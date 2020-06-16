«Там страшное место, я сама идти боялась». В Браславском районе женщина на велосипеде отправилась в лес искать пропавшую девочку - и нашла!

- Я была дома, слышу, на улице крики, плач, кто-то зовет. Это в субботу было, около часа дня. Сын сказал, что потерялась Алиса. Мы с ее семьей дружим, они приезжают к нам на лето, дачники, - рассказывает Светлана, жительница деревни Милашки.

Как только о пропаже трехлетней Алисы сообщили в МЧС, по тревоге подняли всех – спасателей, милицию, ОСВОД, пограничников. Бросились на поиски девочки и жители деревни Милашки, что в Браславском районе. Как оказалось, искали совсем не в той стороне, куда ушла девочка. Светлана Копыток отправилась в противоположном от основных поисков направлении.

- Все искали вправо, влево, по карьерам. Бабушка Алисы сказала, что вроде бы видела маленькие следочки, идущие к лесу, - рассказывает Светлана. – У нас в деревне малышей, кроме Алисы, и нет, все остальные дети постарше. Мы с сыном взяли велосипеды и поехали туда, куда показала бабушка. Она сама в лес не решилась заходить, у нас леса густые, если человек не местный, может заблудиться.

Светлана и ее сын-второклассник внимательно осматривали дорогу, стараясь не пропустить ничего, что могло бы оказаться следами трехлетней девочки. Осматривали каждый участок примятой травы:

- Она двигалась по дороге, прошла речку, лес боровой, кусты. Через речку у нас трубы идут, насыпь сделана. Перейти можно, но там такое место страшное, я сама боялась! Мы с Сашей очень удивились, как Алиса там прошла.

За кустами Светлана услышала тихий плач. Там дорога оканчивалась тупиком. Малышка уже выбилась из сил, просто сидела на месте и плакала.

- Аж захлипывалась, - вспоминает Светлана.

У Светланы велосипед оборудован детским сиденьем, чтобы возить младшую дочку. Она усадила Алису на сиденье, спросила: «Поедем к папе?», и привезла в деревню.

Когда прикинули по карте, где нашли Алису, оказалось, что трехлетняя малышка ушла от своего дома на пять километров! Ребенок не пострадал, с ней все хорошо.

- Милиция собирается поощрить Светлану Копыток за неравнодушие, - прокомментировала официальный представитель УВД Витебского облисполкома Ольга Шкуратова.