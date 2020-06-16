Свислочь в центре Минска покрылась желтой пеной. Узнали, что происходит с рекой

Что происходит с рекой и как город планирует вернуть ей прежний вид, «Комсомолке» рассказали в «Минскводоканале».

- Это пена от работы водосброса. Обычно она белая, сейчас на нее попадает пыльца, поэтому получился такой цвет, - пояснили в «Минсководканале». – С четверга мы планируем расчистить русло от водной растительности, которая задерживает эту пыльцу и не дает ей по течению вниз сплавляться. Это естественное природное явление, в нем нет ничего опасного, просто оно не очень эстетично выглядит.

По словам собеседника, после чистки река уже не будет выглядеть так удручающе.

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