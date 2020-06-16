В Минске перестанут отключать горячую воду летом. Но так повезет не всем

Сезонные отключения воды всеми нами воспринимаются как неизбежность, как смена пор года: приходит лето, а вместе с ним и четырнадцать дней, когда воду, для того чтобы элементарно помыться, нужно греть в кастрюлях и чайнике. Словом, эти две недели нужно просто пережить. Однако весной прошлого года некоторых минчан ждал приятный сюрприз: сообщалось, что Минские тепловые сети приступили к замене теплосетей в Советском районе столицы в границах улиц Платонова - Краснозвездная - Золотая Горка - Гикало. Как говорила тогда заместитель главы администрации Советского района Алла Санковская, после реконструкции жилые дома на этой территории больше не будут отключать летом от горячего водоснабжения. Сами работы планировали завершить до конца лета 2019 года.

Прошел год, и мы решили выяснить, как поживают счастливчики, которым летом не нужно переживать двухнедельные неудобства, однако выяснилось, что работы по реконструкции теплосетей в прошлом году не завершили.

- Причин тому несколько. Во-первых, работы приостанавливали на время проведения II Европейских игр. Во-вторых, мы корректировали проект, с тем чтобы максимально сохранить зеленые насаждения, была проведена большая работа: изменяли след теплотрассы, чтобы не вырубать деревья и кустарники. Проект также корректировался по просьбам жильцов и администрации, к примеру, на улице Платонова жители просили сделать отвод дождевой воды и дополнительные пешеходные дорожки. Вносили в проект изменения так, чтобы не пересекаться с сопутствующими коммуникациями - газопроводом, электрическими кабелями, телефонными линиями. Все это реализовали, но это потребовало времени, - рассказал «Комсомолке» заместитель директора Минских тепловых сетей по капитальному строительству Евгений Поклад.

- А в чем инновация проекта, что именно позволит больше не отключать горячую воду жильцам этого квартала столицы?

- Надо сказать, что существующие трубопроводы имеют большой физический износ, ведь эксплуатируются они уже более тридцати лет. При реконструкции применяются два вида современных труб: предварительно изолированные и гибкие предварительно изолированные, что существенно уменьшает теплопотери и увеличивает срок службы по сравнению с обычными стальными трубами. Кроме того, предварительно изолированные трубы оснащены системой оперативного дистанционного контроля, которая позволит нам своевременно и точно определять места повреждения трубопровода. Запитка домов, расположенных в этом квартале, планируется от двух магистралей. Это экспериментальный проект: при проведении гидравлических испытаний можно будет не отключать потребителей от горячего водоснабжения, а испытывать и проверять работоспособность магистралей поочередно.

- Когда работы будут все-таки завершены?

- Проектом предусмотрены три очереди строительства. На данный момент по первой очереди строительно-монтажные работы планируется завершить в июне, работы по благоустройству - в июле. По второй очереди все работы должны завершиться до начала августа. Что касается третьей очереди, то строительно-монтажные работы уже окончены, благоустройство завершим уже до конца июня.

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