – до 10 км. Наиболее популярный ответ о средней протяженности одной поездки – 5 км. Среднее взвешенное число пассажиров в одном заказе - 1,6 человека.

Сколько зарабатывают в день

У 58% опрошенных доход от такси является единственным источников дохода. Для 30% водителей это просто подработка.

Дневной доход большинства водителей (55,4%), для которых пассажироперевозки являются подработкой, составляет до 50 белорусских рублей. Для водителей, для которых работа в пассажироперевозках - это основной источник заработка, общий доход может достигать 100 белорусских рублей в день.

Сколько зарабатывают в месяц

У водителей, для которых перевозки являются основным видом деятельности и основным источником заработка – чистый доход в месяц в среднем находится в диапазоне от 600 до 900 белорусских рублей. Такой уровень заработка сравним со средним заработком работника почтовой и курьерской деятельности – порядка 800 руб. (935,6 руб. без учета уплаты налогов и всех обязательных платежей**). При этом доля водителей, чей чистый заработок превышает 900 рублей составляет более 30%. Соответственно для водителей, у которых перевозки являются основным, но не единственным источником заработка – чистый доход в месяц в среднем составляет от 300 до 600 рублей; для водителей-подработчиков – до 300 рублей.

Выдают ли чеки пассажирам

Оказалось, что только 41% используемых для перевозок автомобилей оснащены таксометром. Причем эта доля практически не зависит от того, используется собственный автомобиль, арендованный или предоставленный нанимателем. Однако процент автомобилей с установленным таксометром значительно снижается по мере снижения заработков водителя. Если среди тех, чей заработок превышает 900 белорусских рублей в месяц – доля автомобилей с таксометрами более 50%, то среди водителей, зарабатывающих менее 600 рублей она составляет всего 37,4%. Это может быть связано как с высокой стоимостью оборудования и его поддержки, так и с нежеланием «водителей-подработчиков» соблюдать сложные государственные требования.

Всегда выдают чеки по завершении поездки всего треть опрошенных водителей. Причем данный показатель варьируется в зависимости от степени занятости водителей в пассажирских перевозках.

Чеки после поездки выдают всегда или по требованию клиента 70% тех респондентов, для кого перевозки пассажиров единственный источник заработка, 55% тех, для кого это основной, но не единственный источник заработка, и менее 45% тех, для кого пассажирские перевозки только подработка.

Также треть «водителей-подработчиков» не имеет кассового аппарата – это наибольший процент по выборочной совокупности.

В целом требования, сформулированные по отношению к таксомоторным перевозкам, значительно хуже соблюдаются водителями подработчиками – хотя к этой категории относится 30% всех опрошенных водителей.

Средний портрет белорусского таксиста:

- Работает на своем автомобиле

- Работает практически ежедневно

- В среднем работает 10,4 часа в день

- В автомобиле, скорее всего, нет таксометра

- Есть возможность выдачи чека, но клиент об этом должен напомнить сам

- Осуществляет поездки на короткие расстояния (до 10 км)

- Возит по 1-2 человек за раз

- В день получает выручку в 75-85 рублей

- Пассажирские перевозки основной источник заработка (чистый доход в месяц составляет до 900 BYN)

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