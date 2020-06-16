Отдых за границей: куда белорусы смогут долететь в 2020 году и как изменятся цены в следующем

Албания стала не только первой страной, куда полетели на летний отдых уставшие от коронавируса белорусы, но и первым примером организованного постпандемического туризма в мире. Желающих улететь к морю оказалось так много, что «Белавиа» пришлось брать вдвое более вместительный самолет. 12 июня без малого две сотни человек рванули в долгожданный отпуск, а если все пойдет хорошо, такие рейсы будут летать дважды в неделю. Впрочем, кроме Албании для белорусов скоро откроются и другие страны.

В каких странах какие ограничения и почему белорусам не везде рады?

Понять улетевших из Беларуси подальше можно: в Албании лучше не только климат и рельеф, но и эпидемиологическая ситуация. Для сравнения: на 15 июня в Албании на каждые 100 тысяч населения приходилось 18 зараженных, а в Беларуси - 255. Мы, как и все страны, где на 100 тысяч населения приходится 25 и более случаев заражения, входим в список стран с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией. А значит, для пересечения границы большинства других стран для нас будут действовать ограничения.

Так, многие страны (например, Литва и Украина) пустят к себе туристов из Беларуси только в случае, если они обязуются по приезде две недели просидеть на карантине (см. КСТАТИ). Но большинство решило, что с 1 июля будет пускать в страну туристов из эпидемиологически неблагополучных стран при наличии справки об отсутствии COVID-19. Получить такую справку за 41 рубль уже можно во всех областных (а также минском городском и республиканском) центрах гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья и в РНПЦ эпидемиологии и микробиологии. Чтобы сделать мазок, нужно принести паспорт и копию оплаченного билета за границу. Если тест положительный, поездку придется отложить.

Правда, единой системы правил и запретов нет, вникать в них придется буквально за пару дней до выезда - все меняется слишком быстро. Но немного упрощает задачу сайт, где в реальном времени можно найти информацию о состоянии границ каждой из стран ЕС.

Улететь из Беларуси в другие страны через Литву пока проблематично, а вот через Польшу уже реально. Фото: pixabay.com

- Европа для туристов из Шенгенской зоны открылась с 15 июня, остальных впускать будут только с 1 июля. Но для некоторых стран остается особый контроль. Например, больше всего ограничений - для граждан Испании, Великобритании, Швеции и Португалии, - рассказывает директор по развитию и совладелец турагентства «Мадагаскар» Андрей Уколов. - Литва пока боится открываться и не пустит белорусов до стабилизации эпидемиологической обстановки у себя в стране. А учитывая, что многие белорусы летают на отдых лоукостами из Литвы, то попасть в открывшиеся страны для нас все равно пока сложно. Второй момент - некоторые страны (например, Италия) уже открыты, но туроператоры просчитали все риски и решили начинать летать туда не раньше сентября. Зато ехать в Италию дикарем никто не запрещает.

Шанс недорого попасть в Европу есть - лететь лоукостом из Польши. В отличие от Литвы, где белоруса сразу посадят на карантин, в Польшу вас без проблем пустят со справкой об отсутствии COVID-19. Да и визу по 35 евро уже можно получить в Беларуси.

Скорее всего, цены на отпуск в 2021 году будут выше

Впрочем, турфирмы советуют не откладывать отпуск в долгий ящик - в следующем году позволить его себе смогут далеко не все. Многие отели, авиакомпании и базы отдыха просто не переживут кризис. А тем, которые переживут, придется поднять цены - количество обслуживающего персонала неизбежно увеличится, а количество клиентов - уменьшится.

- Сейчас цены лояльные, сопоставимы с сезонными ценами прошлого года, где-то даже дешевле. Для первых туристов цены вообще хорошие: Албания - около 320 евро на человека на неделю в хорошем отеле, Черногория - 450 - 500 евро, - говорит Андрей Уколов. - А вот с ценами на 2021 год не все так сладко - они начинают повышаться. Есть достаточно большая вероятность, что часть людей среднего класса и ниже не смогут себе позволить отдых в следующем году. Не самый хороший знак и то, что Уоррен Баффет - один из богатейших людей планеты - пару месяцев назад продал акции авиакомпаний на сумму более 4 млрд долларов. Но давать точные прогнозы пока рано, слишком много неизвестных факторов.

Жаркая Грузия должна открыться для нас 1 июля.Фото: Таисия ЧЕРНУХО

А что с возвратом купленных билетов?

Большинство туроператоров и авиакомпаний по всему миру до сих пор не вернули клиентам деньги за отмененные весной полеты, предлагая взамен ваучер на перелет в другие даты. И дело совсем не в алчности: во-первых, нужно рассмотреть тысячи заявок, во-вторых - далеко не все имеют возможность вернуть эти деньги в один момент.

- У нас осталось около трех возвратов, которые выплачиваем частями. Остальные 90% клиентов все понимают и перенесли свои туры на другие даты, за что им большое спасибо. Но у некоторых коллег и суды были, и возвраты требовали угрозами, - объясняют в турагентстве «Мадагаскар». - Но если все массово пойдут требовать свои деньги назад, весь туристический рынок просто схлопнется. Редкое турагентство способно вернуть такие суммы: с тура стоимостью 1500 долларов агентство получает 150 долларов, с которых нужно заплатить зарплаты работникам, налоги (каникулы по которым нам не дали). Кроме того, турагентство почти сразу переводит деньги туриста оператору - из-за курсовых разниц подорожание на 1 копейку часто может стоить 20 - 30 долларов потерянной прибыли для агента. Оператор оставляет у себя часть денег на оплату хозяйственных нужд, остальное пускает дальше в работу, расплачиваясь по прошлым обязательствам или выкупая новые места в отелях и самолетах. И вот представьте: почти три месяца туристическая область не могла зарабатывать даже копейки! Партнеры из-за границы деньги не возвращают, никто не работает, карантин, границы закрыты. Как итог - в первые два месяца в Беларуси обанкротилось около трети туристических агентств, а оставшиеся в живых представители отрасли столкнулись со шквалом негатива.

Италия уже открыта, но добираться придется дикарем - туроператоры начнут летать туда не раньше сентября.Фото: Таисия ЧЕРНУХО

Белорусским турагентствам пока разрешили возвращать деньги за отмененный тур до 31 декабря 2021 года, а не в течение 3 - 5 дней, как указано в законодательстве. Но и те уверены: если вернуть сейчас все купленные туры, рынку придет конец.

- Если турагентство имеет дополнительные источники дохода, то может возвращать деньги клиенту частями. Если же туризм был единственным источником дохода, то остается только банкротиться. Тогда вы не просто ничего не получите, но еще и подставите тех, то согласился на перенос отдыха. А это может вызвать цепную реакцию паники. Поэтому я бы посоветовал просто успокоиться и перенести свой тур: вы все равно поедете в будущем на отдых, и не факт, что спустя год проиграете на курсе валют, - уверяет Андрей Уколов.

КСТАТИ

Куда еще можно будет улететь из Беларуси летом?

12 июня - Албания (справка и самоизоляция не нужны)

27 июня - Тунис (самоизоляция не нужна)

1 июля - Турция (справка и самоизоляция не нужны)

1 июля - Грузия, Греция, Болгария и Кипр (условия станут понятны в ближайшие дни)

1 июля - большинство стран Шенгенской зоны (нужна справка)

Начало июля - материковая Испания (самоизоляция не нужна)

7 - 15 июля - Черногория (справка и самоизоляция не нужны)

9 июля - Майорка (самоизоляция не нужна)

* Даты могут переноситься в зависимости от эпидемиологической обстановки.