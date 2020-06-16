"Подарили банку самогона". "Кандидат в президенты по-приколу" Алесь Таболич встретил свой день рождения на пикете

Белорусский металлист, лидер группы Znich Алесь Таболич заявил о президентских амбициях, как он сам говорит, «по приколу». И совершенно не ожидал, что Центрибирком даст ему зеленый свет на сбор подписей.

Люди, проходившие мимо с Комаровки, оборачивались на колоритный плакат с заметной надписью "Аляксандр Рыгоравiч".Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Лидия Еромшина аж поперхнулась, когда произносила мое имя Александр Григорьевич Таболич, - смеется Алесь. – Ну, раз начали, надо было продолжать. За это время мы проехали по всем областям Беларуси и многим райцентрам. При этом было потрачено совсем мало денег – может, $1500 на дорогу и питание. Не жалею абсолютно! В регионах нас встречали как родных, угощали, приглашали переночевать, а в одном городе даже принесли банку самогона в подарок (смеется). Всколыхнули металлистов по всей стране. Кто-то в интернете даже пошутил: «Таболичу не нужна резиденция – он на «вписке» переночует».

Стоило лишь поставить стол, как к нему выстроилась очередь желающих подписаться.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В свой день рождения 16 июня Алесь планировал завершать сбор подписей. Но не тут-то было – только поставили раскладной стол, как к нему выстроилась очередь желающих оставить за рок-музыканта (и тату-мастера, кстати!) подпись.

Алесь говорит, что теперь его везде узнают.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Прикол приколом, а ведь был пример, когда панки в Исландии решили поучаствовать в выборах и неожиданно победили. И неплохо себя показали, потому что у людей творческих всегда есть свежие идеи. У нас, к сожалению, была очень маленькая инициативная группа, всего 116 человек, они физически не могли собрать 100 тысяч подписей меньше чем за месяц.

У Алеся небольшая - но очень дружная группа поддержки. Справа - сестра рок-музыканта Саши Куллинковича Римма.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- В общем, не видать нам Metallica на «Славянском базаре», как ты обещал…

- Эх, хотелось бы, и AC\DC на “Дажынках», но не в этот раз. Зато Саша Помидоров прямо на пикетах сочиняет песни про других кандидатов и поет. Народу нравится.

Алесь Таболич говорит: надо делать концерт. Как минимум!Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Что думаешь дальше делать, участвовать в выборах в местные советы, в парламент?

- Это вряд ли. А вот партию металлистов нужно создавать (смеется – авт.). Ну и большой концерт Znich. Эта история со сбором подписей сработала как пиар-кампания. Каждый день в «вконтакте» добавляется по 50 подписчиков. Меня теперь везде узнают: в метро автографы просят, а просто гуляя по тусовочной Зыбицкой собрали 15 подписей – люди сами подходили с паспортами.

Желающих подписаться в последний день сбора подписей было достаточно.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Саша Помидоров стал узнаваемым и колоритным голосом пикетов Алеся Таболича.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Поздравить Алеся Таболича приходили девушки, которым он набивал тату.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Настроение на пикете сегодня было праздничным.Фото: Святослав ЗОРКИЙ